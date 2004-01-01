Atomic Server, her içerik parçasına türlenmiş bir şema ve kararlı bir URL veren, RDF'nin katı bir alt kümesi olan Atomic Data üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı, başsız bir CMS ve graf veritabanıdır. Geleneksel, opak veri blokları depolayan CMS'lerin aksine, Atomic Server istemciler arasında gerçek zamanlı olarak sorgulanabilen, doğrulanabilen ve senkronize edilebilen yapılandırılmış, bağlantılı veriler depolar.

Atomic Server'ı kendi VPS'inizde barındırmak, bilgi grafiğinizi, belgelerinizi ve tablolarınızı tam kontrolünüz altında tutar; tedarikçi bağımlılığı veya kullanıcı başına ücret yoktur. Yerleşik WebSockets, bağlı her istemciye canlı güncellemeler akışı sağlar, bu da onu işbirliği araçları, dahili vikiler ve yapılandırılmış, gerçek zamanlı bir backend'e ihtiyaç duyan özel uygulamalar için güçlü bir temel haline getirir.