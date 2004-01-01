bewCloud, TypeScript ve Deno ile oluşturulmuş hafif, açık kaynaklı bir cloud depolama platformudur. Size kişisel dosya depolama ve cihazlar arası senkronizasyon sağlar, takvimler ve kişiler için yerleşik CalDAV ve CardDAV uyumluluğu ile birlikte — hepsi kendi altyapınızda çalışır.

Daha ağır cloud paketlerinin aksine, bewCloud kasıtlı olarak minimaldir: hızlı dağıtılabilir, bakımı kolay ve dosya erişimi ile kişisel veri senkronizasyonunun temel kullanım durumlarına odaklanmıştır. Kendi sunucunuzda barındırma, dosyalarınızı, takviminizi ve kişilerinizi gizli ve tam kontrolünüz altında tutar, üçüncü bir tarafça uygulanan abonelik ücretleri veya depolama limitleri olmaksızın.