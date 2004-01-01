Apache Kvrocks, Redis RESP protokolünü destekleyen, dağıtılmış bir NoSQL anahtar-değer veritabanıdır; ancak tüm veri setini bellekte tutmak yerine verileri RocksDB aracılığıyla diskte kalıcı hale getirir. Sonuç olarak, aynı donanım üzerinde önemli ölçüde daha büyük veri setleri barındırabilen herhangi bir Redis istemcisi için doğrudan kullanılabilir bir hedeftir ve bellek içi Redis'in çok pahalı hale geldiği iş yükleri için idealdir.

Kvrocks, tüm başlıca Redis veri türlerini, kiracı başına token'larla ad alanlarını, eşzamansız binlog replikasyonunu, hata toleransı için Redis Sentinel'i ve merkezi olarak yönetilen bir küme modunu destekler. Kvrocks'u bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, uygulamalara yönetilen hizmet fiyatlandırması olmadan RocksDB ayarlaması, sıkıştırma ve depolama düzeni üzerinde tam kontrol sağlayan kalıcı, Redis uyumlu bir depolama alanı sunar.