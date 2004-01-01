Bluesky PDS için % 69 oranına varan indirim

Bluesky PDS'i tek tıkla dağıtın.

Bluesky ağı için kendi sunucunuzda barındırılan, sosyal kimliğiniz ve içeriğiniz üzerinde tam sahiplik sağlayan Kişisel Veri Sunucusu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Bluesky PDS'i tek tıkla dağıtın.

Bluesky PDS için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bluesky PDS ile neler oluşturabilirsiniz?

Bluesky PDS (Kişisel Veri Sunucusu), Bluesky sosyal ağına kendi koşullarınızda katılmak için temel bileşendir. AT Protokolü üzerine inşa edilen bu sunucu, sosyal grafiğinizi, gönderilerinizi ve medyanızı depolar, merkeziyetsiz kimliğinizi (DID) yönetir ve daha geniş Bluesky ağıyla senkronize olur — tüm bunlar tek bir şirkete veya platforma bağlı kalmadan gerçekleşir.

Kendi PDS'nizi çalıştırmak, içeriğinizin ve takipçi ilişkilerinizin taşınabilir olduğu anlamına gelir: hosting sağlayıcılarını değiştirdiğinizde verileriniz sizinle birlikte taşınır. Bu dağıtım; kalıcı depolama, pdsadmin yönetim aracı ve Bluesky relay ile uygulama görüntüleme hizmetleriyle tam entegrasyon içerir, böylece kurulumdan hemen sonra Bluesky uyumlu herhangi bir istemciyi kullanabilirsiniz.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Bluesky PDS uygulamasının temel özellikleri

Tam Veri Sahipliği

Gönderileriniz, beğenileriniz ve sosyal grafiğiniz AT Protokolü altında kendi sunucunuzda depolanır, bu sayede tamamen taşınabilir ve herhangi bir tek platformdan bağımsız hale gelirler.

Merkezi Olmayan Kimlik

PDS, DID'nizi (Merkeziyetsiz Tanımlayıcı) yönetir ve size üçüncü taraf bir hizmet tarafından iptal edilemeyen kalıcı, kendi kendine yeterli bir kimlik sağlar.

Özel Domain Yönetimi

Bluesky kullanıcı adınızı kendi domaininizde barındırarak kimliğinizi güçlendirin ve varlığınızı şüphesiz size ait kılın.

Tam Ağ Uyumluluğu

Bluesky aktarıcısıyla otomatik olarak senkronize olur ve bu sayede içeriğiniz küresel akışta görünerek herhangi bir Bluesky istemcisinden veya uygulamasından erişilebilir hale gelir.

Dahili Yönetici Araçları

Birlikte gelen pdsadmin aracı, hesapları yönetmenizi, anahtarları döndürmenizi ve sunucu yönetimi görevlerini doğrudan komut satırından halletmenizi sağlar.

Bluesky PDS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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