Databag'i tek tıkla kurun.
Uçtan uca şifreleme, sesli/görüntülü aramalar ve konu tabanlı ileti dizileri sunan, kendi sunucunuzda barındırılan birleşik mesajlaşma uygulaması.
Databag için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Databag ile neler oluşturabilirsiniz?
Databag, kurumsal sunuculara veya blok zinciri altyapısına dayanmadan, merkeziyetsiz iletişimi bireylere ve küçük topluluklara ulaştıran, kendi sunucunuzda barındırılan, birleşik bir mesajlaşma platformudur. Kimlik için açık-özel anahtar şifrelemesi kullanan hesaplar, belirli bir barındırma alanına bağlı değildir; farklı Databag düğümlerindeki kullanıcılar, e-posta birleşiminin çalışma şekline benzer şekilde, birbirleriyle serbestçe mesajlaşabilir.
Platform; uçtan uca şifrelenmiş korumalı konuları, sesli ve görüntülü aramayı, mobil anlık bildirimleri ve konu tabanlı mesaj organizasyonunu destekler. VPS'inizde kendi kendine barındırma, tüm konuşmaların, arama geçmişinin ve kişi verilerinin tamamen kendi altyapınızda kalması anlamına gelir. Düğüm başına sınırsız hesap ve kullanıcı başına ücret olmaması sayesinde, kurumsal aracılar olmadan modern mesajlaşma isteyen aileler, arkadaş grupları ve küçük kuruluşlar için idealdir.
Databag uygulamasının temel özellikleri
Birleşik Mesajlaşma
Farklı Databag düğümlerindeki hesaplar doğrudan iletişim kurarak, hiçbir sunucunun tüm konuşmaları kontrol etmediği merkezi olmayan bir ağ oluşturabilir.
Uçtan Uca Şifreleme
Mühürlü konular, düğümü barındıran sunucu yöneticisinden bile mesaj içeriklerinin gizli kalması için istemci tarafı şifrelemesi kullanır.
Sesli ve Görüntülü Arama
Dahili arama, mesajlaşma için zaten Databag kullanan topluluklar için ayrı bir video konferans aracı ihtiyacını ortadan kaldırır.
Konu Tabanlı İleti Dizileri
Konuşmaları kişi yerine konuya göre düzenleyerek, tartışmaları odaklanmış ve bir topluluk genelinde aranabilir tutmayı kolaylaştırır.
Sınırsız Hesaplar
Her düğüm, gerektiği kadar hesabı ek ücret ödemeden destekleyerek, tüm bir hane veya kuruluş için mesajlaşma barındırmayı ekonomik hale getirir.
Databag uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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