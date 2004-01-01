Deploy Argilla in one click installation.
Collaborative AI dataset annotation platform for building high-quality training data for NLP, LLM, and multimodal projects.
Argilla için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Argilla ile neler oluşturabilirsiniz?
Argilla is a data-centric collaboration platform built for AI engineers and domain experts who need to create, annotate, and curate high-quality datasets for machine learning projects. It supports the full range of modern AI annotation tasks — text classification, named entity recognition, RAG evaluation, preference tuning, and RLHF — in a single unified interface with a Python SDK for programmatic control.
Self-hosting Argilla ensures that proprietary training data, annotation schemas, and model feedback never leave your organization's infrastructure. This deployment includes the complete stack: PostgreSQL for data persistence, Redis for job processing, Elasticsearch for semantic search, and dedicated worker services for handling large-scale background operations without impacting the annotation interface.
Argilla uygulamasının temel özellikleri
Collaborative Annotation
Assign annotation tasks to team members with role-based access control, enabling distributed labeling workflows where domain experts and AI engineers work from the same dataset without conflicts.
AI-Assisted Labeling
Accelerate annotation with AI-generated label suggestions and automated quality checks, reducing the manual effort required to build large training datasets without sacrificing accuracy.
Semantic Search
Explore and filter datasets using semantic similarity search powered by Elasticsearch, making it practical to find and review specific data patterns across millions of annotated records.
Python SDK Integration
Create, query, and manipulate datasets programmatically through the Argilla Python SDK, and export directly to Hugging Face Datasets or other formats for seamless training pipeline integration.
Multi-Task Support
Handle text classification, NER, ranking, preference tuning, and custom annotation schemas within a single platform, so one deployment serves the annotation needs of diverse AI projects.
Argilla uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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