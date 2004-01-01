ChartDB'yi tek tıkla dağıtın.
Tek bir SQL sorgusundan herhangi bir şemayı anında görselleştiren, depolanmış kimlik bilgileri gerektirmeyen açık kaynak veritabanı diyagram düzenleyici.
ChartDB için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ChartDB ile neler oluşturabilirsiniz?
ChartDB, geliştiricilerin ve DBA'lerin, aracı doğrudan veritabanlarına bağlamadan herhangi bir veritabanı şemasını görselleştirmelerini sağlayan, tarayıcı tabanlı bir veritabanı diyagram düzenleyicisidir. Kendi istemcinizde çalıştırdığınız tek bir "Akıllı Sorgu" (bir SQL ifadesi), şema meta verilerini JSON olarak döndürür. Bunu ChartDB'ye yapıştırdığınızda, hiçbir hesap, depolanmış kimlik bilgisi ve veritabanı şifresi terminalinizden ayrılmadan anında tam etkileşimli bir ERD oluşturur.
Yapay zeka destekli DDL dışa aktarma özelliği, veritabanı lehçeleri arasında geçiş betikleri oluşturur; bu, veritabanları arası geçişler planlayan veya inceleme için şema değişikliklerini belgeleyen ekipler için kullanışlıdır. ChartDB'yi kendi kendine barındırmak, tüm şema bilgilerini üçüncü taraf bir bulut aracı yerine kendi altyapınızda tutar.
ChartDB uygulamasının temel özellikleri
Smart Query içe aktarma
Tek bir SQL sorgu sonucunu yapıştırarak anında eksiksiz bir ERD oluşturun — doğrudan veritabanı bağlantısı veya kayıtlı kimlik bilgileri gerekmez.
YZ DDL dışa aktarımı
Veritabanı lehçeleri arasında SQL geçiş betikleri oluşturarak, ekiplerin çapraz veritabanı geçişlerini planlamalarına veya şema dokümantasyonu üretmelerine yardımcı olur.
10+ veritabanı desteği
PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase ve daha fazlasıyla kutudan çıktığı gibi çalışır.
Etkileşimli düzenleyici
Karmaşık, çok tablolu şemalar için tasarlanmış sürükle ve bırak arayüzü ile diyagramlara notasyon ekleyin, yeniden düzenleyin ve ince ayar yapın.
Çoklu dışa aktarma biçimleri
Diyagramları belgeleme, paylaşım veya diğer araçlarla entegrasyon amacıyla SQL, DBML, JSON, PNG, JPG veya SVG olarak dışa aktarın.
ChartDB uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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