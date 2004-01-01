Chroma için % 69 oranına varan indirim

Chroma'yı tek tıkla kurulumla dağıtın.

Yapay zeka uygulamaları, semantik arama ve retrieval-augmented generation boru hatları için açık kaynaklı vektör veritabanı.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Chroma'yı tek tıkla kurulumla dağıtın.

Chroma için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Chroma ile neler oluşturabilirsiniz?

Chroma, yüksek boyutlu vektör embeddinglerini depolaması, indekslemesi ve sorgulaması gereken yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir embedding veritabanıdır. LangChain, LlamaIndex ve OpenAI SDK ile yerel olarak entegre olur ve özel vektör altyapısı oluşturmaya gerek kalmadan herhangi bir uygulamaya anlamsal arama ve retrieval-augmented generation (RAG) yetenekleri eklemenin en hızlı yolunu sunar.

Chroma'yı VPS'inizde kendi kendine barındırmak, embeddinglerinizi, belge verilerinizi ve sorgu modellerinizi kontrolünüz altında tutar; sorgu başına fiyatlandırma olmaz ve koleksiyonunuz büyüdükçe kaynakları ayarlama esnekliği sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Chroma uygulamasının temel özellikleri

RAG Pipeline Hazır

LLM uygulamaları için bir erişim katmanı olarak tasarlanmıştır, böylece model yanıtlarını kendi belgelerinizde minimum entegrasyon çalışmasıyla temellendirebilirsiniz.

Çerçeve Entegrasyonları

LangChain, LlamaIndex ve OpenAI SDK için yerel destek, mevcut yapay zeka kodunuzun yalnızca birkaç satır yapılandırma ile Chroma'ya bağlanmasını sağlar.

Meta Veri Filtreleme

Vektör benzerliği aramasını yapılandırılmış meta veri filtreleriyle birleştirerek sonuçları tarihe, kategoriye veya herhangi bir özel özniteliğe göre işlem sonrası olmadan daraltın.

Çoklu Mesafe Metrikleri

Doğru sonuçlar elde etmek için, gömme modelinizin eğitildiği ölçütle eşleşecek şekilde koleksiyon başına kosinüs benzerliği, L2 uzaklığı veya iç çarpımı seçin.

Kalıcı Depolama

Gömülü öğeler ve dizinler, yeniden başlatmalara ve güncellemelere dayanır, böylece bilgi tabanınız her dağıtım değişikliğinden sonra belgeleri yeniden içe aktarmaya gerek kalmadan bozulmadan kalır.

Chroma uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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