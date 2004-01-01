Budibase'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Kapsamlı kodlama gerektirmeden dahili iş uygulamaları, yönetici panelleri ve otomatik iş akışları oluşturmak için açık kaynaklı low-code platform.
Budibase için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Budibase ile neler oluşturabilirsiniz?
Budibase, ekiplerin dahili araçlar, panolar ve otomatik iş akışları oluşturmasını sağlayan açık kaynaklı bir low-code platformdur. Görsel bir sürükle-bırak oluşturucu aracılığıyla PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'lerine ve kendi yerleşik veritabanına bağlanır, veri kaynaklarını haftalar yerine saatler içinde işlevsel uygulamalara dönüştürür.
Budibase'i kendi VPS'inizde barındırmak, iş açısından kritik verileri ve uygulama mantığını altyapınızda tutarak, bulut tabanlı low-code araçların karşılayamayacağı veri egemenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar. Tüm stack — uygulama servisi, worker, CouchDB, Redis ve MinIO — harici bağımlılıklar olmadan tek bir dağıtımda çalışır.
Budibase uygulamasının temel özellikleri
Görsel Uygulama Oluşturucu
Ön uç kodu yazmadan işlevsel iş uygulamaları oluşturmak için sürükle ve bırak bileşenlerini — tablolar, formlar, grafikler ve düğmeler — bir tuval üzerine sürükleyin.
Çoklu Kaynak Veri Bağlantıları
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'lerine ve yerleşik CouchDB veritabanına bağlanın, böylece uygulamalar mevcut veri kaynaklarınızdan okuyup yazabilir.
İş Akışı Otomasyonu
Onay akışlarında, bildirimlerde ve veri işlemlerindeki manuel adımları değiştirmek için tetikleyiciler, koşullar ve eylemlerle otomatikleştirilmiş süreçleri tanımlayın.
Rol Tabanlı Erişim Kontrolü
Uygulama düzeyinde kullanıcılara roller atayın, böylece her ekip üyesi yalnızca kendi sorumluluklarına uygun verileri ve eylemleri görür.
Özel JavaScript Mantığı
Görsel bağlamalar yeterli olmadığında JavaScript'e geçin, geliştiricilere veri dönüşümleri ve koşullu davranışlar üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayın.
Budibase uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.