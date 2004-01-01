Apache Kvrocks'ı tek tıkla dağıtın.
Bellek içi Redis'ten gigabayt RAM başına çok daha fazla veri depolayan, diske dayalı Redis protokolü anahtar-değer veritabanı.
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Apache Kvrocks ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Kvrocks, Redis RESP protokolünü destekleyen, dağıtılmış bir NoSQL anahtar-değer veritabanıdır; ancak tüm veri setini bellekte tutmak yerine verileri RocksDB aracılığıyla diskte kalıcı hale getirir. Sonuç olarak, aynı donanım üzerinde önemli ölçüde daha büyük veri setleri barındırabilen herhangi bir Redis istemcisi için doğrudan kullanılabilir bir hedeftir ve bellek içi Redis'in çok pahalı hale geldiği iş yükleri için idealdir.
Kvrocks, tüm başlıca Redis veri türlerini, kiracı başına token'larla ad alanlarını, eşzamansız binlog replikasyonunu, hata toleransı için Redis Sentinel'i ve merkezi olarak yönetilen bir küme modunu destekler. Kvrocks'u bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, uygulamalara yönetilen hizmet fiyatlandırması olmadan RocksDB ayarlaması, sıkıştırma ve depolama düzeni üzerinde tam kontrol sağlayan kalıcı, Redis uyumlu bir depolama alanı sunar.
Apache Kvrocks uygulamasının temel özellikleri
Redis Protokol Uyumlu
Her Redis istemci kütüphanesiyle, standart RESP protokolünü 6666 numaralı bağlantı noktasında kullanarak çalışır — dizeler, hash'ler, listeler, kümeler, sıralı kümeler, akışlar ve bitmap'ler hepsi Redis gibi davranır.
Disk Tabanlı Depolama
RocksDB motoru, tüm veri setini diske kalıcı olarak kaydeder, böylece kapasite RAM yerine depolama ile ölçeklenir ve genellikle Redis'ten VPS başına on kat daha fazla veri tutar.
Token'lı Ad Alanları
Çok kiracılı ad alanı desteği, her mantıksal veritabanına ayrı bir belirteç atayarak tek bir Kvrocks örneğinin uygulamalar arasında güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlar.
Eşzamansız Replikasyon
MySQL tarzı binlog replikasyonu, birincil sunucuyu kesintiye uğratmadan, okuma ölçeklendirmesi, yedekleme ve felaket kurtarma için yazmaları replikalara aktarır.
Cluster ve Sentinel
Yerel Redis küme modu ve Redis Sentinel uyumluluğu, mevcut Redis araçlarını kullanarak yatay parçalama ve otomatik yük devretme olanağı tanır.
Apache Kvrocks uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
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Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
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