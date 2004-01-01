BunkerM'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Web paneli, ACL yönetimi ve canlı izleme içeren hepsi bir arada Eclipse Mosquitto MQTT broker.
BunkerM için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
BunkerM ile neler oluşturabilirsiniz?
BunkerM, Eclipse Mosquitto'yu tam bir yönetim paneliyle tek bir kapsayıcıda paketler, böylece yapılandırma dosyalarını manuel olarak düzenlemek veya ayrı bir kullanıcı arayüzü (UI) kurmak zorunda kalmadan üretim ortamına hazır bir MQTT aracısı elde edersiniz. Birlikte gelen web arayüzü; dinamik güvenliği, istemci ve rol ACL'lerini, canlı konu keşfini ve tekrar oynatma özellikli mesaj geçmişini yönetir — tüm bunlar, yayınlanan her mesajı yakalayan yerel bir SQLite deposu tarafından desteklenir.
BunkerM'i kendi VPS'inizde barındırmak, cihaz telemetrisini, ACL kurallarını ve geçmiş mesajları kontrol ettiğiniz altyapıda, sınırsız istemci ve mesaj başına ücret olmadan tutar. Görüntü, istatistiksel bir anomali dedektörü ve cron tabanlı yayınlar ve koşul tabanlı izleyiciler için yerel bir otomasyon motoru içerir; tümü kapsayıcı içinde bulut bağımlılığı olmadan çalışır.
BunkerM uygulamasının temel özellikleri
Mosquitto web arayüzü ile
Eclipse Mosquitto ve tam özellikli bir yönetim panelini tek bir container'da, MQTT 3.1.1 ve MQTT 5 desteğiyle kullanıma hazır olarak sunar.
Dinamik ACL düzenleyici
Tarayıcıdan ayrıntılı yayınlama ve abone olma kurallarıyla istemciler, roller ve gruplar oluşturun, yedeklemeler için JSON dışa aktarma ve içe aktarma özellikleriyle.
MQTT Gezgini
Canlı konu ağacına göz atın, QoS meta verileriyle saklanan yükleri inceleyin ve doğrudan kontrol panelinden mesaj yayınlayın.
Mesaj geçmişi ve tekrar oynatma
Her yayınlanan mesaj, konu filtreleri, serbest metin arama ve tek tıklamayla tekrar oynatma eylemi ile yerel bir SQLite deposunda yakalanır.
Akıllı anomali tespiti
Yerel bir istatistik motoru, yayın oranlarını ve konu taban çizgilerini izler; ani yükselişler, kaymalar ve beklenmedik sessizlik durumlarında uyarılar verir.
BunkerM uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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