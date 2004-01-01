CryptPad, açık kaynaklı, uçtan uca şifreli, iş birliğine dayalı bir ofis paketidir. Belgeleri sunucuda düz metin olarak depolayan bulut düzenleyicilerin aksine, CryptPad her şeyi sunucuya ulaşmadan önce tarayıcıda şifreler — bu da ana bilgisayarın kullanıcıların yazdığı, çizdiği veya oluşturduğu hiçbir şeye asla erişemeyeceği anlamına gelir. Bu sıfır bilgi mimarisi, hassas bilgilerle çalışan ekipler, katı veri düzenlemelerine tabi kuruluşlar veya içeriklerini bir hizmet sağlayıcıya emanet etmeden gerçek zamanlı iş birliği yapmak isteyen herkes için uygundur.

CryptPad'i kendi VPS'inizde barındırmak, ekibinizin belgeleri, kullanıcı verileri ve depolama alanı üzerinde tam kontrol sağlar — kullanım sınırlamaları, abonelik ücretleri ve harici bulut bağımlılığı olmadan.