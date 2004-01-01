Beszel için % 69 oranına varan indirim

Beszel'i tek tıkla dağıtın.

Altyapınız için Docker container istatistikleri, geçmiş veriler ve yapılandırılabilir uyarılar sunan hafif bir sunucu izleme platformu.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
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30 gün para iade garantili
Beszel'i tek tıkla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Beszel ile neler oluşturabilirsiniz?

Beszel, Prometheus ve Grafana gibi tam gözlemlenebilirlik yığınlarının kaynak yükü olmadan; CPU, bellek, disk, ağ, sıcaklık, GPU, S.M.A.R.T. disk sağlığı ve konteyner başına Docker ve Podman istatistikleri dahil olmak üzere kapsamlı sistem görünürlüğü sağlayan hafif bir sunucu izleme platformudur. Go arka ucuyla PocketBase üzerine inşa edilen Beszel, bir hub-ajan mimarisi kullanır: hub, web arayüzünü barındırır ve geçmiş verileri depolar; hafif ajanlar ise metrikleri toplamak için izlenen her sunucuda çalışır.

Beszel'i kendi kendine barındırmak, size izlediği sunuculardan bağımsız bir izleme hub'ı sağlar, böylece altyapı sorunları, bireysel sistemler stres altındayken bile görünür olur. Yapılandırılabilir uyarılar, CPU, bellek, disk, bant genişliği veya sıcaklık eşikleri aşıldığında sizi bilgilendirir ve yerel diske veya S3 uyumlu depolamaya otomatik yedeklemeler, geçmiş performans verilerinizi korur.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Beszel uygulamasının temel özellikleri

Docker kapsayıcı ölçümleri

Kapsayıcı başına CPU, bellek ve ağ kullanımını, ana sistem metrikleriyle birlikte takip ederek, hem ana bilgisayarın hem de kapsayıcılı iş yüklerinin birleşik bir görünümünü size sunar.

Merkez-aracı mimarisi

Tek bir merkez, uzak sunucularda çalışan sınırsız aracıdan gelen verileri toplar ve tüm filonuzu tek bir kontrol panelinden kolayca izlemenizi sağlar.

Yapılandırılabilir uyarı

İzlenen herhangi bir metrik — CPU yükü, disk kullanımı, sıcaklık, bant genişliği — için eşik değerleri belirleyin ve sorunlar kullanıcıları etkilemeden önce bildirimler alın.

Geçmiş verileri saklama

Performans geçmişi, merkezin veritabanında saklanır ve gerçek zamanlı panoların tek başına gösterebileceğinden daha kapsamlı uzun vadeli trend analizi ile kapasite planlamasına olanak tanır.

GPU ve S.M.A.R.T. izleme

Nvidia, AMD ve Intel GPU kullanımını S.M.A.R.T. disk sağlık verilerinin yanı sıra izleyerek, donanım bozulmalarını arızalara yol açmadan önce tespit edin.

Beszel uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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