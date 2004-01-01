Apollo için % 69 oranına varan indirim

Apollo'yu tek tıkla dağıtın.

Dağıtık biyolojik araştırma ekipleri için geliştirilmiş gerçek zamanlı iş birliğine dayalı genom açıklama düzenleyicisi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apollo'yu tek tıkla dağıtın.

Apollo için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apollo ile neler oluşturabilirsiniz?

Apollo, Generic Model Organism Database (GMOD) projesi tarafından geliştirilen, topluluk odaklı genom açıklama için önde gelen açık kaynaklı platformdur. JBrowse destekli bir görüntüleyici etrafında inşa edilen bu platform, kurumlar arası küratörlerin paylaşılan referans genomlar üzerinde gen modellerini, transkriptleri ve özellikleri eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanır — yapılan her değişiklik izlenir, atfedilir ve işbirlikçilere anında görünür hale gelir.

Apollo'yu kendi VPS'inizde barındırmak, tescilli açıklama verilerini üçüncü taraf sunucular yerine kendi altyapınızda tutar. Araştırma laboratuvarları, konsorsiyumlar ve biyoteknoloji ekipleri, hassas genomik verileri harici olarak paylaşmadan, tek bir yetkili açıklama veritabanı, organizma başına ayrıntılı izinler ve tamamen kendilerine ait bir kürasyon geçmişi elde ederler.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apollo uygulamasının temel özellikleri

Gerçek zamanlı ortak düzenleme

Birden fazla küratör, aynı genomu eş zamanlı olarak düzenler ve değişiklikler WebSocket tabanlı senkronizasyon aracılığıyla anında yayınlanır.

JBrowse destekli görüntüleyici

JBrowse genom tarayıcısını temel alan bu yapı, küratörlere tanıdık iz navigasyonu, arama ve dizi görselleştirme özelliklerini kullanıma hazır olarak sunar.

Organizmaya özel izinler

Ayrıntılı rol tabanlı erişim, yöneticilerin her organizma ve her kullanıcı grubu için okuma, yazma veya yönetici hakları atamasına olanak tanır.

Ek açıklama geçmişi

Her transkript düzenlemesi, yorumu ve özellik değişikliği, tam denetim ve geri alma iş akışlarını desteklemek amacıyla yazar ve zaman damgasıyla birlikte günlüğe kaydedilir.

GFF3 ve FASTA içe aktarma

Referans genomları ve mevcut açıklamaları, özel bir dönüştürme gerektirmeden standart biyoinformatik formatları aracılığıyla yükleyin.

Apollo uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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