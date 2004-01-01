ChartDB, geliştiricilerin ve DBA'lerin, aracı doğrudan veritabanlarına bağlamadan herhangi bir veritabanı şemasını görselleştirmelerini sağlayan, tarayıcı tabanlı bir veritabanı diyagram düzenleyicisidir. Kendi istemcinizde çalıştırdığınız tek bir "Akıllı Sorgu" (bir SQL ifadesi), şema meta verilerini JSON olarak döndürür. Bunu ChartDB'ye yapıştırdığınızda, hiçbir hesap, depolanmış kimlik bilgisi ve veritabanı şifresi terminalinizden ayrılmadan anında tam etkileşimli bir ERD oluşturur.

Yapay zeka destekli DDL dışa aktarma özelliği, veritabanı lehçeleri arasında geçiş betikleri oluşturur; bu, veritabanları arası geçişler planlayan veya inceleme için şema değişikliklerini belgeleyen ekipler için kullanışlıdır. ChartDB'yi kendi kendine barındırmak, tüm şema bilgilerini üçüncü taraf bir bulut aracı yerine kendi altyapınızda tutar.