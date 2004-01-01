Chroma'yı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Yapay zeka uygulamaları, semantik arama ve retrieval-augmented generation boru hatları için açık kaynaklı vektör veritabanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Chroma ile neler oluşturabilirsiniz?
Chroma, yüksek boyutlu vektör embeddinglerini depolaması, indekslemesi ve sorgulaması gereken yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir embedding veritabanıdır. LangChain, LlamaIndex ve OpenAI SDK ile yerel olarak entegre olur ve özel vektör altyapısı oluşturmaya gerek kalmadan herhangi bir uygulamaya anlamsal arama ve retrieval-augmented generation (RAG) yetenekleri eklemenin en hızlı yolunu sunar.
Chroma'yı VPS'inizde kendi kendine barındırmak, embeddinglerinizi, belge verilerinizi ve sorgu modellerinizi kontrolünüz altında tutar; sorgu başına fiyatlandırma olmaz ve koleksiyonunuz büyüdükçe kaynakları ayarlama esnekliği sunar.
Chroma uygulamasının temel özellikleri
RAG Pipeline Hazır
LLM uygulamaları için bir erişim katmanı olarak tasarlanmıştır, böylece model yanıtlarını kendi belgelerinizde minimum entegrasyon çalışmasıyla temellendirebilirsiniz.
Çerçeve Entegrasyonları
LangChain, LlamaIndex ve OpenAI SDK için yerel destek, mevcut yapay zeka kodunuzun yalnızca birkaç satır yapılandırma ile Chroma'ya bağlanmasını sağlar.
Meta Veri Filtreleme
Vektör benzerliği aramasını yapılandırılmış meta veri filtreleriyle birleştirerek sonuçları tarihe, kategoriye veya herhangi bir özel özniteliğe göre işlem sonrası olmadan daraltın.
Çoklu Mesafe Metrikleri
Doğru sonuçlar elde etmek için, gömme modelinizin eğitildiği ölçütle eşleşecek şekilde koleksiyon başına kosinüs benzerliği, L2 uzaklığı veya iç çarpımı seçin.
Kalıcı Depolama
Gömülü öğeler ve dizinler, yeniden başlatmalara ve güncellemelere dayanır, böylece bilgi tabanınız her dağıtım değişikliğinden sonra belgeleri yeniden içe aktarmaya gerek kalmadan bozulmadan kalır.
Chroma uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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