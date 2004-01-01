Cron işlerini ve görev işlem hatlarını yönetmek için web arayüzüne sahip modern, DAG tabanlı iş akışı zamanlayıcısı.
Dagu için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Dagu ile neler oluşturabilirsiniz?
Dagu, geleneksel cron işlerinin yerini temiz bir web arayüzü aracılığıyla yönetilen yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafik (DAG) işlem hatları ile alan güçlü bir açık kaynaklı iş akışı zamanlayıcısıdır. İş akışlarını, kabuk komutlarını, Docker kapsayıcılarını, HTTP isteklerini, SQL sorgularını ve daha fazlasını çalıştırabilen adımlarla basit YAML dosyalarında tanımlayın — tümü yerleşik bağımlılık zincirleri, yeniden denemeler ve koşullu mantık ile birlikte gelir.
Dagu'yu kendi VPS'inizde barındırmak, size veritabanı bağımlılıkları olmayan tek bir ikili zamanlayıcı sunar. Dosya tabanlı depolama işleri basit tutarken, web kullanıcı arayüzü gerçek zamanlı yürütme izleme, günlük görüntüleme ve manuel tetikleme kontrolleri sağlar. Bu dağıtım, iş akışı tanımları ve yürütme geçmişi için yerleşik kimlik doğrulama ve kalıcı depolama içerir.
Dagu uygulamasının temel özellikleri
DAG iş akışı düzenleyici
Görev bağımlılıklarını, paralel yürütme, koşullu dallanma ve yeniden deneme mantığı ile YAML'de yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafikler olarak tanımlayın.
Yerleşik adım türleri
Kabuk komutlarını, Docker kapsayıcılarını, HTTP isteklerini, SQL sorgularını, SSH komutlarını ve S3 işlemlerini yerel adım türleri olarak çalıştırın.
Gerçek zamanlı izleme
Web arayüzü aracılığıyla, adım düzeyinde durum, günlükler ve zamanlama bilgileriyle iş akışı yürütme ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin.
Cron zamanlama
İş akışlarını cron ifadeleriyle planlayın ve tüm zamanlanmış işleri tek bir kontrol panelinden yönetin.
AI ajanı entegrasyonu
Claude Code, Codex ve Copilot gibi YZ kodlama ajanlarını, yerleşik destekle iş akışı adımları olarak çalıştırın.
Dagu uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.