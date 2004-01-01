Chatpad AI'ı tek tıkla dağıtın.
Gizlilik odaklı ChatGPT arayüzü, tüm konuşmaları yerel olarak depolar ve izleme veya veri toplama yapmaz.
Chatpad AI için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Chatpad AI ile neler oluşturabilirsiniz?
Chatpad AI, OpenAI'ın GPT modelleri için tasarlanmış, her konuşmayı ve API anahtarını harici sunucular yerine tarayıcının yerel depolamasında tutan temiz ve açık kaynaklı bir web arayüzüdür. Hiçbir izleme, çerez veya sunucu tarafı kaydı bulunmaz — istemleriniz ve yanıtlarınız doğrudan tarayıcınızdan OpenAI API'sine gider ve başka hiçbir yere kaydedilmez.
Chatpad AI'ı kendi sunucularında barındırmak, ekiplere şirket altyapısında paylaşılan, her zaman erişilebilir bir ChatGPT arayüzü sunarak API kullanım faturalandırmasını merkezileştirir ve OpenAI'ın tüketici hizmeti kullanılabilirliğinden veya politika değişikliklerinden bağımsız olarak güvenilir erişim sağlar.
Chatpad AI uygulamasının temel özellikleri
Yerel Veri Depolama
Tüm konuşmalar ve API anahtarları tarayıcınızın yerel depolama alanında bulunur, bu nedenle hiçbir üçüncü taraf hizmet istemlerinizi veya yanıtlarınızı asla görmez.
Hesap Gerekli Değil
Ayarlardan OpenAI API anahtarınızı ekleyin ve hemen sohbet etmeye başlayın — kayıt yok, abonelik yok, iş akışınızı kesintiye uğratan kullanım uyarıları yok.
Konuşma Dışa Aktar
Konuşmaları dosya olarak dışa ve içe aktarın, böylece önemli sohbetleri yedekleyebilir veya cihaz değiştirdikten sonra devam ettirebilirsiniz.
Temiz Odaklanmış Arayüz
Dikkat dağıtmayan bir tasarım, premium ek satışları ve özellik kilitlerini kaldırarak odağı tamamen sohbette tutar.
Çoklu Model Desteği
GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo ve diğer OpenAI modelleri arasında, araçları değiştirmeden aynı arayüzden geçiş yapın.
Chatpad AI uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
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