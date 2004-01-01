Budibase, ekiplerin dahili araçlar, panolar ve otomatik iş akışları oluşturmasını sağlayan açık kaynaklı bir low-code platformdur. Görsel bir sürükle-bırak oluşturucu aracılığıyla PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'lerine ve kendi yerleşik veritabanına bağlanır, veri kaynaklarını haftalar yerine saatler içinde işlevsel uygulamalara dönüştürür.

Budibase'i kendi VPS'inizde barındırmak, iş açısından kritik verileri ve uygulama mantığını altyapınızda tutarak, bulut tabanlı low-code araçların karşılayamayacağı veri egemenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar. Tüm stack — uygulama servisi, worker, CouchDB, Redis ve MinIO — harici bağımlılıklar olmadan tek bir dağıtımda çalışır.