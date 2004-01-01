Bytebase'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Ortamlar arasında şema değişikliklerini güvenli bir şekilde incelemek, onaylamak ve dağıtmak için açık kaynak veritabanı DevOps platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bytebase ile neler oluşturabilirsiniz?
Bytebase, veritabanı değişiklik yönetimine yazılım mühendisliği disiplinini getiren açık kaynaklı bir veritabanı DevOps platformudur. Çoğu ekibin geçici SQL betiklerine veya gayri resmi DBA onaylarına güvendiği durumlarda, Bytebase; yapılandırılmış inceleme iş akışları, çoklu ortam dağıtım işlem hatları ve uygulama kodunun nasıl gönderildiğini yansıtan 200'den fazla yerleşik SQL inceleme kuralı sunar.
Tek bir web arayüzünden 20'den fazla veritabanı sistemini — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake ve daha fazlasını — destekler. Kendi kendine barındırma (self-hosting), veritabanı kimlik bilgilerini ve değişiklik geçmişini tamamen kendi altyapınızda tutar ve hiçbir üçüncü taraf hizmetin şemalarınıza veya verilerinize erişmesine izin vermez.
Bytebase uygulamasının temel özellikleri
Veritabanı değişikliği iş akışları
Her şema geçişini, herhangi bir veritabanı ortamına ulaşmadan önce yapılandırılabilir inceleme ve onay adımlarından geçirin.
Yerleşik SQL incelemesi
200'den fazla kural, bir değişiklik onaylanmadan önce anti-pattern'ları, eksik indeksleri ve yıkıcı işlemleri otomatik olarak yakalar.
GitOps entegrasyonu
Bytebase'i Git deponuza bağlayın, böylece veritabanı geçişleri uygulama koduyla aynı çekme isteği sürecini takip eder.
Çoklu ortam dağıtımları
Geliştirme, hazırlık ve üretim ortamlarında, her aşamada gerekli onay geçitleriyle sıralı işlem hatları tanımlayın.
Denetim ve uyumluluk
Her geçiş ve onay, zaman damgaları ve kullanıcı ilişkilendirmesiyle kurcalamaya dayanıklı bir günlükte kaydedilir ve SOC 2 ile benzeri çerçeveleri destekler.
Bytebase uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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