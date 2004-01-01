Bluesky Ozone'u tek tıkla dağıtın.
Bluesky ağı ve diğer AT Protokolü uygulamaları için kendi kendine barındırılan denetleme ve etiketleme hizmeti.
Bluesky Ozone için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bluesky Ozone ile neler oluşturabilirsiniz?
Bluesky Ozone, Bluesky'ye güç veren açık ağ olan AT Protocol için resmi moderasyon ve etiketleme hizmetidir. Moderatörlerin raporları önceliklendirmesine, içerikleri ve hesapları kaldırmasına veya askıya almasına, etiketler uygulamasına ve bu etiketleri WebSockets aracılığıyla ağa geri yayınlamasına olanak tanıyan bir Next.js web kullanıcı arayüzünü (UI) bir arka uç hizmetiyle eşleştirir.
Kendi Ozone örneğinizi çalıştırmak, sizi Bluesky kullanıcılarının abone olabileceği yığınlanabilir bir etiketleyiciye dönüştürür; bu da topluluklara, yayıncılara ve araştırmacılara, herhangi tek bir moderasyon sağlayıcısına bağlı kalmadan kendilerinin ve üyelerinin gördüklerini şekillendirme imkanı sunar. Kendi kendine barındırma, raporları, etiket geçmişini ve politika kararlarını kontrol ettiğiniz altyapıda tutar.
Bluesky Ozone uygulamasının temel özellikleri
İstiflenebilir etiketleme
Bluesky kullanıcılarının tercih edebileceği etiketler yayınlayın, moderasyon görünümlerinizi varsayılan ağ politikalarının üzerine katmanlayarak.
Rapor Tasnifi
Moderasyon ekipleri için tasarlanmış tek bir arayüzden gelen moderasyon raporlarını inceleyin, yükseltin ve işlem yapın.
Kaldırmalar ve askıya almalar
İhlal kaldırma işlemlerini uygulayın, hesapları askıya alın ve moderatör kimliğine bağlı eksiksiz denetim geçmişiyle kararları geri alın.
E-posta şablonları
Tutarlı iletişim için şablonlu moderasyon e-postalarını doğrudan kontrol panelinden etkilenen kullanıcılara gönderin.
Özel etiket kuralları
Niş topluluklara, dillere veya içerik politikalarına uyacak şekilde kendi etiket sözlüğünüzü oluşturun ve değiştirin.
Bluesky Ozone uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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