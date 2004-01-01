Cap'i tek tıkla dağıtın.
Görsel bulmacalar yerine iş kanıtı kullanan, gizlilik odaklı açık kaynaklı CAPTCHA alternatifi — izleme yok, çerez yok, harici çağrı yok.
Cap için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Cap ile neler oluşturabilirsiniz?
Cap, görsel bulmacalar yerine iş kanıtı kullanarak formları ve API'leri botlardan koruyan hafif, açık kaynaklı bir CAPTCHA alternatifidir. Kullanıcılardan trafik ışıklarını veya yaya geçitlerini tanımlamalarını istemek yerine, Cap, WebAssembly'de sessiz bir SHA-256 meydan okuması çalıştırır; bu, gerçek kullanıcılar için milisaniyeler içinde çözülürken, otomatik gönderimi botlar için hesaplama açısından pahalı hale getirir. Çerezler ayarlanmaz, davranışsal veri toplanmaz ve hiçbir istek kendi sunucunuzdan ayrılmaz.
Cap'i kendi VPS'inizde barındırmak, doğrulama başına ücret ödemeden ve Google reCAPTCHA veya Cloudflare Turnstile gibi hizmetlere bağımlılık olmadan bot korumanız üzerinde tam kontrol sağlar. Bir yönetici paneli, meydan okuma analizleri ve site anahtarı yönetimi sunar.
Cap uygulamasının temel özellikleri
Proof-of-Work Zorlukları
SHA-256 hesaplaması WebAssembly'de arka planda çalışarak, bot korumasını gerçek kullanıcılara görünmez hale getirirken otomatik saldırıların maliyetini artırır.
İzleme Yok
Çerez ayarlanmaz, davranışsal parmak izi toplanmaz ve üçüncü taraf sunuculara veri gönderilmez — tasarımsal olarak tamamen GDPR uyumludur.
Yönetici Kontrol Paneli
Yerleşik analiz paneli aracılığıyla meydan okuma tamamlama oranlarını izleyin, site anahtarlarını yönetin ve bot etkinliği metriklerini inceleyin.
Hafif Widget
İstemci tarafı widget'ı yalnızca ~20 KB boyutundadır ve onu gömen herhangi bir siteye veya uygulamaya ihmal edilebilir sayfa yükü ekler.
API Öncelikli Tasarım
Meydan okuma jetonlarını sunucu tarafında basit bir REST API aracılığıyla doğrulayarak, Cap'i herhangi bir dil veya framework ile entegre edilebilir hale getirin.
Cap uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.