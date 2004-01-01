ClickHouse'u tek tıkla dağıtın.
Milyarlarca satır üzerinde milisaniyelik sorgu gecikmesiyle gerçek zamanlı analizler için tasarlanmış açık kaynaklı, sütunlu OLAP veritabanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ClickHouse ile neler oluşturabilirsiniz?
ClickHouse, çevrimiçi analitik işleme için özel olarak tasarlanmış, açık kaynaklı bir sütun tabanlı veritabanı yönetim sistemidir — önceden hesaplanmış küpler veya gerçekleştirilmiş görünümler olmadan milyarlarca satır üzerinde toplama sorgularını milisaniyeler içinde çalıştırır. Başlangıçta Yandex'te geliştirilen ve şu anda ClickHouse Inc. tarafından sürdürülen bu sistem, startup'lardan Cloudflare, Uber ve eBay gibi şirketlere kadar analitik platformlarına, gözlemlenebilirlik arka uçlarına ve ürün olay işlem hatlarına güç vermektedir.
ClickHouse'u kendi VPS'inizde barındırmak, uygulama arka uçlarına, analitik panolarına ve gözlemlenebilirlik araçlarına günlük verileri, metrikler, kullanıcı olayları ve zaman serisi iş yükleri için yüksek performanslı bir sorgu katmanı sağlar. Yerleşik Play UI, tarayıcı tabanlı bir sorgu arayüzü sunar, böylece analistler bir masaüstü istemcisi kurmadan SQL yazabilirler.
ClickHouse uygulamasının temel özellikleri
Sütunlu depolama
Sütun bazlı sıkıştırma ve disk düzeni, satır odaklı veritabanlarına göre 10 ila 100 kat sıkıştırma oranları ve önemli ölçüde daha hızlı toplama sorguları sağlar.
MergeTree motor ailesi
Zaman serisi, çoğaltılmış veri, toplama agregaları ve graf iş yükleri için uzmanlaşmış tablo motorları, depolamayı ve sorguları kullanım durumuna göre optimize eder.
Dahili Play UI
Anlık SQL sorgularını doğrudan tarayıcıdan /play adresinde sözdizimi vurgulama, sorgu geçmişi ve sonuç görselleştirme ile çalıştırın.
Somutlaştırılmış görünümler
Aşamalı olarak güncellenen önceden toplanmış tablolar, milyarlarca satır üzerindeki gösterge paneli sorgularını saniyenin altında bir gecikmeyle sunmanıza olanak tanır.
Dağıtılmış ve çoğaltılmış
Harici koordinasyon hizmetlerine ihtiyaç duymadan, düğümler arasında sharding ve yüksek erişilebilirlik için tabloların çoğaltılmasına yönelik yerel destek.
ClickHouse uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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