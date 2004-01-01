Baserow'u tek tıkla dağıtın.
İşbirlikçi e-tablolar, iş akışları ve dahili araçlar oluşturmak için açık kaynaklı kodsuz veritabanı ve Airtable alternatifi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Baserow ile neler oluşturabilirsiniz?
Baserow, ekiplerin tanıdık bir e-tablo arayüzü aracılığıyla işbirliğine dayalı veritabanları, dahili araçlar ve otomatik iş akışları oluşturmasını sağlayan açık kaynaklı bir no-code platformudur — SQL yok, altyapı kurulumu yok ve kayıt başına fiyatlandırma yok. Tablolar, zengin alan türleri, görünümler, formlar ve bir REST API, onu ürün, operasyon, pazarlama ve mühendislik ekipleri için pratik bir Airtable alternatifi haline getiriyor.
Baserow'u kendi VPS'inizde barındırmak, müşteri kayıtlarını, proje takipçilerini, CRM verilerini ve form yanıtlarını bir SaaS sağlayıcısının veritabanı yerine kendi altyapınızda tutar. Depolama limitlerini, veri saklama sürelerini, entegrasyonları ve erişimi siz kontrol edersiniz — ve kullanımınız arttıkça ekip büyüklüğüne göre artan koltuk başına ücretlerden kaçınırsınız.
Baserow uygulamasının temel özellikleri
E-tablo UI
Verileri, sıralama, filtreleme, gruplandırma ve satır içi hücre düzenleme gibi özelliklere sahip, Excel veya Google E-Tablolar'a benzer tanıdık bir ızgara arayüzü aracılığıyla düzenleyin.
Zengin alan türleri
Metin, sayılar, tarihler, tekli ve çoklu seçim, formüller, dosya ekleri, tablolar arası bağlantılar ve arama alanlarını tek bir şemada birleştirin.
Çoklu görünümler
Verileri çoğaltmadan, farklı ekip iş akışlarını desteklemek için aynı tabloyu ızgara, kanban panosu, takvim, galeri veya form olarak görselleştirin.
Formlar ve paylaşım
Tablolarınıza doğrudan yazan herkese açık formlar yayınlayın ve çalışma alanınızın dışındaki iş arkadaşlarınızla salt okunur veya düzenlenebilir görünümleri paylaşın.
REST API ve webhooks
Her tablo, tipi belirlenmiş bir REST API ve webhook tetikleyicileri sunarak, Baserow'u özel uygulamalar, otomasyonlar ve BI araçlarıyla entegre etmenizi sağlar.
Baserow uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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