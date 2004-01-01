ConvertX için % 69 oranına varan indirim

ConvertX'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

Belgeler, görseller, ses ve videolar için 1000'den fazla formatı destekleyen, kendi sunucunuzda barındırılabilen, tam gizlilik sağlayan dosya dönüştürme hizmeti.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
ConvertX'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

ConvertX için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ConvertX ile neler oluşturabilirsiniz?

ConvertX, binin üzerinde farklı dosya formatını (belgeler, görseller, ses, video ve daha fazlası) basit bir web arayüzü aracılığıyla işleyen, kendi sunucunuzda barındırılan çevrimiçi bir dosya dönüştürücüdür. Dönüştürme işlemi tamamen kendi sunucunuzda gerçekleştiği için hassas dosyalar altyapınızdan asla ayrılmaz ve üçüncü taraf bir hizmet tarafından uygulanan yükleme boyutu sınırlamaları, filigranlar veya dönüştürme başına ücretler bulunmaz.

ConvertX'i kendi sunucunuzda barındırmak, özellikle tescilli belgeleri harici bulut hizmetlerine yüklemeyi engelleyen veri işleme gereksinimleri olan işletmeler ve kuruluşlar için değerlidir. Yapılandırılabilir saklama sürelerine sahip otomatik dosya temizleme, depolama kullanımını yönetilebilir tutarken, isteğe bağlı kullanıcı kimlik doğrulaması ise hizmeti kimlerin kullanabileceğini kontrol etmenizi sağlar. Bu kurulum, her türlü format iş akışını yönetmeye hazır, kalıcı depolama alanına sahip eksiksiz bir dönüştürme hizmeti sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

ConvertX uygulamasının temel özellikleri

1000+ format desteği

Masaüstü yazılımı yüklemeden hemen hemen her türlü belge, görüntü, ses ve video formatı kombinasyonu arasında dönüştürme yapın.

Tam dosya gizliliği

Dosyalarınız tamamen VPS'inizde işlenir — harici hizmetlere hiçbir şey yüklenmez veya üçüncü taraflarca görülmez.

Otomatik temizleme

Yapılandırılabilir saklama süreleri, depolama kullanımını yönetmek için belirli bir saat sayısından sonra dönüştürülen dosyaları otomatik olarak siler.

Kullanıcı kimlik doğrulama

Hesap tabanlı kimlik doğrulama ile erişimi kısıtlayın veya dahili ekip dağıtımları için kimliği doğrulanmamış kullanıcılara dönüşümleri açın.

Sınırsız boyut

Çevrimiçi dönüştürme hizmetleri tarafından uygulanan yükleme sınırları olmadan büyük medya dosyalarını ve toplu işleri dönüştürün.

ConvertX uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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