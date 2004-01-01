ByteChef'i tek tıkla dağıtın.
200'den fazla yerleşik bağlayıcıya sahip API entegrasyonu ve iş akışı otomasyonu için açık kaynaklı low-code platform.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ByteChef ile neler oluşturabilirsiniz?
ByteChef, ekiplerin API entegrasyonları oluşturmasına ve SaaS uygulamaları, dahili API'ler ve veritabanları genelinde görsel bir editör aracılığıyla iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyan açık kaynaklı, low code bir platformdur. 200'den fazla bileşen ve birden çok programlama dili desteğiyle, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar, kapsamlı kod yazmadan gelişmiş otomasyonlar oluşturabilir.
ByteChef'i kendi VPS'inizde barındırmak, iş akışı mantığınızı, kimlik bilgilerinizi ve iş verilerinizi tamamen sizin kontrolünüzde tutar — satıcı erişimi yok, kullanıma dayalı fiyatlandırma yok ve üçüncü taraf bir otomasyon bulutuna bağımlılık yok.
ByteChef uygulamasının temel özellikleri
Görsel İş Akışı Düzenleyici
Sürükle ve bırak arayüzüyle karmaşık otomasyon akışları tasarlayın, böylece derinlemesine kodlama uzmanlığına gerek kalmadan entegrasyonu erişilebilir hale getirin.
200+ Hazır Bağlayıcı
Sıfırdan özel entegrasyonlar oluşturmaya gerek kalmadan, popüler SaaS uygulamalarına, veritabanlarına ve API'lere anında bağlanın.
Çoklu Dil Desteği
Geliştiricilerin iş akışlarını zaten bildikleri dilde genişletebilmeleri için Java, JavaScript, Python veya Ruby dillerinde özel mantık yazın.
AI Hazır Mimari
Yerleşik AI bileşenleri, ekiplerin ayrı bir YZ altyapısı olmadan akıllı karar almayı otomasyonlara entegre etmesini sağlar.
Gelişmiş Akış Kontrolleri
Koşullar, anahtarlar, döngüler ve paralel yürütme, karmaşık iş mantığının yürütülmesinde hassas kontrol sağlar.
ByteChef uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.