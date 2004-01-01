Convex, modern uygulamalar için arka uç mimarisini yeniden tasarlayan reaktif bir veritabanı platformudur. Belge veritabanını gerçek zamanlı sorgu abonelikleri, ACID işlemleri ve verilerinizin yanında doğrudan çalışan sunucusuz fonksiyonlarla tek bir entegre platformda birleştirir. Veriler değiştiğinde, abone olan her istemci yoklama veya manuel WebSocket yönetimi olmadan otomatik olarak güncellenir.

Convex'i kendi VPS'inizde barındırmak, tutarlı veritabanı performansı ve tam veri egemenliği için size özel işlem gücü sağlar; bu da gizlilik düzenlemelerine tabi kullanıcı verilerini işleyen uygulamalar için kritik öneme sahiptir. Bu dağıtım, veri depolama ve fonksiyon yürütme için Convex arka ucunu ve veritabanınızı yönetmek, sorguları izlemek ve sunucusuz fonksiyonları dağıtmak için kontrol panelini içerir. İlk başlatmadan sonra, şu komutu çalıştırarak bir yönetici anahtarı oluşturun: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh