Atomic Server için % 69 oranına varan indirim

Atomic Server'ı tek tıkla dağıtın.

İşbirliğine dayalı bilgi tabanları ve yapılandırılmış içerik için açık kaynak gerçek zamanlı başsız CMS ve graf veritabanı.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Atomic Server'ı tek tıkla dağıtın.

Atomic Server için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Atomic Server ile neler oluşturabilirsiniz?

Atomic Server, her içerik parçasına türlenmiş bir şema ve kararlı bir URL veren, RDF'nin katı bir alt kümesi olan Atomic Data üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı, başsız bir CMS ve graf veritabanıdır. Geleneksel, opak veri blokları depolayan CMS'lerin aksine, Atomic Server istemciler arasında gerçek zamanlı olarak sorgulanabilen, doğrulanabilen ve senkronize edilebilen yapılandırılmış, bağlantılı veriler depolar.

Atomic Server'ı kendi VPS'inizde barındırmak, bilgi grafiğinizi, belgelerinizi ve tablolarınızı tam kontrolünüz altında tutar; tedarikçi bağımlılığı veya kullanıcı başına ücret yoktur. Yerleşik WebSockets, bağlı her istemciye canlı güncellemeler akışı sağlar, bu da onu işbirliği araçları, dahili vikiler ve yapılandırılmış, gerçek zamanlı bir backend'e ihtiyaç duyan özel uygulamalar için güçlü bir temel haline getirir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Atomic Server uygulamasının temel özellikleri

Gerçek zamanlı senkronizasyon

Yerleşik WebSockets, değişiklikleri her bağlı istemciye anında ileterek, işbirlikçi düzenleme ve canlı panoların ek altyapı olmadan çalışmasını sağlar.

Tipli bilgi grafiği

Her kaynağın, Atomic Data'ya dayalı bir şeması ve benzersiz bir URL'si bulunur. Bu, içeriğinize, düz belge depolarının sunamadığı bir doğrulama, bağlantı ve sorgulanabilirlik sağlar.

Güçlü tablo düzenleyici

Yapılandırılmış kayıtları, yazılı sütunlar, referanslar ve doğrulama özelliklerine sahip, elektronik tablo benzeri bir kullanıcı arayüzünde düzenleyin — teknik olmayan katkıda bulunanlar için tanıdık bir arayüz.

Tam metin arama

Entegre tam metin arama, her kaynağı otomatik olarak dizine ekleyerek, ayrı bir motor yapılandırmasına gerek kalmadan büyük bilgi tabanlarını anında aranabilir hale getirir.

JS, React, Svelte SDK'leri

Resmi istemci kütüphaneleri, geliştiricilerin yazılı bir API aracılığıyla canlı değişiklikleri okuyan, yazan ve bunlara abone olan özel ön uçlar ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Atomic Server uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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