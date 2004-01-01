autobrr, autodl-irssi, trackarr ve flexget gibi araçların işlevselliğini tek bir modern çözümde birleştiren, torrentler ve usenet için yeni nesil bir indirme otomasyon platformudur. Yeni sürümlerin yüklendiği anda duyurulduğu indexer IRC kanallarına bağlanır, filtre kurallarınızı uygular ve eşleşen torrent dosyalarını seçtiğiniz indirme istemcinize iletir — tümü gerçek zamanlı olarak, yoklama gecikmeleri olmadan.

autobrr'ı bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, dinamik IP'ye veya planlı kesinti süresine sahip bir ev bilgisayarının güvenilir bir şekilde sürdüremeyeceği kalıcı bağlantılarla 7/24 IRC kanal izlemesi sağlar. Özel altyapıda sürekli çalışmak, otomasyonunuzun asla bir freeleech penceresini, sınırlı seeder'lı bir sürümü veya özel tracker'larda zamana duyarlı bir ratio fırsatını kaçırmayacağı anlamına gelir.