Checkmate'i tek tıkla dağıtın.
Çalışma süresini, performansı ve altyapı sağlığını gerçek zamanlı olarak izlemek için açık kaynaklı sunucu izleme platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Checkmate ile neler oluşturabilirsiniz?
Checkmate, sunucularınız ve hizmetlerinizdeki çalışma süresini, performansı ve sağlığı tek bir web tabanlı kontrol panelinden izleyen açık kaynaklı bir sunucu izleme uygulamasıdır. Yapılandırılabilir sağlık kontrolleri, gerçek zamanlı uyarılar, geçmiş eğilim analizi, Google PageSpeed Insights entegrasyonu ve Docker container izleme özellikleri sunar — tüm bunları ücretli bir SaaS izleme hizmetine bağımlı kalmadan yapar.
Checkmate'i özel bir VPS'e dağıtmak, izleme altyapınızı izlediği sistemlerden bağımsız tutarak, tek bir kesintinin hem uygulamanızı hem de onu tespit etme yeteneğinizi devre dışı bırakmasını önler.
Checkmate uygulamasının temel özellikleri
Gerçek Zamanlı Çalışma Süresi İzleme
Sunucularınızı ve hizmetlerinizi sürekli olarak kontrol eder, böylece bir sorun oluştuğu anı kullanıcılar şikayet etmeye başlamadan önce bilirsiniz.
E-posta Kesinti Süresi Uyarıları
Hizmetler kesintiye uğradığında ve tekrar çalışır duruma geldiğinde anında bildirimler göndererek, manuel kontrol paneli kontrollerine gerek kalmadan ekibinizi bilgilendirir.
PageSpeed Entegrasyonu
Google PageSpeed Insights metriklerini çalışma süresi verileriyle birlikte çeker, böylece hem kullanılabilirliği hem de kullanıcıya yönelik performansı tek bir yerden takip edebilirsiniz.
Docker Konteyner İzleme
Docker soket erişimi aracılığıyla kapsayıcılı uygulamaları izler, hem ana bilgisayar düzeyinde hem de kapsayıcı düzeyinde sağlığa aynı anda görünürlük sağlar.
Tarihsel Trend Analizi
Çalışma süresi geçmişini zaman içinde saklayarak, tekrarlayan kesintileri belirleyebilir, SLA uyumluluğunu ölçebilir ve altyapı yatırımlarını haklı çıkarabilirsiniz.
Checkmate uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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