Beszel, Prometheus ve Grafana gibi tam gözlemlenebilirlik yığınlarının kaynak yükü olmadan; CPU, bellek, disk, ağ, sıcaklık, GPU, S.M.A.R.T. disk sağlığı ve konteyner başına Docker ve Podman istatistikleri dahil olmak üzere kapsamlı sistem görünürlüğü sağlayan hafif bir sunucu izleme platformudur. Go arka ucuyla PocketBase üzerine inşa edilen Beszel, bir hub-ajan mimarisi kullanır: hub, web arayüzünü barındırır ve geçmiş verileri depolar; hafif ajanlar ise metrikleri toplamak için izlenen her sunucuda çalışır.

Beszel'i kendi kendine barındırmak, size izlediği sunuculardan bağımsız bir izleme hub'ı sağlar, böylece altyapı sorunları, bireysel sistemler stres altındayken bile görünür olur. Yapılandırılabilir uyarılar, CPU, bellek, disk, bant genişliği veya sıcaklık eşikleri aşıldığında sizi bilgilendirir ve yerel diske veya S3 uyumlu depolamaya otomatik yedeklemeler, geçmiş performans verilerinizi korur.