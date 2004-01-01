Buildbot, yazılım oluşturmayı, test etmeyi ve dağıtmayı otomatikleştiren, Python tabanlı bir sürekli entegrasyon ve dağıtım çerçevesidir. Görüş odaklı barındırılan CI hizmetlerinin aksine, Buildbot Python koduyla tamamen yapılandırılabilir — her tetikleyici, zamanlayıcı, oluşturucu ve raporlayıcı programatik olarak tanımlanır, bu da ekiplere bildirimsel YAML şemalarının sınırlamaları olmadan derleme işlem hatları üzerinde hassas kontrol sağlar.

Buildbot'u bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, derleme altyapınızı kontrol ettiğiniz sunucularda tutar; dakikalık faturalandırma, depo sınırlamaları ve harici CI sağlayıcısının çalışma süresine bağımlılık olmadan. Ana-işçi mimarisi, küçük bir VPS üzerindeki tek bir işçiden, özel makinelerdeki düzinelerce işçiye kadar ölçeklenir ve hepsi tek bir merkezi web panosundan koordine edilir.