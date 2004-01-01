Apollo, Generic Model Organism Database (GMOD) projesi tarafından geliştirilen, topluluk odaklı genom açıklama için önde gelen açık kaynaklı platformdur. JBrowse destekli bir görüntüleyici etrafında inşa edilen bu platform, kurumlar arası küratörlerin paylaşılan referans genomlar üzerinde gen modellerini, transkriptleri ve özellikleri eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanır — yapılan her değişiklik izlenir, atfedilir ve işbirlikçilere anında görünür hale gelir.

Apollo'yu kendi VPS'inizde barındırmak, tescilli açıklama verilerini üçüncü taraf sunucular yerine kendi altyapınızda tutar. Araştırma laboratuvarları, konsorsiyumlar ve biyoteknoloji ekipleri, hassas genomik verileri harici olarak paylaşmadan, tek bir yetkili açıklama veritabanı, organizma başına ayrıntılı izinler ve tamamen kendilerine ait bir kürasyon geçmişi elde ederler.