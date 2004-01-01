BookStack için % 69 oranına varan indirim

BookStack'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

Düzenli ekip dokümantasyonu için yapılandırılmış Kitaplar, Bölümler ve Sayfalar hiyerarşisine sahip kendi kendine barındırılan wiki platformu.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
BookStack'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

BookStack ile neler oluşturabilirsiniz?

BookStack, belgeleri Kitaplar, Bölümler ve Sayfalar'dan oluşan üç katmanlı bir hiyerarşi halinde düzenleyen, insanların yapılandırılmış içeriği doğal olarak nasıl düşündüğünü yansıtan, Laravel üzerine kurulu ücretsiz, açık kaynaklı bir wiki'dir. Bir WYSIWYG düzenleyici, yerleşik Markdown modu ve draw.io diyagram entegrasyonu, ekiplerin platformdan ayrılmadan belge yazıp görselleştirebileceği anlamına gelir.

BookStack'i kendi VPS'inizde barındırmak, hassas dahili belgeleri (runbook'lar, mimari kararlar, İK politikaları) koltuk başına maliyet olmadan ve içeriğinize üçüncü taraf erişimi olmadan tamamen kendi altyapınızda tutar. Rol tabanlı izinler, bilgi tabanının her bölümünü kimin okuyabileceğini veya düzenleyebileceğini tam olarak kontrol etmenizi sağlar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

BookStack uygulamasının temel özellikleri

Yapılandırılmış Hiyerarşi

Kitaplar, Bölümler ve Sayfalar, bilgi tabanı binlerce girişe ulaştıkça belgeleri düzenli ve gezilebilir tutar.

WYSIWYG ve Markdown Düzenleyiciler

Yazarlar, tercih ettikleri düzenleme deneyimini — görsel bir blok düzenleyici veya canlı önizlemeli ham Markdown — sayfa bazında seçerler.

Rol Tabanlı İzinler

Kitap, bölüm ve sayfa düzeyinde ayrıntılı erişim kontrolü, belgeleri ekipler, yükleniciler ve genel okuyucular arasında bölümlere ayırmanıza olanak tanır.

Tam Metin Arama

Tüm sayfa metinleri, başlıklar ve meta veriler arasında hızlı arama, kullanıcıların içeriğin nerede arşivlendiğini bilmelerine gerek kalmadan yanıtları bulmasını sağlar.

Sayfa Revizyon Geçmişi

Her düzenleme, fark görüntüleme ve tek tıklamayla geri alma ile sürümlendirilir; bu da işbirliğine dayalı dokümantasyon için bir denetim izi ve güvenlik ağı sağlar.

BookStack uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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