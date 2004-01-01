changedetection.io için % 69 oranına varan indirim

changedetection.io'yu tek tıkla dağıtın.

İçerik, fiyatlar veya sayfa öğeleri güncellendiğinde sizi uyaran, kendi kendine barındırılan web sitesi değişiklik izleme aracı.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
changedetection.io'yu tek tıkla dağıtın.

changedetection.io için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

changedetection.io ile neler oluşturabilirsiniz?

changedetection.io, içerik güncellemelerinden ve fiyat dalgalanmalarından stok yenilemelerine ve yasal düzenleme değişikliklerine kadar herhangi bir web sayfasındaki değişiklikleri tespit eden ve size bildiren, kendi kendine barındırılan bir web sitesi izleme platformudur. CSS seçicileri, XPath, JSONPath veya görsel seçim ile belirli sayfa öğelerini hedeflemenize olanak tanıyarak basit çalışma süresi kontrollerinin ötesine geçer ve JavaScript ile oluşturulmuş sayfaları ve giriş gerektiren siteleri izlemek için entegre bir Playwright Chrome tarayıcısı kullanır.

Kendi kendine barındırma, izleme hedeflerinizi, rekabet istihbaratınızı ve bildirim verilerinizi, kaç siteyi veya ne sıklıkta izlediğinizden bağımsız olarak, sayfa başına veya kontrol başına ücret olmaksızın tamamen gizli tutar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

changedetection.io uygulamasının temel özellikleri

JavaScript Sayfa Desteği

Entegre Playwright tarayıcısı, dinamik tek sayfalık uygulamaları işler ve temel HTTP izleme araçlarının ulaşamadığı oturum açma akışlarını yönetir.

Hassas Öğe Hedefleme

CSS seçiciler, XPath, JSONPath ve görsel seçim, sayfanın tamamı yerine tam olarak önemli olan içeriği izlemenizi sağlar.

Fiyat ve Stok Uyarıları

Fiyat eşiklerini ve anahtar kelime tetikleyicilerini ayarlayın, böylece bir ürün hedef fiyatınızın altına düştüğünde veya tekrar stoklara girdiğinde yalnızca bildirim alırsınız.

70+ Bildirim Kanalları

Ek bir yapılandırma olmadan Apprise kütüphanesi aracılığıyla Discord, Slack, Telegram, e-posta, webhook'lar ve onlarca başka hizmete uyarı gönderin.

Fark Görünümü ile Değişiklik Geçmişi

Algılanan her değişiklik görsel olarak depolanır ve vurgulanır, böylece neyin ne zaman değiştiğini orijinal sayfayı tekrar ziyaret etmenize gerek kalmadan tam olarak inceleyebilirsiniz.

changedetection.io uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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