changedetection.io'yu tek tıkla dağıtın.
İçerik, fiyatlar veya sayfa öğeleri güncellendiğinde sizi uyaran, kendi kendine barındırılan web sitesi değişiklik izleme aracı.
changedetection.io için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
changedetection.io ile neler oluşturabilirsiniz?
changedetection.io, içerik güncellemelerinden ve fiyat dalgalanmalarından stok yenilemelerine ve yasal düzenleme değişikliklerine kadar herhangi bir web sayfasındaki değişiklikleri tespit eden ve size bildiren, kendi kendine barındırılan bir web sitesi izleme platformudur. CSS seçicileri, XPath, JSONPath veya görsel seçim ile belirli sayfa öğelerini hedeflemenize olanak tanıyarak basit çalışma süresi kontrollerinin ötesine geçer ve JavaScript ile oluşturulmuş sayfaları ve giriş gerektiren siteleri izlemek için entegre bir Playwright Chrome tarayıcısı kullanır.
Kendi kendine barındırma, izleme hedeflerinizi, rekabet istihbaratınızı ve bildirim verilerinizi, kaç siteyi veya ne sıklıkta izlediğinizden bağımsız olarak, sayfa başına veya kontrol başına ücret olmaksızın tamamen gizli tutar.
changedetection.io uygulamasının temel özellikleri
JavaScript Sayfa Desteği
Entegre Playwright tarayıcısı, dinamik tek sayfalık uygulamaları işler ve temel HTTP izleme araçlarının ulaşamadığı oturum açma akışlarını yönetir.
Hassas Öğe Hedefleme
CSS seçiciler, XPath, JSONPath ve görsel seçim, sayfanın tamamı yerine tam olarak önemli olan içeriği izlemenizi sağlar.
Fiyat ve Stok Uyarıları
Fiyat eşiklerini ve anahtar kelime tetikleyicilerini ayarlayın, böylece bir ürün hedef fiyatınızın altına düştüğünde veya tekrar stoklara girdiğinde yalnızca bildirim alırsınız.
70+ Bildirim Kanalları
Ek bir yapılandırma olmadan Apprise kütüphanesi aracılığıyla Discord, Slack, Telegram, e-posta, webhook'lar ve onlarca başka hizmete uyarı gönderin.
Fark Görünümü ile Değişiklik Geçmişi
Algılanan her değişiklik görsel olarak depolanır ve vurgulanır, böylece neyin ne zaman değiştiğini orijinal sayfayı tekrar ziyaret etmenize gerek kalmadan tam olarak inceleyebilirsiniz.
changedetection.io uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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