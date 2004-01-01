bewCloud'u tek tıkla kurulumla dağıtın.
Kişisel dosya senkronizasyonu, CalDAV ve CardDAV desteği sunan hafif, self-hosted bulut depolama platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
bewCloud ile neler oluşturabilirsiniz?
bewCloud, TypeScript ve Deno ile oluşturulmuş hafif, açık kaynaklı bir cloud depolama platformudur. Size kişisel dosya depolama ve cihazlar arası senkronizasyon sağlar, takvimler ve kişiler için yerleşik CalDAV ve CardDAV uyumluluğu ile birlikte — hepsi kendi altyapınızda çalışır.
Daha ağır cloud paketlerinin aksine, bewCloud kasıtlı olarak minimaldir: hızlı dağıtılabilir, bakımı kolay ve dosya erişimi ile kişisel veri senkronizasyonunun temel kullanım durumlarına odaklanmıştır. Kendi sunucunuzda barındırma, dosyalarınızı, takviminizi ve kişilerinizi gizli ve tam kontrolünüz altında tutar, üçüncü bir tarafça uygulanan abonelik ücretleri veya depolama limitleri olmaksızın.
bewCloud uygulamasının temel özellikleri
Kişisel dosya depolama
Dosyalarınızı herhangi bir cihazdan, üçüncü taraf bulut sağlayıcılarına güvenmek zorunda kalmadan, temiz bir web arayüzü aracılığıyla depolayın ve erişin.
CalDAV/CardDAV senkronizasyonu
Takvimleri ve kişileri iOS, Android ve masaüstü uygulamaları dahil olmak üzere herhangi bir CalDAV veya CardDAV istemcisiyle senkronize edin.
Kullanıcı Yönetimi
Dahili yönetici kontrolleri, hesapları yönetmenizi, kayıt politikalarını yapılandırmanızı ve örneğinize kimlerin erişebileceğini kontrol etmenizi sağlar.
Çok faktörlü kimlik doğrulama
Parolaların ötesinde ekstra bir güvenlik katmanı için hesapları TOTP, geçiş anahtarları veya e-posta tabanlı 2FA ile koruyun.
SSO entegrasyonu
İsteğe bağlı OIDC desteği, altyapınız genelinde tek oturum açma için mevcut bir kimlik sağlayıcısına bağlanmanızı sağlar.
bewCloud uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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