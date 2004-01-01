Chroma, yüksek boyutlu vektör embeddinglerini depolaması, indekslemesi ve sorgulaması gereken yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir embedding veritabanıdır. LangChain, LlamaIndex ve OpenAI SDK ile yerel olarak entegre olur ve özel vektör altyapısı oluşturmaya gerek kalmadan herhangi bir uygulamaya anlamsal arama ve retrieval-augmented generation (RAG) yetenekleri eklemenin en hızlı yolunu sunar.

Chroma'yı VPS'inizde kendi kendine barındırmak, embeddinglerinizi, belge verilerinizi ve sorgu modellerinizi kontrolünüz altında tutar; sorgu başına fiyatlandırma olmaz ve koleksiyonunuz büyüdükçe kaynakları ayarlama esnekliği sunar.