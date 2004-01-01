Cap, görsel bulmacalar yerine iş kanıtı kullanarak formları ve API'leri botlardan koruyan hafif, açık kaynaklı bir CAPTCHA alternatifidir. Kullanıcılardan trafik ışıklarını veya yaya geçitlerini tanımlamalarını istemek yerine, Cap, WebAssembly'de sessiz bir SHA-256 meydan okuması çalıştırır; bu, gerçek kullanıcılar için milisaniyeler içinde çözülürken, otomatik gönderimi botlar için hesaplama açısından pahalı hale getirir. Çerezler ayarlanmaz, davranışsal veri toplanmaz ve hiçbir istek kendi sunucunuzdan ayrılmaz.

Cap'i kendi VPS'inizde barındırmak, doğrulama başına ücret ödemeden ve Google reCAPTCHA veya Cloudflare Turnstile gibi hizmetlere bağımlılık olmadan bot korumanız üzerinde tam kontrol sağlar. Bir yönetici paneli, meydan okuma analizleri ve site anahtarı yönetimi sunar.