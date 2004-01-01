autobrr'ı tek tıkla dağıtın.
Duyurulduğu anda torrentleri yakalamak için indeksleyici IRC kanallarını gerçek zamanlı olarak izleyen modern indirme otomasyon aracı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
autobrr ile neler oluşturabilirsiniz?
autobrr, autodl-irssi, trackarr ve flexget gibi araçların işlevselliğini tek bir modern çözümde birleştiren, torrentler ve usenet için yeni nesil bir indirme otomasyon platformudur. Yeni sürümlerin yüklendiği anda duyurulduğu indexer IRC kanallarına bağlanır, filtre kurallarınızı uygular ve eşleşen torrent dosyalarını seçtiğiniz indirme istemcinize iletir — tümü gerçek zamanlı olarak, yoklama gecikmeleri olmadan.
autobrr'ı bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, dinamik IP'ye veya planlı kesinti süresine sahip bir ev bilgisayarının güvenilir bir şekilde sürdüremeyeceği kalıcı bağlantılarla 7/24 IRC kanal izlemesi sağlar. Özel altyapıda sürekli çalışmak, otomasyonunuzun asla bir freeleech penceresini, sınırlı seeder'lı bir sürümü veya özel tracker'larda zamana duyarlı bir ratio fırsatını kaçırmayacağı anlamına gelir.
autobrr uygulamasının temel özellikleri
Gerçek zamanlı IRC izleme
İndeksleyici IRC duyuru kanallarına kurulan kalıcı bağlantılar, RSS beslemeleri veya API sorgulaması onları görmeden önce, yeni sürümleri yüklendikleri anda tespit eder.
Gelişmiş filtre kuralları
Boyut, kategori, yükleyen, yayın grubu, çözünürlük ve özel regex desenlerine göre karmaşık filtreler oluşturarak, tam olarak istediğiniz içeriği ve başka hiçbir şeyi elde edersiniz.
Çoklu müşteri desteği
Yakalanan torrentleri doğrudan qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr'a veya izleme klasörlerine gönderin — farklı filtreleri farklı istemcilere otomatik olarak yönlendirerek.
arr entegrasyonu
Radarr, Sonarr, Lidarr ve Whisparr ile yerel entegrasyon, autobrr'nin bir sürümün indirilmeden önce gerçekten istenip istenmediğini kontrol etmesini sağlayarak boşa harcanan bant genişliğini ortadan kaldırır.
İstatistikler ve tarih
İndirme sayılarını takip edin, isabet oranlarını filtreleyin ve web arayüzü aracılığıyla geçmişi edinin, böylece kurallarınızı ayarlayabilir ve otomasyonunuzun zaman içindeki performansını anlayabilirsiniz.
autobrr uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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