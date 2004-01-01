Copyparty'yi tek tıkla dağıtın.
HTTP, WebDAV, SFTP ve FTP erişimi, devam ettirilebilir yüklemeler ve sıfır veritabanı bağımlılığına sahip taşınabilir dosya sunucusu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Copyparty ile neler oluşturabilirsiniz?
Copyparty, harici bir veritabanı olmadan, olağanüstü sayıda yeteneği tek bir kapsayıcıda barındıran, kendi sunucusunda barındırılan bir dosya sunucusudur. Dosyaları HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ve TFTP üzerinden eş zamanlı olarak sunar, kesintiye uğrayan bağlantılarda bile devam edebilen, parçalı ve kaldığı yerden devam ettirilebilir yüklemeleri destekler ve küçük resimler, ses çalma ve tam metin arama özelliklerine sahip tam özellikli bir medya kütüphanesi içerir.
Copyparty'yi kendi VPS'inizde barındırmak, size bir tarayıcıdan Windows Explorer'a ve FileZilla'ya kadar herhangi bir standart istemciyle çalışan, tedarikçi bağımlılığı veya tekrarlayan depolama ücretleri olmayan özel bir dosya paylaşım platformu sunar. Her şey tek bir kapsayıcıda çalıştığı ve veriler doğrudan dosya sisteminde depolandığı için yedeklemeler ve geçişler basittir.
Copyparty uygulamasının temel özellikleri
Çoklu Protokol Erişimi
Dosyaları HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ve TFTP üzerinden eş zamanlı olarak sunun, böylece her istemci — tarayıcı, dosya yöneticisi veya CLI aracı — kendi yerel protokolünü kullanarak bağlanır.
Devam Ettirilebilir Yüklemeler
Parçalı yükleme desteği, ağ kesintilerinden sonra büyük dosya aktarımlarının baştan başlamak zorunda kalmadan otomatik olarak devam etmesini sağlar.
Yerleşik Medya Kütüphanesi
Ses ve video dosyaları için otomatik olarak küçük resimler oluşturur ve meta verileri çıkararak dosya sunucunuzu göz atılabilir bir medya koleksiyonuna dönüştürür.
Dosya Tekilleştirme
Hash tabanlı tekilleştirme, yükleme sırasında aynı dosyaları algılar ve yalnızca bir kopyasını depolar, böylece manuel çaba gerektirmeden disk alanından tasarruf sağlar.
Veritabanı Gerekmez
Tüm veriler doğrudan dosya sisteminde bulunur — dosyalarınızla birlikte yönetilecek, yedeklenecek veya taşınacak PostgreSQL, MySQL veya Redis yok.
Copyparty uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
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