Bluesky PDS (Kişisel Veri Sunucusu), Bluesky sosyal ağına kendi koşullarınızda katılmak için temel bileşendir. AT Protokolü üzerine inşa edilen bu sunucu, sosyal grafiğinizi, gönderilerinizi ve medyanızı depolar, merkeziyetsiz kimliğinizi (DID) yönetir ve daha geniş Bluesky ağıyla senkronize olur — tüm bunlar tek bir şirkete veya platforma bağlı kalmadan gerçekleşir.

Kendi PDS'nizi çalıştırmak, içeriğinizin ve takipçi ilişkilerinizin taşınabilir olduğu anlamına gelir: hosting sağlayıcılarını değiştirdiğinizde verileriniz sizinle birlikte taşınır. Bu dağıtım; kalıcı depolama, pdsadmin yönetim aracı ve Bluesky relay ile uygulama görüntüleme hizmetleriyle tam entegrasyon içerir, böylece kurulumdan hemen sonra Bluesky uyumlu herhangi bir istemciyi kullanabilirsiniz.