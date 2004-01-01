Dataline, gizliliği ön planda tutan, açık kaynaklı bir veri analiz aracıdır; doğal dili SQL sorgularına çevirerek tek bir SQL satırı yazmadan veritabanlarını keşfetmenizi sağlar. PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV veya Excel dosyalarını bağlayın ve anında sonuçlar ile otomatik görselleştirmeler elde etmek için basit İngilizce ile sorular sorun.

Bulut analiz platformlarının aksine, Dataline'ı kendi VPS'inizde barındırmak, hassas iş verilerinizi tamamen sizin kontrolünüzde tutar. Kullanım sınırı, koltuk başına ücret veya satıcıya bağımlılık yoktur — yalnızca tercih ettiğiniz LLM API anahtarınızla çalışan akıllı bir sorgu arayüzü mevcuttur.