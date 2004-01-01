Convex'i tek tıkla dağıtın.
Modern uygulamalar için gerçek zamanlı sorgular, ACID işlemleri ve sunucusuz fonksiyonlar içeren açık kaynaklı reaktif veritabanı platformu.
Convex için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Convex ile neler oluşturabilirsiniz?
Convex, modern uygulamalar için arka uç mimarisini yeniden tasarlayan reaktif bir veritabanı platformudur. Belge veritabanını gerçek zamanlı sorgu abonelikleri, ACID işlemleri ve verilerinizin yanında doğrudan çalışan sunucusuz fonksiyonlarla tek bir entegre platformda birleştirir. Veriler değiştiğinde, abone olan her istemci yoklama veya manuel WebSocket yönetimi olmadan otomatik olarak güncellenir.
Convex'i kendi VPS'inizde barındırmak, tutarlı veritabanı performansı ve tam veri egemenliği için size özel işlem gücü sağlar; bu da gizlilik düzenlemelerine tabi kullanıcı verilerini işleyen uygulamalar için kritik öneme sahiptir. Bu dağıtım, veri depolama ve fonksiyon yürütme için Convex arka ucunu ve veritabanınızı yönetmek, sorguları izlemek ve sunucusuz fonksiyonları dağıtmak için kontrol panelini içerir. İlk başlatmadan sonra, şu komutu çalıştırarak bir yönetici anahtarı oluşturun: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex uygulamasının temel özellikleri
Reaktif gerçek zamanlı sorgular
Sorgular, veri değiştiği anda bağlı istemcilere güncellemeleri otomatik olarak iletir; polling veya manuel WebSocket kodu kullanmaya gerek kalmaz.
ACID işlemleri
Her yazma işlemi tamamen işlemseldir ve çok kullanıcılı uygulamalarda eşzamanlı güncellemeler arasında veri tutarlılığını sağlar.
Sunucusuz fonksiyonlar
Arka uç mantığını, verilerinizle birlikte konumlandırılmış ve doğrudan veritabanı motorunun içinde çalışan TypeScript fonksiyonları olarak yazın.
Dahili dosya depolama
Ayrı bir nesne depolama hizmeti yapılandırmadan veya CDN entegrasyonu olmadan dosyaları yerel olarak depolayın ve sunun.
Zaman yolculuğu hata ayıklaması
Geçmiş veri durumlarını inceleyin ve geçmiş sorguları yeniden oynatarak, hataları üretim ortamında yeniden oluşturmaya gerek kalmadan teşhis edin.
Convex uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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