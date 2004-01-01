Beszel Agent'ı tek tıkla dağıtın.
Beszel hub'ınız için sunucu ve konteyner metriklerini toplayan hafif izleme ajanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Beszel Agent ile neler oluşturabilirsiniz?
Beszel Agent, Beszel izleme platformunun veri toplama bileşenidir. İzlemek istediğiniz her sunucuya kurulan bu ajan; CPU, bellek, disk ve ağ metriklerini Docker konteyner istatistikleriyle birlikte sürekli olarak toplar, ardından bunları güvenli bir şekilde merkezi bir Beszel hub'ına toplama ve uyarı için iletir.
Ajan kasıtlı olarak minimaldir; sistem sağlığına kapsamlı görünürlük sağlarken ihmal edilebilir kaynak tüketir. Hub ile iletişim, token kimlik doğrulamasıyla güvence altına alınmıştır ve Docker socket erişimi, o socket bağlantısının ötesinde yükseltilmiş ana bilgisayar ayrıcalıkları gerektirmeden tam konteyner düzeyinde içgörü sağlar.
Beszel Agent uygulamasının temel özellikleri
Gerçek Zamanlı Sistem Metrikleri
Beszel merkezinizin sunucu sağlığı hakkında her zaman güncel bir bilgiye sahip olması için CPU, bellek, disk ve ağ kullanımını sürekli olarak takip eder.
Konteyner Düzeyinde İzleme
Docker soketinden okuyarak konteyner başına kaynak tüketimini raporlar ve hangi iş yüklerinin yükü artırdığını belirlemenize yardımcı olur.
Minimal Kaynak Tüketimi
Uygulama performansı veya mevcut sistem kaynakları üzerinde ölçülebilir bir etki yaratmadan arka planda sessizce çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Güvenli Hub İletişimi
Beszel hub'ına token ile kimliği doğrulanmış bağlantılar, yetkisiz metrik alımını engeller ve izleme verilerinizi gizli tutar.
Beszel Agent uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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