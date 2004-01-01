BunkerM için % 69 oranına varan indirim

BunkerM'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

Web paneli, ACL yönetimi ve canlı izleme içeren hepsi bir arada Eclipse Mosquitto MQTT broker.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
BunkerM'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

BunkerM için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

BunkerM ile neler oluşturabilirsiniz?

BunkerM, Eclipse Mosquitto'yu tam bir yönetim paneliyle tek bir kapsayıcıda paketler, böylece yapılandırma dosyalarını manuel olarak düzenlemek veya ayrı bir kullanıcı arayüzü (UI) kurmak zorunda kalmadan üretim ortamına hazır bir MQTT aracısı elde edersiniz. Birlikte gelen web arayüzü; dinamik güvenliği, istemci ve rol ACL'lerini, canlı konu keşfini ve tekrar oynatma özellikli mesaj geçmişini yönetir — tüm bunlar, yayınlanan her mesajı yakalayan yerel bir SQLite deposu tarafından desteklenir.

BunkerM'i kendi VPS'inizde barındırmak, cihaz telemetrisini, ACL kurallarını ve geçmiş mesajları kontrol ettiğiniz altyapıda, sınırsız istemci ve mesaj başına ücret olmadan tutar. Görüntü, istatistiksel bir anomali dedektörü ve cron tabanlı yayınlar ve koşul tabanlı izleyiciler için yerel bir otomasyon motoru içerir; tümü kapsayıcı içinde bulut bağımlılığı olmadan çalışır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

BunkerM uygulamasının temel özellikleri

Mosquitto web arayüzü ile

Eclipse Mosquitto ve tam özellikli bir yönetim panelini tek bir container'da, MQTT 3.1.1 ve MQTT 5 desteğiyle kullanıma hazır olarak sunar.

Dinamik ACL düzenleyici

Tarayıcıdan ayrıntılı yayınlama ve abone olma kurallarıyla istemciler, roller ve gruplar oluşturun, yedeklemeler için JSON dışa aktarma ve içe aktarma özellikleriyle.

MQTT Gezgini

Canlı konu ağacına göz atın, QoS meta verileriyle saklanan yükleri inceleyin ve doğrudan kontrol panelinden mesaj yayınlayın.

Mesaj geçmişi ve tekrar oynatma

Her yayınlanan mesaj, konu filtreleri, serbest metin arama ve tek tıklamayla tekrar oynatma eylemi ile yerel bir SQLite deposunda yakalanır.

Akıllı anomali tespiti

Yerel bir istatistik motoru, yayın oranlarını ve konu taban çizgilerini izler; ani yükselişler, kaymalar ve beklenmedik sessizlik durumlarında uyarılar verir.

BunkerM uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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