Atlas CMMS'i tek tıkla dağıtın.
İş emirleri, varlıklar ve büyük ölçekli önleyici planlama için açık kaynaklı bakım yönetimi platformu.
Atlas CMMS için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Atlas CMMS ile neler oluşturabilirsiniz?
Atlas CMMS, tesisler, üretim, sağlık hizmetleri, konaklama ve kamu hizmetleri ekipleri için tasarlanmış, kendi kendine barındırılan bir Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi'dir. İş emirlerini, önleyici bakım programlarını, ekipman kayıtlarını, parça envanterini ve hizmet taleplerini merkezileştirerek teknisyenlerin ve yöneticilerin e-tablolar, kağıt kayıtlar ve e-posta yazışmaları arasında gidip gelmek yerine tek bir doğru bilgi kaynağını paylaşmasını sağlar.
Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, hassas varlık verilerini, teknisyen kayıtlarını ve bakım geçmişini tam kontrolünüz altında tutar; kullanıcı başına ücret ve satıcıya bağımlılık olmaz. Spring Boot arka uca güç verir, React web uygulamasını çalıştırır ve eşlik eden bir mobil uygulama, saha teknisyenlerinin çevrimdışı çalışmasına ve yeniden bağlandıklarında senkronize olmasına olanak tanır.
Atlas CMMS uygulamasının temel özellikleri
İş emri yönetimi
Her iş ve teknisyen için öncelikleri, zaman kayıtlarını, ekleri ve eksiksiz geçmişiyle iş emirleri oluşturun, atayın ve takip edin.
Önleyici bakım
Sayaç okumaları, zaman aralıkları veya varlık olaylarına dayalı tetikleyicilerden yola çıkarak tekrarlayan denetimleri planlayın ve iş emri oluşturmayı otomatikleştirin.
Varlık ve envanter takibi
Ekipmanları; kesinti süresi metrikleri, bakım maliyetleri ve stok uyarıları ile otomatik satın alma siparişlerini içeren yedek parça envanteriyle birlikte kataloglayın.
Mobil saha uygulaması
Yerel iOS ve Android uygulamaları, teknisyenlerin QR kodlarını taramasına, zaman kaydetmesine, fotoğraf çekmesine ve iş emirlerini doğrudan sahada tamamlamasına olanak tanır.
Analiz ve raporlama
Yerleşik gösterge panoları; iş emri uyumluluğunu, ekipman güvenilirliğini, arıza süresi eğilimlerini, iş gücü kullanımını ve maliyet analizini kapsar.
Atlas CMMS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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