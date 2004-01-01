Beszel Agent, Beszel izleme platformunun veri toplama bileşenidir. İzlemek istediğiniz her sunucuya kurulan bu ajan; CPU, bellek, disk ve ağ metriklerini Docker konteyner istatistikleriyle birlikte sürekli olarak toplar, ardından bunları güvenli bir şekilde merkezi bir Beszel hub'ına toplama ve uyarı için iletir.

Ajan kasıtlı olarak minimaldir; sistem sağlığına kapsamlı görünürlük sağlarken ihmal edilebilir kaynak tüketir. Hub ile iletişim, token kimlik doğrulamasıyla güvence altına alınmıştır ve Docker socket erişimi, o socket bağlantısının ötesinde yükseltilmiş ana bilgisayar ayrıcalıkları gerektirmeden tam konteyner düzeyinde içgörü sağlar.