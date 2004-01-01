ChiefOnboarding, İK ekiplerine ve yöneticilere, işe başlamadan önceki kontrol listelerinden hesap sağlamaya ve görev atamalarına kadar tüm yeni işe alım sürecini otomatikleştirmelerinde yardımcı olan ücretsiz, açık kaynaklı bir çalışan işe alım platformudur. Yeni işe alınanlar, işe alım süreçlerini bir web portalı aracılığıyla veya doğrudan bir Slack botu üzerinden tamamlayabilir, bu da sürecin nerede çalıştıklarına bakılmaksızın doğal hissetmesini sağlar.

ChiefOnboarding'i kendi VPS'inizde barındırmak, hassas çalışan verilerini kullanıcı başına ücret ve satıcıya bağımlılık olmadan tamamen sizin kontrolünüzde tutar. Birden çok dili ve saat dilimini destekler, bu da onu dağıtık ve uluslararası ekipler için pratik hale getirir.