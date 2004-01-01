Coder, mühendislik kuruluşları tarafından geliştirici altyapılarını standartlaştırmak, güvenli hale getirmek ve ölçeklendirmek için kullanılan, kendi barındırılan bulut geliştirme ortamları için önde gelen açık kaynaklı bir platformdur. Platform ekipleri, çalışma alanlarını Terraform şablonları olarak tanımlar — IDE'yi, bağımlılıkları, kaynak tahsisini ve ağ erişimini belirterek — ve geliştiriciler, yerel kurulum için günler harcamak yerine dakikalar içinde tutarlı, kodlamaya hazır ortamlar oluşturur.

Coder'ı kendi VPS'inizde barındırmak, kaynak kodunun ve kimlik bilgilerinin altyapınızdan asla ayrılmadığı ve katı güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelir. Docker soket entegrasyonu, Coder'ın kapsayıcı tabanlı çalışma alanlarını doğrudan ana bilgisayarda sağlamasına olanak tanır ve her geliştiriciye VPS işlem gücünüzle desteklenen yalıtılmış ortamlar sunarken, siz de kaynaklar, denetim günlükleri ve erişim politikaları üzerinde merkezi kontrolü elinizde tutarsınız.