Buildbot'u tek tıkla dağıtın.
Dağıtılmış çalışanlar arasında yazılım derlemelerini, testlerini ve dağıtımlarını otomatikleştirmek için esnek açık kaynaklı bir CI/CD çerçevesi.
Buildbot için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Buildbot ile neler oluşturabilirsiniz?
Buildbot, yazılım oluşturmayı, test etmeyi ve dağıtmayı otomatikleştiren, Python tabanlı bir sürekli entegrasyon ve dağıtım çerçevesidir. Görüş odaklı barındırılan CI hizmetlerinin aksine, Buildbot Python koduyla tamamen yapılandırılabilir — her tetikleyici, zamanlayıcı, oluşturucu ve raporlayıcı programatik olarak tanımlanır, bu da ekiplere bildirimsel YAML şemalarının sınırlamaları olmadan derleme işlem hatları üzerinde hassas kontrol sağlar.
Buildbot'u bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, derleme altyapınızı kontrol ettiğiniz sunucularda tutar; dakikalık faturalandırma, depo sınırlamaları ve harici CI sağlayıcısının çalışma süresine bağımlılık olmadan. Ana-işçi mimarisi, küçük bir VPS üzerindeki tek bir işçiden, özel makinelerdeki düzinelerce işçiye kadar ölçeklenir ve hepsi tek bir merkezi web panosundan koordine edilir.
Buildbot uygulamasının temel özellikleri
Python ile yapılandırılmış işlem hatları
Bildirimsel YAML yapılandırmalarının sunamadığı tam esnekliği elde etmek için her derleme adımını, tetikleyiciyi ve bildirimi Python kodunda tanımlayın.
Dağıtık işçi mimarisi
Derlemeleri herhangi sayıda çalışan üzerinde çalıştırın — yerel kapsayıcılar, uzak makineler veya bulut VM'leri — hepsi tek bir ana sunucudan koordine edilir.
Web oluşturma kontrol paneli
Buildbot web arayüzünden, şelale, konsol ve ızgara görünümleriyle derleme geçmişini, canlı ilerlemeyi ve çalışan durumunu izleyin.
Esnek planlama
Birleştirilebilir zamanlayıcı nesnelerini kullanarak, kod commit'leri, zaman çizelgeleri, manuel istekler veya yukarı akış derleme sonuçları üzerine derlemeleri tetikleyin.
REST API ve raporlayıcılar
REST API aracılığıyla derleme durumunu sorgulayabilir ve bildirimleri e-posta, Slack, GitHub durum kontrollerine veya herhangi bir özel webhook uç noktasına gönderebilirsiniz.
Buildbot uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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