Checkmate, sunucularınız ve hizmetlerinizdeki çalışma süresini, performansı ve sağlığı tek bir web tabanlı kontrol panelinden izleyen açık kaynaklı bir sunucu izleme uygulamasıdır. Yapılandırılabilir sağlık kontrolleri, gerçek zamanlı uyarılar, geçmiş eğilim analizi, Google PageSpeed Insights entegrasyonu ve Docker container izleme özellikleri sunar — tüm bunları ücretli bir SaaS izleme hizmetine bağımlı kalmadan yapar.

Checkmate'i özel bir VPS'e dağıtmak, izleme altyapınızı izlediği sistemlerden bağımsız tutarak, tek bir kesintinin hem uygulamanızı hem de onu tespit etme yeteneğinizi devre dışı bırakmasını önler.