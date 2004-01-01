Baserow için % 69 oranına varan indirim

Baserow'u tek tıkla dağıtın.

İşbirlikçi e-tablolar, iş akışları ve dahili araçlar oluşturmak için açık kaynaklı kodsuz veritabanı ve Airtable alternatifi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Baserow'u tek tıkla dağıtın.

Baserow için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Baserow ile neler oluşturabilirsiniz?

Baserow, ekiplerin tanıdık bir e-tablo arayüzü aracılığıyla işbirliğine dayalı veritabanları, dahili araçlar ve otomatik iş akışları oluşturmasını sağlayan açık kaynaklı bir no-code platformudur — SQL yok, altyapı kurulumu yok ve kayıt başına fiyatlandırma yok. Tablolar, zengin alan türleri, görünümler, formlar ve bir REST API, onu ürün, operasyon, pazarlama ve mühendislik ekipleri için pratik bir Airtable alternatifi haline getiriyor.

Baserow'u kendi VPS'inizde barındırmak, müşteri kayıtlarını, proje takipçilerini, CRM verilerini ve form yanıtlarını bir SaaS sağlayıcısının veritabanı yerine kendi altyapınızda tutar. Depolama limitlerini, veri saklama sürelerini, entegrasyonları ve erişimi siz kontrol edersiniz — ve kullanımınız arttıkça ekip büyüklüğüne göre artan koltuk başına ücretlerden kaçınırsınız.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Baserow uygulamasının temel özellikleri

E-tablo UI

Verileri, sıralama, filtreleme, gruplandırma ve satır içi hücre düzenleme gibi özelliklere sahip, Excel veya Google E-Tablolar'a benzer tanıdık bir ızgara arayüzü aracılığıyla düzenleyin.

Zengin alan türleri

Metin, sayılar, tarihler, tekli ve çoklu seçim, formüller, dosya ekleri, tablolar arası bağlantılar ve arama alanlarını tek bir şemada birleştirin.

Çoklu görünümler

Verileri çoğaltmadan, farklı ekip iş akışlarını desteklemek için aynı tabloyu ızgara, kanban panosu, takvim, galeri veya form olarak görselleştirin.

Formlar ve paylaşım

Tablolarınıza doğrudan yazan herkese açık formlar yayınlayın ve çalışma alanınızın dışındaki iş arkadaşlarınızla salt okunur veya düzenlenebilir görünümleri paylaşın.

REST API ve webhooks

Her tablo, tipi belirlenmiş bir REST API ve webhook tetikleyicileri sunarak, Baserow'u özel uygulamalar, otomasyonlar ve BI araçlarıyla entegre etmenizi sağlar.

Baserow uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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