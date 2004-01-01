changedetection.io, içerik güncellemelerinden ve fiyat dalgalanmalarından stok yenilemelerine ve yasal düzenleme değişikliklerine kadar herhangi bir web sayfasındaki değişiklikleri tespit eden ve size bildiren, kendi kendine barındırılan bir web sitesi izleme platformudur. CSS seçicileri, XPath, JSONPath veya görsel seçim ile belirli sayfa öğelerini hedeflemenize olanak tanıyarak basit çalışma süresi kontrollerinin ötesine geçer ve JavaScript ile oluşturulmuş sayfaları ve giriş gerektiren siteleri izlemek için entegre bir Playwright Chrome tarayıcısı kullanır.

Kendi kendine barındırma, izleme hedeflerinizi, rekabet istihbaratınızı ve bildirim verilerinizi, kaç siteyi veya ne sıklıkta izlediğinizden bağımsız olarak, sayfa başına veya kontrol başına ücret olmaksızın tamamen gizli tutar.