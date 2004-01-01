CryptPad'i tek tıkla dağıtın.
Sunucunun belgelerinizin içeriğini asla görmediği, uçtan uca şifreli, iş birliğine dayalı ofis paketi.
CryptPad için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
CryptPad ile neler oluşturabilirsiniz?
CryptPad, açık kaynaklı, uçtan uca şifreli, iş birliğine dayalı bir ofis paketidir. Belgeleri sunucuda düz metin olarak depolayan bulut düzenleyicilerin aksine, CryptPad her şeyi sunucuya ulaşmadan önce tarayıcıda şifreler — bu da ana bilgisayarın kullanıcıların yazdığı, çizdiği veya oluşturduğu hiçbir şeye asla erişemeyeceği anlamına gelir. Bu sıfır bilgi mimarisi, hassas bilgilerle çalışan ekipler, katı veri düzenlemelerine tabi kuruluşlar veya içeriklerini bir hizmet sağlayıcıya emanet etmeden gerçek zamanlı iş birliği yapmak isteyen herkes için uygundur.
CryptPad'i kendi VPS'inizde barındırmak, ekibinizin belgeleri, kullanıcı verileri ve depolama alanı üzerinde tam kontrol sağlar — kullanım sınırlamaları, abonelik ücretleri ve harici bulut bağımlılığı olmadan.
CryptPad uygulamasının temel özellikleri
Sıfır bilgi şifrelemesi
Tüm belge içeriği, sunucuya ulaşmadan önce tarayıcıda şifrelenir, bu nedenle ana bilgisayar — siz de dahil olmak üzere — depolanan belgeleri asla okuyamaz.
Tam ofis paketi
Zengin metin belgeleri, e-tablolar, sunumlar, kod dosyaları, Kanban panoları, beyaz tahtalar ve formları — tümünü gerçek zamanlı olarak oluşturun ve bunlar üzerinde iş birliği yapın.
Misafir iş birliği
Herhangi bir belgeyi bağlantı aracılığıyla paylaşabilirsiniz ve işbirlikçiler hesap kaydı yapmadan düzenleme yapabilir; bu sırada tüm süreç boyunca tam uçtan uca şifreleme korunur.
Takım drive'ları
Belgeleri, klasör yapıları ve farklı üyeler veya gruplar için ayrıntılı erişim izinleriyle ortak ekip sürücülerinde düzenleyin.
Düz metin sunucu depolaması bulunmamaktadır
Sunucu güvenliği ihlal edilse bile, depolanan veriler, yalnızca istemcilerde bulunan şifreleme anahtarları olmadan okunamayan şifreli metin olarak kalır.
CryptPad uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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