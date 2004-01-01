Baserow, ekiplerin tanıdık bir e-tablo arayüzü aracılığıyla işbirliğine dayalı veritabanları, dahili araçlar ve otomatik iş akışları oluşturmasını sağlayan açık kaynaklı bir no-code platformudur — SQL yok, altyapı kurulumu yok ve kayıt başına fiyatlandırma yok. Tablolar, zengin alan türleri, görünümler, formlar ve bir REST API, onu ürün, operasyon, pazarlama ve mühendislik ekipleri için pratik bir Airtable alternatifi haline getiriyor.

Baserow'u kendi VPS'inizde barındırmak, müşteri kayıtlarını, proje takipçilerini, CRM verilerini ve form yanıtlarını bir SaaS sağlayıcısının veritabanı yerine kendi altyapınızda tutar. Depolama limitlerini, veri saklama sürelerini, entegrasyonları ve erişimi siz kontrol edersiniz — ve kullanımınız arttıkça ekip büyüklüğüne göre artan koltuk başına ücretlerden kaçınırsınız.