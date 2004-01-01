Apache Pinot'u tek tıkla dağıtın.
Büyük ölçekte akış ve toplu veriler üzerinde saniye altı analizler için tasarlanmış gerçek zamanlı dağıtılmış OLAP veri deposu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Pinot ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Pinot, LinkedIn'de geliştirilmiş, gerçek zamanlı, dağıtılmış bir OLAP veri deposudur. Uber, Stripe, Walmart, Target ve Slack gibi şirketler tarafından milyarlarca olay üzerinde kullanıcı odaklı analizlere güç vermek amacıyla üretimde kullanılmaktadır. Kafka ve Kinesis gibi akış kaynaklarından, S3 ve HDFS gibi toplu iş kaynaklarından veri alır ve binlerce eş zamanlı kullanıcıyla bile SQL sorgularını milisaniyeler içinde yanıtlar.
Pinot'u kendi VPS'inizde barındırmak, sorgu gecikmesini, saklama politikalarını ve kiracı yapılandırmasını doğrudan kontrol altında tutmanızı sağlar; sorgu başına faturalandırma veya satıcıya bağımlılık riski taşımazsınız. Pinot Kontrolcüsü, şema yönetimi, tablo yapılandırması ve anlık SQL keşfi için entegre bir web konsolu sunar.
Apache Pinot uygulamasının temel özellikleri
Saniyenin altında SQL sorguları
Star-tree, ters ve aralık indekslerine sahip sütunlu depolama, milyarlarca satırda p99 sorgu gecikmesini milisaniyeler içinde sağlar.
Gerçek zamanlı ve toplu veri alımı
Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS ve JDBC için yerel bağlayıcılar, akış ve geçmiş verilerini tek bir tablo içinde karıştırmanıza olanak tanır.
Yüksek eşzamanlılık
Kullanıcıya dönük panolardan ve dahili analiz ürünlerinden, ön hesaplama yapmadan saniyede binlerce sorgu için tasarlanmıştır.
Yerleşik sorgu konsolu
Pinot Denetleyicisi, tablolara göz atmak, geçici SQL çalıştırmak ve şemaları, segmentleri ve kiracıları yönetmek için bir web kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir.
Ekleme, güncelleme ve tekilleştirme tabloları
Birincil anahtar upsert'leri ve kısmi güncellemeler, Pinot'u sadece eklemeli günlükler için değil, değişiklik veri yakalama ve değiştirilebilir olay akışları için uygun hale getirir.
Apache Pinot uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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