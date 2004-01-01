Chatpad AI, OpenAI'ın GPT modelleri için tasarlanmış, her konuşmayı ve API anahtarını harici sunucular yerine tarayıcının yerel depolamasında tutan temiz ve açık kaynaklı bir web arayüzüdür. Hiçbir izleme, çerez veya sunucu tarafı kaydı bulunmaz — istemleriniz ve yanıtlarınız doğrudan tarayıcınızdan OpenAI API'sine gider ve başka hiçbir yere kaydedilmez.

Chatpad AI'ı kendi sunucularında barındırmak, ekiplere şirket altyapısında paylaşılan, her zaman erişilebilir bir ChatGPT arayüzü sunarak API kullanım faturalandırmasını merkezileştirir ve OpenAI'ın tüketici hizmeti kullanılabilirliğinden veya politika değişikliklerinden bağımsız olarak güvenilir erişim sağlar.