Atlas CMMS için % 69 oranına varan indirim

Atlas CMMS'i tek tıkla dağıtın.

İş emirleri, varlıklar ve büyük ölçekli önleyici planlama için açık kaynaklı bakım yönetimi platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Atlas CMMS'i tek tıkla dağıtın.

Atlas CMMS için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Atlas CMMS ile neler oluşturabilirsiniz?

Atlas CMMS, tesisler, üretim, sağlık hizmetleri, konaklama ve kamu hizmetleri ekipleri için tasarlanmış, kendi kendine barındırılan bir Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi'dir. İş emirlerini, önleyici bakım programlarını, ekipman kayıtlarını, parça envanterini ve hizmet taleplerini merkezileştirerek teknisyenlerin ve yöneticilerin e-tablolar, kağıt kayıtlar ve e-posta yazışmaları arasında gidip gelmek yerine tek bir doğru bilgi kaynağını paylaşmasını sağlar.

Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, hassas varlık verilerini, teknisyen kayıtlarını ve bakım geçmişini tam kontrolünüz altında tutar; kullanıcı başına ücret ve satıcıya bağımlılık olmaz. Spring Boot arka uca güç verir, React web uygulamasını çalıştırır ve eşlik eden bir mobil uygulama, saha teknisyenlerinin çevrimdışı çalışmasına ve yeniden bağlandıklarında senkronize olmasına olanak tanır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Atlas CMMS uygulamasının temel özellikleri

İş emri yönetimi

Her iş ve teknisyen için öncelikleri, zaman kayıtlarını, ekleri ve eksiksiz geçmişiyle iş emirleri oluşturun, atayın ve takip edin.

Önleyici bakım

Sayaç okumaları, zaman aralıkları veya varlık olaylarına dayalı tetikleyicilerden yola çıkarak tekrarlayan denetimleri planlayın ve iş emri oluşturmayı otomatikleştirin.

Varlık ve envanter takibi

Ekipmanları; kesinti süresi metrikleri, bakım maliyetleri ve stok uyarıları ile otomatik satın alma siparişlerini içeren yedek parça envanteriyle birlikte kataloglayın.

Mobil saha uygulaması

Yerel iOS ve Android uygulamaları, teknisyenlerin QR kodlarını taramasına, zaman kaydetmesine, fotoğraf çekmesine ve iş emirlerini doğrudan sahada tamamlamasına olanak tanır.

Analiz ve raporlama

Yerleşik gösterge panoları; iş emri uyumluluğunu, ekipman güvenilirliğini, arıza süresi eğilimlerini, iş gücü kullanımını ve maliyet analizini kapsar.

Atlas CMMS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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