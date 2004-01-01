Dagu, geleneksel cron işlerinin yerini temiz bir web arayüzü aracılığıyla yönetilen yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafik (DAG) işlem hatları ile alan güçlü bir açık kaynaklı iş akışı zamanlayıcısıdır. İş akışlarını, kabuk komutlarını, Docker kapsayıcılarını, HTTP isteklerini, SQL sorgularını ve daha fazlasını çalıştırabilen adımlarla basit YAML dosyalarında tanımlayın — tümü yerleşik bağımlılık zincirleri, yeniden denemeler ve koşullu mantık ile birlikte gelir.

Dagu'yu kendi VPS'inizde barındırmak, size veritabanı bağımlılıkları olmayan tek bir ikili zamanlayıcı sunar. Dosya tabanlı depolama işleri basit tutarken, web kullanıcı arayüzü gerçek zamanlı yürütme izleme, günlük görüntüleme ve manuel tetikleme kontrolleri sağlar. Bu dağıtım, iş akışı tanımları ve yürütme geçmişi için yerleşik kimlik doğrulama ve kalıcı depolama içerir.