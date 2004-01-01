Bazarr'ı tek tıkla dağıtın.
Medya kitaplığınızdaki altyazıları indiren ve yükselten, Sonarr ve Radarr için otomatik altyazı yönetimi yardımcısı.
Bazarr için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bazarr ile neler oluşturabilirsiniz?
Bazarr, Sonarr ve Radarr için geliştirilmiş, medya kütüphanenizdeki tüm altyazı iş akışını otomatikleştiren bir yardımcı uygulamadır. Kütüphanenizi yeni içerik için izler ve OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ve Podnapisi dahil 20'den fazla sağlayıcıdan tercih ettiğiniz dillerdeki altyazıları otomatik olarak arar, indirir ve düzenler. Daha iyi altyazı sürümleri kullanıma sunulduğunda, Bazarr bunları otomatik olarak yükseltir — manuel arama yapmanıza gerek kalmaz.
Bazarr'ı özel bir VPS üzerinde çalıştırmak, kesintisiz sağlayıcı erişimi için gereken tutarlı çalışma süresi ve güvenilir genel IP adresini sağlar — dinamik IP'lere sahip ev ağları zamanla altyazı sağlayıcıları tarafından engellenebilir. Zamanlama uyuşmazlıklarını gideren altyazı senkronizasyon araçları ve işitme engelliler için SDH parçaları desteğiyle birleştiğinde Bazarr, kütüphanenizdeki her medya içeriği için eksiksiz altyazı kapsamı sunar.
Bazarr uygulamasının temel özellikleri
Sonarr ve Radarr entegrasyonu
Bazarr, mevcut arr kurulumunuza doğrudan bağlanır ve kütüphanenize her film veya bölüm eklendikçe altyazıları otomatik olarak getirir.
20+ altyazı sağlayıcısı
OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi ve daha birçok platformda aynı anda arama yaparak, kendi dilinizde doğru altyazıları bulma şansınızı en üst düzeye çıkarın.
Otomatik kalite yükseltmeleri
Kütüphanenizde zaten bulunan içerik için daha iyi bir altyazı sürümü yayınlandığında, Bazarr mevcut dosyayı elle müdahale gerektirmeden otomatik olarak değiştirir.
Alt yazı senkronizasyonu
Yerleşik senkronizasyon araçları, altyazı zamanlamasını ses parçalarıyla eşleşecek şekilde ayarlar ve altyazıların güvenilir kaynaklardan indirilmiş olsalar bile senkronize olmamasının en yaygın nedenini giderir.
İşitme engelli desteği
Erişilebilirlik için SDH veya CC altyazılarını tercih edin — Bazarr, kütüphanenizdeki her öğe için tüm sağlayıcılarda işitme engelliler için altyazılara öncelik verebilir.
Bazarr uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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