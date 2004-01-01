Coder'ı tek tıkla dağıtın.
Kendi altyapınızda Terraform şablonlarından kendi kendine barındırılan bulut geliştirme ortamları sunan açık kaynak platform.
Coder için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Coder ile neler oluşturabilirsiniz?
Coder, mühendislik kuruluşları tarafından geliştirici altyapılarını standartlaştırmak, güvenli hale getirmek ve ölçeklendirmek için kullanılan, kendi barındırılan bulut geliştirme ortamları için önde gelen açık kaynaklı bir platformdur. Platform ekipleri, çalışma alanlarını Terraform şablonları olarak tanımlar — IDE'yi, bağımlılıkları, kaynak tahsisini ve ağ erişimini belirterek — ve geliştiriciler, yerel kurulum için günler harcamak yerine dakikalar içinde tutarlı, kodlamaya hazır ortamlar oluşturur.
Coder'ı kendi VPS'inizde barındırmak, kaynak kodunun ve kimlik bilgilerinin altyapınızdan asla ayrılmadığı ve katı güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelir. Docker soket entegrasyonu, Coder'ın kapsayıcı tabanlı çalışma alanlarını doğrudan ana bilgisayarda sağlamasına olanak tanır ve her geliştiriciye VPS işlem gücünüzle desteklenen yalıtılmış ortamlar sunarken, siz de kaynaklar, denetim günlükleri ve erişim politikaları üzerinde merkezi kontrolü elinizde tutarsınız.
Coder uygulamasının temel özellikleri
Terraform workspace şablonları
Tekrarlanabilir geliştirme ortamlarını kod olarak tanımlayın ve her geliştirici için tek tıkla tutarlı çalışma alanları sağlayın.
Herhangi bir IDE desteklenir
Geliştiriciler, VS Code, JetBrains veya tarayıcı tabanlı düzenleyicileri kullanarak SSH üzerinden, tercih ettikleri iş akışlarını değiştirmeden bağlanır.
Otomatik başlatma ve otomatik durdurma
Çalışma alanları, erişimde otomatik olarak başlar ve bir programa göre durur, böylece boşta kaynak tüketimini ve altyapı maliyetlerini azaltır.
SSO ve denetim kaydı
OIDC, GitHub veya kurumsal kimlik sağlayıcıları ile entegre olun ve güvenlik ve uyumluluk için eksiksiz denetim kayıtları tutun.
Kaynak kotaları
Kontrolden çıkmış çalışma alanlarının mevcut tüm VPS kaynaklarını tüketmesini engellemek için kullanıcı başına CPU ve bellek sınırları belirleyin.
Coder uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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