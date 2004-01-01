Cockpit CMS'i tek tıkla dağıtın.
Monolitik CMS'in getirdiği ek yük olmadan esnek içerik modellemesine ihtiyaç duyan geliştiriciler için hafif, API öncelikli başsız CMS.
Cockpit CMS için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Cockpit CMS ile neler oluşturabilirsiniz?
Cockpit, geliştirici iş akışları için oluşturulmuş modern bir headless içerik yönetim sistemidir. İçerik türlerini, koleksiyonları ve singleton yapılarını tanımlamak için sade, sezgisel bir arayüz sunar ve ardından her içerik modeli için otomatik olarak RESTful ve GraphQL API'leri oluşturur — özel API kodu gerekmez. Hafif yapısı, geleneksel CMS platformlarına kıyasla daha hızlı dağıtımlar ve daha düşük kaynak tüketimi anlamına gelir.
Cockpit'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, editoryal içeriği, kullanıcı verilerini ve API token'larını kendi altyapınızda tutar. İçeriği herhangi bir ön uç çerçevesine — React, Vue, Angular, mobil uygulamalar veya Next.js ve Gatsby gibi statik site oluşturuculara — sunarken API hız limitleri, kimlik doğrulama ve depolama üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.
Cockpit CMS uygulamasının temel özellikleri
API öncelikli içerik teslimatı
Her içerik koleksiyonu, herhangi bir ön uç veya mobil uygulamayı beslemeye hazır REST ve GraphQL uç noktalarına otomatik olarak sahip olur.
Esnek içerik modellemesi
Şema geçişleri yazmadan özel alan türlerini, iç içe yapıları ve içerik ilişkilerini tanımlayın.
Site Dilleri desteği
Uluslararası siteler için yerelleştirilmiş içeriği ek eklentiler veya harici çeviri hizmetleri olmadan yerel olarak yönetin.
Rol tabanlı izinler
Editörlere, katkıda bulunanlara ve API istemcilerine ayrıntılı erişim düzeyleri atayarak, her rolün yalnızca yetkili olduğu alanlara erişmesini sağlayın.
Webhook entegrasyonu
Yapılandırılabilir webhook uç noktalarıyla içerik değişikliklerinde otomatik iş akışlarını ve önbellek geçersiz kılmalarını tetikleyin.
Cockpit CMS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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