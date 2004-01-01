ByteChef, ekiplerin API entegrasyonları oluşturmasına ve SaaS uygulamaları, dahili API'ler ve veritabanları genelinde görsel bir editör aracılığıyla iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyan açık kaynaklı, low code bir platformdur. 200'den fazla bileşen ve birden çok programlama dili desteğiyle, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar, kapsamlı kod yazmadan gelişmiş otomasyonlar oluşturabilir.

ByteChef'i kendi VPS'inizde barındırmak, iş akışı mantığınızı, kimlik bilgilerinizi ve iş verilerinizi tamamen sizin kontrolünüzde tutar — satıcı erişimi yok, kullanıma dayalı fiyatlandırma yok ve üçüncü taraf bir otomasyon bulutuna bağımlılık yok.