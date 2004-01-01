Bytebase, veritabanı değişiklik yönetimine yazılım mühendisliği disiplinini getiren açık kaynaklı bir veritabanı DevOps platformudur. Çoğu ekibin geçici SQL betiklerine veya gayri resmi DBA onaylarına güvendiği durumlarda, Bytebase; yapılandırılmış inceleme iş akışları, çoklu ortam dağıtım işlem hatları ve uygulama kodunun nasıl gönderildiğini yansıtan 200'den fazla yerleşik SQL inceleme kuralı sunar.

Tek bir web arayüzünden 20'den fazla veritabanı sistemini — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake ve daha fazlasını — destekler. Kendi kendine barındırma (self-hosting), veritabanı kimlik bilgilerini ve değişiklik geçmişini tamamen kendi altyapınızda tutar ve hiçbir üçüncü taraf hizmetin şemalarınıza veya verilerinize erişmesine izin vermez.