BookStack'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Düzenli ekip dokümantasyonu için yapılandırılmış Kitaplar, Bölümler ve Sayfalar hiyerarşisine sahip kendi kendine barındırılan wiki platformu.
BookStack için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
BookStack ile neler oluşturabilirsiniz?
BookStack, belgeleri Kitaplar, Bölümler ve Sayfalar'dan oluşan üç katmanlı bir hiyerarşi halinde düzenleyen, insanların yapılandırılmış içeriği doğal olarak nasıl düşündüğünü yansıtan, Laravel üzerine kurulu ücretsiz, açık kaynaklı bir wiki'dir. Bir WYSIWYG düzenleyici, yerleşik Markdown modu ve draw.io diyagram entegrasyonu, ekiplerin platformdan ayrılmadan belge yazıp görselleştirebileceği anlamına gelir.
BookStack'i kendi VPS'inizde barındırmak, hassas dahili belgeleri (runbook'lar, mimari kararlar, İK politikaları) koltuk başına maliyet olmadan ve içeriğinize üçüncü taraf erişimi olmadan tamamen kendi altyapınızda tutar. Rol tabanlı izinler, bilgi tabanının her bölümünü kimin okuyabileceğini veya düzenleyebileceğini tam olarak kontrol etmenizi sağlar.
BookStack uygulamasının temel özellikleri
Yapılandırılmış Hiyerarşi
Kitaplar, Bölümler ve Sayfalar, bilgi tabanı binlerce girişe ulaştıkça belgeleri düzenli ve gezilebilir tutar.
WYSIWYG ve Markdown Düzenleyiciler
Yazarlar, tercih ettikleri düzenleme deneyimini — görsel bir blok düzenleyici veya canlı önizlemeli ham Markdown — sayfa bazında seçerler.
Rol Tabanlı İzinler
Kitap, bölüm ve sayfa düzeyinde ayrıntılı erişim kontrolü, belgeleri ekipler, yükleniciler ve genel okuyucular arasında bölümlere ayırmanıza olanak tanır.
Tam Metin Arama
Tüm sayfa metinleri, başlıklar ve meta veriler arasında hızlı arama, kullanıcıların içeriğin nerede arşivlendiğini bilmelerine gerek kalmadan yanıtları bulmasını sağlar.
Sayfa Revizyon Geçmişi
Her düzenleme, fark görüntüleme ve tek tıklamayla geri alma ile sürümlendirilir; bu da işbirliğine dayalı dokümantasyon için bir denetim izi ve güvenlik ağı sağlar.
BookStack uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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