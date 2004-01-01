Bazarr, Sonarr ve Radarr için geliştirilmiş, medya kütüphanenizdeki tüm altyazı iş akışını otomatikleştiren bir yardımcı uygulamadır. Kütüphanenizi yeni içerik için izler ve OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ve Podnapisi dahil 20'den fazla sağlayıcıdan tercih ettiğiniz dillerdeki altyazıları otomatik olarak arar, indirir ve düzenler. Daha iyi altyazı sürümleri kullanıma sunulduğunda, Bazarr bunları otomatik olarak yükseltir — manuel arama yapmanıza gerek kalmaz.

Bazarr'ı özel bir VPS üzerinde çalıştırmak, kesintisiz sağlayıcı erişimi için gereken tutarlı çalışma süresi ve güvenilir genel IP adresini sağlar — dinamik IP'lere sahip ev ağları zamanla altyazı sağlayıcıları tarafından engellenebilir. Zamanlama uyuşmazlıklarını gideren altyazı senkronizasyon araçları ve işitme engelliler için SDH parçaları desteğiyle birleştiğinde Bazarr, kütüphanenizdeki her medya içeriği için eksiksiz altyazı kapsamı sunar.