Dataline'ı tek tıkla dağıtın.
Yapay zeka destekli SQL sohbet aracı, herhangi bir veritabanını yalın İngilizce kullanarak sorgulamanızı ve görselleştirmenizi sağlar.
Dataline için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Dataline ile neler oluşturabilirsiniz?
Dataline, gizliliği ön planda tutan, açık kaynaklı bir veri analiz aracıdır; doğal dili SQL sorgularına çevirerek tek bir SQL satırı yazmadan veritabanlarını keşfetmenizi sağlar. PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV veya Excel dosyalarını bağlayın ve anında sonuçlar ile otomatik görselleştirmeler elde etmek için basit İngilizce ile sorular sorun.
Bulut analiz platformlarının aksine, Dataline'ı kendi VPS'inizde barındırmak, hassas iş verilerinizi tamamen sizin kontrolünüzde tutar. Kullanım sınırı, koltuk başına ücret veya satıcıya bağımlılık yoktur — yalnızca tercih ettiğiniz LLM API anahtarınızla çalışan akıllı bir sorgu arayüzü mevcuttur.
Dataline uygulamasının temel özellikleri
Doğal dil sorguları
Sorularınızı sade İngilizce ile yazın ve Dataline SQL'i oluşturur, yürütür ve saniyeler içinde biçimlendirilmiş sonuçları döndürür.
Çoklu veritabanı desteği
PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel ve daha fazlasına tek bir arayüzden, araç değiştirmeden bağlanın.
Otomatik grafik oluşturma
İsteminizde bir grafik talep ettiğinizde, Dataline sorgu sonucundan doğrudan bir görselleştirme sunar.
Gizlilik odaklı mimari
Tüm veriler kendi sunucunuzda kalır, böylece hassas iş bilgileriniz üzerinde üçüncü taraflarla paylaşılmadan tam kontrol sahibi olursunuz.
Sorgu geçmişi
Geçmiş sorguları ve sonuçları, komutları yeniden yazmadan kaydedin ve tekrar ziyaret edin, zamanla kişisel bir analiz kütüphanesi oluşturun.
Dataline uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.