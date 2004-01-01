ClickHouse için % 69 oranına varan indirim

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Milyarlarca satır üzerinde milisaniyelik sorgu gecikmesiyle gerçek zamanlı analizler için tasarlanmış açık kaynaklı, sütunlu OLAP veritabanı.

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AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
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30 gün para iade garantili
ClickHouse'u tek tıkla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ClickHouse ile neler oluşturabilirsiniz?

ClickHouse, çevrimiçi analitik işleme için özel olarak tasarlanmış, açık kaynaklı bir sütun tabanlı veritabanı yönetim sistemidir — önceden hesaplanmış küpler veya gerçekleştirilmiş görünümler olmadan milyarlarca satır üzerinde toplama sorgularını milisaniyeler içinde çalıştırır. Başlangıçta Yandex'te geliştirilen ve şu anda ClickHouse Inc. tarafından sürdürülen bu sistem, startup'lardan Cloudflare, Uber ve eBay gibi şirketlere kadar analitik platformlarına, gözlemlenebilirlik arka uçlarına ve ürün olay işlem hatlarına güç vermektedir.

ClickHouse'u kendi VPS'inizde barındırmak, uygulama arka uçlarına, analitik panolarına ve gözlemlenebilirlik araçlarına günlük verileri, metrikler, kullanıcı olayları ve zaman serisi iş yükleri için yüksek performanslı bir sorgu katmanı sağlar. Yerleşik Play UI, tarayıcı tabanlı bir sorgu arayüzü sunar, böylece analistler bir masaüstü istemcisi kurmadan SQL yazabilirler.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

ClickHouse uygulamasının temel özellikleri

Sütunlu depolama

Sütun bazlı sıkıştırma ve disk düzeni, satır odaklı veritabanlarına göre 10 ila 100 kat sıkıştırma oranları ve önemli ölçüde daha hızlı toplama sorguları sağlar.

MergeTree motor ailesi

Zaman serisi, çoğaltılmış veri, toplama agregaları ve graf iş yükleri için uzmanlaşmış tablo motorları, depolamayı ve sorguları kullanım durumuna göre optimize eder.

Dahili Play UI

Anlık SQL sorgularını doğrudan tarayıcıdan /play adresinde sözdizimi vurgulama, sorgu geçmişi ve sonuç görselleştirme ile çalıştırın.

Somutlaştırılmış görünümler

Aşamalı olarak güncellenen önceden toplanmış tablolar, milyarlarca satır üzerindeki gösterge paneli sorgularını saniyenin altında bir gecikmeyle sunmanıza olanak tanır.

Dağıtılmış ve çoğaltılmış

Harici koordinasyon hizmetlerine ihtiyaç duymadan, düğümler arasında sharding ve yüksek erişilebilirlik için tabloların çoğaltılmasına yönelik yerel destek.

ClickHouse uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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