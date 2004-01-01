ClickHouse, çevrimiçi analitik işleme için özel olarak tasarlanmış, açık kaynaklı bir sütun tabanlı veritabanı yönetim sistemidir — önceden hesaplanmış küpler veya gerçekleştirilmiş görünümler olmadan milyarlarca satır üzerinde toplama sorgularını milisaniyeler içinde çalıştırır. Başlangıçta Yandex'te geliştirilen ve şu anda ClickHouse Inc. tarafından sürdürülen bu sistem, startup'lardan Cloudflare, Uber ve eBay gibi şirketlere kadar analitik platformlarına, gözlemlenebilirlik arka uçlarına ve ürün olay işlem hatlarına güç vermektedir.

ClickHouse'u kendi VPS'inizde barındırmak, uygulama arka uçlarına, analitik panolarına ve gözlemlenebilirlik araçlarına günlük verileri, metrikler, kullanıcı olayları ve zaman serisi iş yükleri için yüksek performanslı bir sorgu katmanı sağlar. Yerleşik Play UI, tarayıcı tabanlı bir sorgu arayüzü sunar, böylece analistler bir masaüstü istemcisi kurmadan SQL yazabilirler.