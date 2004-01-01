Cockpit, geliştirici iş akışları için oluşturulmuş modern bir headless içerik yönetim sistemidir. İçerik türlerini, koleksiyonları ve singleton yapılarını tanımlamak için sade, sezgisel bir arayüz sunar ve ardından her içerik modeli için otomatik olarak RESTful ve GraphQL API'leri oluşturur — özel API kodu gerekmez. Hafif yapısı, geleneksel CMS platformlarına kıyasla daha hızlı dağıtımlar ve daha düşük kaynak tüketimi anlamına gelir.

Cockpit'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, editoryal içeriği, kullanıcı verilerini ve API token'larını kendi altyapınızda tutar. İçeriği herhangi bir ön uç çerçevesine — React, Vue, Angular, mobil uygulamalar veya Next.js ve Gatsby gibi statik site oluşturuculara — sunarken API hız limitleri, kimlik doğrulama ve depolama üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.