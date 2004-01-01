Convex için % 69 oranına varan indirim

Convex'i tek tıkla dağıtın.

Modern uygulamalar için gerçek zamanlı sorgular, ACID işlemleri ve sunucusuz fonksiyonlar içeren açık kaynaklı reaktif veritabanı platformu.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Convex'i tek tıkla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Convex ile neler oluşturabilirsiniz?

Convex, modern uygulamalar için arka uç mimarisini yeniden tasarlayan reaktif bir veritabanı platformudur. Belge veritabanını gerçek zamanlı sorgu abonelikleri, ACID işlemleri ve verilerinizin yanında doğrudan çalışan sunucusuz fonksiyonlarla tek bir entegre platformda birleştirir. Veriler değiştiğinde, abone olan her istemci yoklama veya manuel WebSocket yönetimi olmadan otomatik olarak güncellenir.

Convex'i kendi VPS'inizde barındırmak, tutarlı veritabanı performansı ve tam veri egemenliği için size özel işlem gücü sağlar; bu da gizlilik düzenlemelerine tabi kullanıcı verilerini işleyen uygulamalar için kritik öneme sahiptir. Bu dağıtım, veri depolama ve fonksiyon yürütme için Convex arka ucunu ve veritabanınızı yönetmek, sorguları izlemek ve sunucusuz fonksiyonları dağıtmak için kontrol panelini içerir. İlk başlatmadan sonra, şu komutu çalıştırarak bir yönetici anahtarı oluşturun: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Convex uygulamasının temel özellikleri

Reaktif gerçek zamanlı sorgular

Sorgular, veri değiştiği anda bağlı istemcilere güncellemeleri otomatik olarak iletir; polling veya manuel WebSocket kodu kullanmaya gerek kalmaz.

ACID işlemleri

Her yazma işlemi tamamen işlemseldir ve çok kullanıcılı uygulamalarda eşzamanlı güncellemeler arasında veri tutarlılığını sağlar.

Sunucusuz fonksiyonlar

Arka uç mantığını, verilerinizle birlikte konumlandırılmış ve doğrudan veritabanı motorunun içinde çalışan TypeScript fonksiyonları olarak yazın.

Dahili dosya depolama

Ayrı bir nesne depolama hizmeti yapılandırmadan veya CDN entegrasyonu olmadan dosyaları yerel olarak depolayın ve sunun.

Zaman yolculuğu hata ayıklaması

Geçmiş veri durumlarını inceleyin ve geçmiş sorguları yeniden oynatarak, hataları üretim ortamında yeniden oluşturmaya gerek kalmadan teşhis edin.

Convex uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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