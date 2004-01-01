Apollo'yu tek tıkla dağıtın.
Dağıtık biyolojik araştırma ekipleri için geliştirilmiş gerçek zamanlı iş birliğine dayalı genom açıklama düzenleyicisi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apollo ile neler oluşturabilirsiniz?
Apollo, Generic Model Organism Database (GMOD) projesi tarafından geliştirilen, topluluk odaklı genom açıklama için önde gelen açık kaynaklı platformdur. JBrowse destekli bir görüntüleyici etrafında inşa edilen bu platform, kurumlar arası küratörlerin paylaşılan referans genomlar üzerinde gen modellerini, transkriptleri ve özellikleri eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanır — yapılan her değişiklik izlenir, atfedilir ve işbirlikçilere anında görünür hale gelir.
Apollo'yu kendi VPS'inizde barındırmak, tescilli açıklama verilerini üçüncü taraf sunucular yerine kendi altyapınızda tutar. Araştırma laboratuvarları, konsorsiyumlar ve biyoteknoloji ekipleri, hassas genomik verileri harici olarak paylaşmadan, tek bir yetkili açıklama veritabanı, organizma başına ayrıntılı izinler ve tamamen kendilerine ait bir kürasyon geçmişi elde ederler.
Apollo uygulamasının temel özellikleri
Gerçek zamanlı ortak düzenleme
Birden fazla küratör, aynı genomu eş zamanlı olarak düzenler ve değişiklikler WebSocket tabanlı senkronizasyon aracılığıyla anında yayınlanır.
JBrowse destekli görüntüleyici
JBrowse genom tarayıcısını temel alan bu yapı, küratörlere tanıdık iz navigasyonu, arama ve dizi görselleştirme özelliklerini kullanıma hazır olarak sunar.
Organizmaya özel izinler
Ayrıntılı rol tabanlı erişim, yöneticilerin her organizma ve her kullanıcı grubu için okuma, yazma veya yönetici hakları atamasına olanak tanır.
Ek açıklama geçmişi
Her transkript düzenlemesi, yorumu ve özellik değişikliği, tam denetim ve geri alma iş akışlarını desteklemek amacıyla yazar ve zaman damgasıyla birlikte günlüğe kaydedilir.
GFF3 ve FASTA içe aktarma
Referans genomları ve mevcut açıklamaları, özel bir dönüştürme gerektirmeden standart biyoinformatik formatları aracılığıyla yükleyin.
Apollo uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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