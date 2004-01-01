Atomic Server'ı tek tıkla dağıtın.
İşbirliğine dayalı bilgi tabanları ve yapılandırılmış içerik için açık kaynak gerçek zamanlı başsız CMS ve graf veritabanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Atomic Server ile neler oluşturabilirsiniz?
Atomic Server, her içerik parçasına türlenmiş bir şema ve kararlı bir URL veren, RDF'nin katı bir alt kümesi olan Atomic Data üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı, başsız bir CMS ve graf veritabanıdır. Geleneksel, opak veri blokları depolayan CMS'lerin aksine, Atomic Server istemciler arasında gerçek zamanlı olarak sorgulanabilen, doğrulanabilen ve senkronize edilebilen yapılandırılmış, bağlantılı veriler depolar.
Atomic Server'ı kendi VPS'inizde barındırmak, bilgi grafiğinizi, belgelerinizi ve tablolarınızı tam kontrolünüz altında tutar; tedarikçi bağımlılığı veya kullanıcı başına ücret yoktur. Yerleşik WebSockets, bağlı her istemciye canlı güncellemeler akışı sağlar, bu da onu işbirliği araçları, dahili vikiler ve yapılandırılmış, gerçek zamanlı bir backend'e ihtiyaç duyan özel uygulamalar için güçlü bir temel haline getirir.
Atomic Server uygulamasının temel özellikleri
Gerçek zamanlı senkronizasyon
Yerleşik WebSockets, değişiklikleri her bağlı istemciye anında ileterek, işbirlikçi düzenleme ve canlı panoların ek altyapı olmadan çalışmasını sağlar.
Tipli bilgi grafiği
Her kaynağın, Atomic Data'ya dayalı bir şeması ve benzersiz bir URL'si bulunur. Bu, içeriğinize, düz belge depolarının sunamadığı bir doğrulama, bağlantı ve sorgulanabilirlik sağlar.
Güçlü tablo düzenleyici
Yapılandırılmış kayıtları, yazılı sütunlar, referanslar ve doğrulama özelliklerine sahip, elektronik tablo benzeri bir kullanıcı arayüzünde düzenleyin — teknik olmayan katkıda bulunanlar için tanıdık bir arayüz.
Tam metin arama
Entegre tam metin arama, her kaynağı otomatik olarak dizine ekleyerek, ayrı bir motor yapılandırmasına gerek kalmadan büyük bilgi tabanlarını anında aranabilir hale getirir.
JS, React, Svelte SDK'leri
Resmi istemci kütüphaneleri, geliştiricilerin yazılı bir API aracılığıyla canlı değişiklikleri okuyan, yazan ve bunlara abone olan özel ön uçlar ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.
Atomic Server uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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