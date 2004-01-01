BunkerM, Eclipse Mosquitto'yu tam bir yönetim paneliyle tek bir kapsayıcıda paketler, böylece yapılandırma dosyalarını manuel olarak düzenlemek veya ayrı bir kullanıcı arayüzü (UI) kurmak zorunda kalmadan üretim ortamına hazır bir MQTT aracısı elde edersiniz. Birlikte gelen web arayüzü; dinamik güvenliği, istemci ve rol ACL'lerini, canlı konu keşfini ve tekrar oynatma özellikli mesaj geçmişini yönetir — tüm bunlar, yayınlanan her mesajı yakalayan yerel bir SQLite deposu tarafından desteklenir.

BunkerM'i kendi VPS'inizde barındırmak, cihaz telemetrisini, ACL kurallarını ve geçmiş mesajları kontrol ettiğiniz altyapıda, sınırsız istemci ve mesaj başına ücret olmadan tutar. Görüntü, istatistiksel bir anomali dedektörü ve cron tabanlı yayınlar ve koşul tabanlı izleyiciler için yerel bir otomasyon motoru içerir; tümü kapsayıcı içinde bulut bağımlılığı olmadan çalışır.