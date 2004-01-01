Copyparty, harici bir veritabanı olmadan, olağanüstü sayıda yeteneği tek bir kapsayıcıda barındıran, kendi sunucusunda barındırılan bir dosya sunucusudur. Dosyaları HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ve TFTP üzerinden eş zamanlı olarak sunar, kesintiye uğrayan bağlantılarda bile devam edebilen, parçalı ve kaldığı yerden devam ettirilebilir yüklemeleri destekler ve küçük resimler, ses çalma ve tam metin arama özelliklerine sahip tam özellikli bir medya kütüphanesi içerir.

Copyparty'yi kendi VPS'inizde barındırmak, size bir tarayıcıdan Windows Explorer'a ve FileZilla'ya kadar herhangi bir standart istemciyle çalışan, tedarikçi bağımlılığı veya tekrarlayan depolama ücretleri olmayan özel bir dosya paylaşım platformu sunar. Her şey tek bir kapsayıcıda çalıştığı ve veriler doğrudan dosya sisteminde depolandığı için yedeklemeler ve geçişler basittir.