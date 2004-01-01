ChiefOnboarding'i tek tıkla dağıtın.
Yeni işe alınanlar için İK iş akışlarını ve Slack entegrasyonlarını otomatikleştiren açık kaynaklı çalışan işe alım platformu.
ChiefOnboarding için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ChiefOnboarding ile neler oluşturabilirsiniz?
ChiefOnboarding, İK ekiplerine ve yöneticilere, işe başlamadan önceki kontrol listelerinden hesap sağlamaya ve görev atamalarına kadar tüm yeni işe alım sürecini otomatikleştirmelerinde yardımcı olan ücretsiz, açık kaynaklı bir çalışan işe alım platformudur. Yeni işe alınanlar, işe alım süreçlerini bir web portalı aracılığıyla veya doğrudan bir Slack botu üzerinden tamamlayabilir, bu da sürecin nerede çalıştıklarına bakılmaksızın doğal hissetmesini sağlar.
ChiefOnboarding'i kendi VPS'inizde barındırmak, hassas çalışan verilerini kullanıcı başına ücret ve satıcıya bağımlılık olmadan tamamen sizin kontrolünüzde tutar. Birden çok dili ve saat dilimini destekler, bu da onu dağıtık ve uluslararası ekipler için pratik hale getirir.
ChiefOnboarding uygulamasının temel özellikleri
Otomatik iş akışları
İşe alım kilometre taşlarına ve yapılandırılabilir zaman çizelgelerine göre görevleri, hatırlatıcıları ve hesap sağlamayı otomatik olarak tetikleyin.
Slack bot entegrasyonu
Yeni çalışanlar, ayrı bir web portalına geçiş yapmaya gerek kalmadan görevleri tamamlayabilir ve kaynaklara doğrudan Slack içinden erişebilir.
Ön hazırlık akışları
İşe alım sürecini ilk günden önce otomatik ön işe alım kontrol listeleri ve hoş geldin iletişimleriyle başlatın.
Çoklu dil desteği
Çoklu dil desteği ve zaman dilimi duyarlı planlama özellikleriyle dağıtılmış ve uluslararası ekiplere hizmet verin.
Görev ve kaynak takibi
Görev atayın, belgeleri paylaşın ve tüm işe alım süreci boyunca tamamlanmayı tek bir kontrol panelinden izleyin.
ChiefOnboarding uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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