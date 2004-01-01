BookStack, belgeleri Kitaplar, Bölümler ve Sayfalar'dan oluşan üç katmanlı bir hiyerarşi halinde düzenleyen, insanların yapılandırılmış içeriği doğal olarak nasıl düşündüğünü yansıtan, Laravel üzerine kurulu ücretsiz, açık kaynaklı bir wiki'dir. Bir WYSIWYG düzenleyici, yerleşik Markdown modu ve draw.io diyagram entegrasyonu, ekiplerin platformdan ayrılmadan belge yazıp görselleştirebileceği anlamına gelir.

BookStack'i kendi VPS'inizde barındırmak, hassas dahili belgeleri (runbook'lar, mimari kararlar, İK politikaları) koltuk başına maliyet olmadan ve içeriğinize üçüncü taraf erişimi olmadan tamamen kendi altyapınızda tutar. Rol tabanlı izinler, bilgi tabanının her bölümünü kimin okuyabileceğini veya düzenleyebileceğini tam olarak kontrol etmenizi sağlar.