CryptPad için % 69 oranına varan indirim

CryptPad'i tek tıkla dağıtın.

Sunucunun belgelerinizin içeriğini asla görmediği, uçtan uca şifreli, iş birliğine dayalı ofis paketi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
CryptPad'i tek tıkla dağıtın.

CryptPad için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

CryptPad ile neler oluşturabilirsiniz?

CryptPad, açık kaynaklı, uçtan uca şifreli, iş birliğine dayalı bir ofis paketidir. Belgeleri sunucuda düz metin olarak depolayan bulut düzenleyicilerin aksine, CryptPad her şeyi sunucuya ulaşmadan önce tarayıcıda şifreler — bu da ana bilgisayarın kullanıcıların yazdığı, çizdiği veya oluşturduğu hiçbir şeye asla erişemeyeceği anlamına gelir. Bu sıfır bilgi mimarisi, hassas bilgilerle çalışan ekipler, katı veri düzenlemelerine tabi kuruluşlar veya içeriklerini bir hizmet sağlayıcıya emanet etmeden gerçek zamanlı iş birliği yapmak isteyen herkes için uygundur.

CryptPad'i kendi VPS'inizde barındırmak, ekibinizin belgeleri, kullanıcı verileri ve depolama alanı üzerinde tam kontrol sağlar — kullanım sınırlamaları, abonelik ücretleri ve harici bulut bağımlılığı olmadan.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

CryptPad uygulamasının temel özellikleri

Sıfır bilgi şifrelemesi

Tüm belge içeriği, sunucuya ulaşmadan önce tarayıcıda şifrelenir, bu nedenle ana bilgisayar — siz de dahil olmak üzere — depolanan belgeleri asla okuyamaz.

Tam ofis paketi

Zengin metin belgeleri, e-tablolar, sunumlar, kod dosyaları, Kanban panoları, beyaz tahtalar ve formları — tümünü gerçek zamanlı olarak oluşturun ve bunlar üzerinde iş birliği yapın.

Misafir iş birliği

Herhangi bir belgeyi bağlantı aracılığıyla paylaşabilirsiniz ve işbirlikçiler hesap kaydı yapmadan düzenleme yapabilir; bu sırada tüm süreç boyunca tam uçtan uca şifreleme korunur.

Takım drive'ları

Belgeleri, klasör yapıları ve farklı üyeler veya gruplar için ayrıntılı erişim izinleriyle ortak ekip sürücülerinde düzenleyin.

Düz metin sunucu depolaması bulunmamaktadır

Sunucu güvenliği ihlal edilse bile, depolanan veriler, yalnızca istemcilerde bulunan şifreleme anahtarları olmadan okunamayan şifreli metin olarak kalır.

CryptPad uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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