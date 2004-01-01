Bluesky PDS'i tek tıkla dağıtın.
Bluesky ağı için kendi sunucunuzda barındırılan, sosyal kimliğiniz ve içeriğiniz üzerinde tam sahiplik sağlayan Kişisel Veri Sunucusu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bluesky PDS ile neler oluşturabilirsiniz?
Bluesky PDS (Kişisel Veri Sunucusu), Bluesky sosyal ağına kendi koşullarınızda katılmak için temel bileşendir. AT Protokolü üzerine inşa edilen bu sunucu, sosyal grafiğinizi, gönderilerinizi ve medyanızı depolar, merkeziyetsiz kimliğinizi (DID) yönetir ve daha geniş Bluesky ağıyla senkronize olur — tüm bunlar tek bir şirkete veya platforma bağlı kalmadan gerçekleşir.
Kendi PDS'nizi çalıştırmak, içeriğinizin ve takipçi ilişkilerinizin taşınabilir olduğu anlamına gelir: hosting sağlayıcılarını değiştirdiğinizde verileriniz sizinle birlikte taşınır. Bu dağıtım; kalıcı depolama, pdsadmin yönetim aracı ve Bluesky relay ile uygulama görüntüleme hizmetleriyle tam entegrasyon içerir, böylece kurulumdan hemen sonra Bluesky uyumlu herhangi bir istemciyi kullanabilirsiniz.
Bluesky PDS uygulamasının temel özellikleri
Tam Veri Sahipliği
Gönderileriniz, beğenileriniz ve sosyal grafiğiniz AT Protokolü altında kendi sunucunuzda depolanır, bu sayede tamamen taşınabilir ve herhangi bir tek platformdan bağımsız hale gelirler.
Merkezi Olmayan Kimlik
PDS, DID'nizi (Merkeziyetsiz Tanımlayıcı) yönetir ve size üçüncü taraf bir hizmet tarafından iptal edilemeyen kalıcı, kendi kendine yeterli bir kimlik sağlar.
Özel Domain Yönetimi
Bluesky kullanıcı adınızı kendi domaininizde barındırarak kimliğinizi güçlendirin ve varlığınızı şüphesiz size ait kılın.
Tam Ağ Uyumluluğu
Bluesky aktarıcısıyla otomatik olarak senkronize olur ve bu sayede içeriğiniz küresel akışta görünerek herhangi bir Bluesky istemcisinden veya uygulamasından erişilebilir hale gelir.
Dahili Yönetici Araçları
Birlikte gelen pdsadmin aracı, hesapları yönetmenizi, anahtarları döndürmenizi ve sunucu yönetimi görevlerini doğrudan komut satırından halletmenizi sağlar.
Bluesky PDS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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