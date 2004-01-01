autobrr için % 69 oranına varan indirim

autobrr'ı tek tıkla dağıtın.

Duyurulduğu anda torrentleri yakalamak için indeksleyici IRC kanallarını gerçek zamanlı olarak izleyen modern indirme otomasyon aracı.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
autobrr'ı tek tıkla dağıtın.

autobrr için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

autobrr ile neler oluşturabilirsiniz?

autobrr, autodl-irssi, trackarr ve flexget gibi araçların işlevselliğini tek bir modern çözümde birleştiren, torrentler ve usenet için yeni nesil bir indirme otomasyon platformudur. Yeni sürümlerin yüklendiği anda duyurulduğu indexer IRC kanallarına bağlanır, filtre kurallarınızı uygular ve eşleşen torrent dosyalarını seçtiğiniz indirme istemcinize iletir — tümü gerçek zamanlı olarak, yoklama gecikmeleri olmadan.

autobrr'ı bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, dinamik IP'ye veya planlı kesinti süresine sahip bir ev bilgisayarının güvenilir bir şekilde sürdüremeyeceği kalıcı bağlantılarla 7/24 IRC kanal izlemesi sağlar. Özel altyapıda sürekli çalışmak, otomasyonunuzun asla bir freeleech penceresini, sınırlı seeder'lı bir sürümü veya özel tracker'larda zamana duyarlı bir ratio fırsatını kaçırmayacağı anlamına gelir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

autobrr uygulamasının temel özellikleri

Gerçek zamanlı IRC izleme

İndeksleyici IRC duyuru kanallarına kurulan kalıcı bağlantılar, RSS beslemeleri veya API sorgulaması onları görmeden önce, yeni sürümleri yüklendikleri anda tespit eder.

Gelişmiş filtre kuralları

Boyut, kategori, yükleyen, yayın grubu, çözünürlük ve özel regex desenlerine göre karmaşık filtreler oluşturarak, tam olarak istediğiniz içeriği ve başka hiçbir şeyi elde edersiniz.

Çoklu müşteri desteği

Yakalanan torrentleri doğrudan qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr'a veya izleme klasörlerine gönderin — farklı filtreleri farklı istemcilere otomatik olarak yönlendirerek.

arr entegrasyonu

Radarr, Sonarr, Lidarr ve Whisparr ile yerel entegrasyon, autobrr'nin bir sürümün indirilmeden önce gerçekten istenip istenmediğini kontrol etmesini sağlayarak boşa harcanan bant genişliğini ortadan kaldırır.

İstatistikler ve tarih

İndirme sayılarını takip edin, isabet oranlarını filtreleyin ve web arayüzü aracılığıyla geçmişi edinin, böylece kurallarınızı ayarlayabilir ve otomasyonunuzun zaman içindeki performansını anlayabilirsiniz.

autobrr uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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