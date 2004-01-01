ConvertX'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Belgeler, görseller, ses ve videolar için 1000'den fazla formatı destekleyen, kendi sunucunuzda barındırılabilen, tam gizlilik sağlayan dosya dönüştürme hizmeti.
ConvertX için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ConvertX ile neler oluşturabilirsiniz?
ConvertX, binin üzerinde farklı dosya formatını (belgeler, görseller, ses, video ve daha fazlası) basit bir web arayüzü aracılığıyla işleyen, kendi sunucunuzda barındırılan çevrimiçi bir dosya dönüştürücüdür. Dönüştürme işlemi tamamen kendi sunucunuzda gerçekleştiği için hassas dosyalar altyapınızdan asla ayrılmaz ve üçüncü taraf bir hizmet tarafından uygulanan yükleme boyutu sınırlamaları, filigranlar veya dönüştürme başına ücretler bulunmaz.
ConvertX'i kendi sunucunuzda barındırmak, özellikle tescilli belgeleri harici bulut hizmetlerine yüklemeyi engelleyen veri işleme gereksinimleri olan işletmeler ve kuruluşlar için değerlidir. Yapılandırılabilir saklama sürelerine sahip otomatik dosya temizleme, depolama kullanımını yönetilebilir tutarken, isteğe bağlı kullanıcı kimlik doğrulaması ise hizmeti kimlerin kullanabileceğini kontrol etmenizi sağlar. Bu kurulum, her türlü format iş akışını yönetmeye hazır, kalıcı depolama alanına sahip eksiksiz bir dönüştürme hizmeti sunar.
ConvertX uygulamasının temel özellikleri
1000+ format desteği
Masaüstü yazılımı yüklemeden hemen hemen her türlü belge, görüntü, ses ve video formatı kombinasyonu arasında dönüştürme yapın.
Tam dosya gizliliği
Dosyalarınız tamamen VPS'inizde işlenir — harici hizmetlere hiçbir şey yüklenmez veya üçüncü taraflarca görülmez.
Otomatik temizleme
Yapılandırılabilir saklama süreleri, depolama kullanımını yönetmek için belirli bir saat sayısından sonra dönüştürülen dosyaları otomatik olarak siler.
Kullanıcı kimlik doğrulama
Hesap tabanlı kimlik doğrulama ile erişimi kısıtlayın veya dahili ekip dağıtımları için kimliği doğrulanmamış kullanıcılara dönüşümleri açın.
Sınırsız boyut
Çevrimiçi dönüştürme hizmetleri tarafından uygulanan yükleme sınırları olmadan büyük medya dosyalarını ve toplu işleri dönüştürün.
ConvertX uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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