Bluesky Ozone, Bluesky'ye güç veren açık ağ olan AT Protocol için resmi moderasyon ve etiketleme hizmetidir. Moderatörlerin raporları önceliklendirmesine, içerikleri ve hesapları kaldırmasına veya askıya almasına, etiketler uygulamasına ve bu etiketleri WebSockets aracılığıyla ağa geri yayınlamasına olanak tanıyan bir Next.js web kullanıcı arayüzünü (UI) bir arka uç hizmetiyle eşleştirir.

Kendi Ozone örneğinizi çalıştırmak, sizi Bluesky kullanıcılarının abone olabileceği yığınlanabilir bir etiketleyiciye dönüştürür; bu da topluluklara, yayıncılara ve araştırmacılara, herhangi tek bir moderasyon sağlayıcısına bağlı kalmadan kendilerinin ve üyelerinin gördüklerini şekillendirme imkanı sunar. Kendi kendine barındırma, raporları, etiket geçmişini ve politika kararlarını kontrol ettiğiniz altyapıda tutar.