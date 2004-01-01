Databag, kurumsal sunuculara veya blok zinciri altyapısına dayanmadan, merkeziyetsiz iletişimi bireylere ve küçük topluluklara ulaştıran, kendi sunucunuzda barındırılan, birleşik bir mesajlaşma platformudur. Kimlik için açık-özel anahtar şifrelemesi kullanan hesaplar, belirli bir barındırma alanına bağlı değildir; farklı Databag düğümlerindeki kullanıcılar, e-posta birleşiminin çalışma şekline benzer şekilde, birbirleriyle serbestçe mesajlaşabilir.

Platform; uçtan uca şifrelenmiş korumalı konuları, sesli ve görüntülü aramayı, mobil anlık bildirimleri ve konu tabanlı mesaj organizasyonunu destekler. VPS'inizde kendi kendine barındırma, tüm konuşmaların, arama geçmişinin ve kişi verilerinin tamamen kendi altyapınızda kalması anlamına gelir. Düğüm başına sınırsız hesap ve kullanıcı başına ücret olmaması sayesinde, kurumsal aracılar olmadan modern mesajlaşma isteyen aileler, arkadaş grupları ve küçük kuruluşlar için idealdir.