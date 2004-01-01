Atlas CMMS, tesisler, üretim, sağlık hizmetleri, konaklama ve kamu hizmetleri ekipleri için tasarlanmış, kendi kendine barındırılan bir Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi'dir. İş emirlerini, önleyici bakım programlarını, ekipman kayıtlarını, parça envanterini ve hizmet taleplerini merkezileştirerek teknisyenlerin ve yöneticilerin e-tablolar, kağıt kayıtlar ve e-posta yazışmaları arasında gidip gelmek yerine tek bir doğru bilgi kaynağını paylaşmasını sağlar.

Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, hassas varlık verilerini, teknisyen kayıtlarını ve bakım geçmişini tam kontrolünüz altında tutar; kullanıcı başına ücret ve satıcıya bağımlılık olmaz. Spring Boot arka uca güç verir, React web uygulamasını çalıştırır ve eşlik eden bir mobil uygulama, saha teknisyenlerinin çevrimdışı çalışmasına ve yeniden bağlandıklarında senkronize olmasına olanak tanır.