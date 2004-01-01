ConvertX, binin üzerinde farklı dosya formatını (belgeler, görseller, ses, video ve daha fazlası) basit bir web arayüzü aracılığıyla işleyen, kendi sunucunuzda barındırılan çevrimiçi bir dosya dönüştürücüdür. Dönüştürme işlemi tamamen kendi sunucunuzda gerçekleştiği için hassas dosyalar altyapınızdan asla ayrılmaz ve üçüncü taraf bir hizmet tarafından uygulanan yükleme boyutu sınırlamaları, filigranlar veya dönüştürme başına ücretler bulunmaz.

ConvertX'i kendi sunucunuzda barındırmak, özellikle tescilli belgeleri harici bulut hizmetlerine yüklemeyi engelleyen veri işleme gereksinimleri olan işletmeler ve kuruluşlar için değerlidir. Yapılandırılabilir saklama sürelerine sahip otomatik dosya temizleme, depolama kullanımını yönetilebilir tutarken, isteğe bağlı kullanıcı kimlik doğrulaması ise hizmeti kimlerin kullanabileceğini kontrol etmenizi sağlar. Bu kurulum, her türlü format iş akışını yönetmeye hazır, kalıcı depolama alanına sahip eksiksiz bir dönüştürme hizmeti sunar.