Beszel'i tek tıkla dağıtın.
Altyapınız için Docker container istatistikleri, geçmiş veriler ve yapılandırılabilir uyarılar sunan hafif bir sunucu izleme platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Beszel ile neler oluşturabilirsiniz?
Beszel, Prometheus ve Grafana gibi tam gözlemlenebilirlik yığınlarının kaynak yükü olmadan; CPU, bellek, disk, ağ, sıcaklık, GPU, S.M.A.R.T. disk sağlığı ve konteyner başına Docker ve Podman istatistikleri dahil olmak üzere kapsamlı sistem görünürlüğü sağlayan hafif bir sunucu izleme platformudur. Go arka ucuyla PocketBase üzerine inşa edilen Beszel, bir hub-ajan mimarisi kullanır: hub, web arayüzünü barındırır ve geçmiş verileri depolar; hafif ajanlar ise metrikleri toplamak için izlenen her sunucuda çalışır.
Beszel'i kendi kendine barındırmak, size izlediği sunuculardan bağımsız bir izleme hub'ı sağlar, böylece altyapı sorunları, bireysel sistemler stres altındayken bile görünür olur. Yapılandırılabilir uyarılar, CPU, bellek, disk, bant genişliği veya sıcaklık eşikleri aşıldığında sizi bilgilendirir ve yerel diske veya S3 uyumlu depolamaya otomatik yedeklemeler, geçmiş performans verilerinizi korur.
Beszel uygulamasının temel özellikleri
Docker kapsayıcı ölçümleri
Kapsayıcı başına CPU, bellek ve ağ kullanımını, ana sistem metrikleriyle birlikte takip ederek, hem ana bilgisayarın hem de kapsayıcılı iş yüklerinin birleşik bir görünümünü size sunar.
Merkez-aracı mimarisi
Tek bir merkez, uzak sunucularda çalışan sınırsız aracıdan gelen verileri toplar ve tüm filonuzu tek bir kontrol panelinden kolayca izlemenizi sağlar.
Yapılandırılabilir uyarı
İzlenen herhangi bir metrik — CPU yükü, disk kullanımı, sıcaklık, bant genişliği — için eşik değerleri belirleyin ve sorunlar kullanıcıları etkilemeden önce bildirimler alın.
Geçmiş verileri saklama
Performans geçmişi, merkezin veritabanında saklanır ve gerçek zamanlı panoların tek başına gösterebileceğinden daha kapsamlı uzun vadeli trend analizi ile kapasite planlamasına olanak tanır.
GPU ve S.M.A.R.T. izleme
Nvidia, AMD ve Intel GPU kullanımını S.M.A.R.T. disk sağlık verilerinin yanı sıra izleyerek, donanım bozulmalarını arızalara yol açmadan önce tespit edin.
Beszel uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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