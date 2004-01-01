Apache Pinot için % 69 oranına varan indirim

Apache Pinot'u tek tıkla dağıtın.

Büyük ölçekte akış ve toplu veriler üzerinde saniye altı analizler için tasarlanmış gerçek zamanlı dağıtılmış OLAP veri deposu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apache Pinot'u tek tıkla dağıtın.

Apache Pinot için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apache Pinot ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache Pinot, LinkedIn'de geliştirilmiş, gerçek zamanlı, dağıtılmış bir OLAP veri deposudur. Uber, Stripe, Walmart, Target ve Slack gibi şirketler tarafından milyarlarca olay üzerinde kullanıcı odaklı analizlere güç vermek amacıyla üretimde kullanılmaktadır. Kafka ve Kinesis gibi akış kaynaklarından, S3 ve HDFS gibi toplu iş kaynaklarından veri alır ve binlerce eş zamanlı kullanıcıyla bile SQL sorgularını milisaniyeler içinde yanıtlar.

Pinot'u kendi VPS'inizde barındırmak, sorgu gecikmesini, saklama politikalarını ve kiracı yapılandırmasını doğrudan kontrol altında tutmanızı sağlar; sorgu başına faturalandırma veya satıcıya bağımlılık riski taşımazsınız. Pinot Kontrolcüsü, şema yönetimi, tablo yapılandırması ve anlık SQL keşfi için entegre bir web konsolu sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache Pinot uygulamasının temel özellikleri

Saniyenin altında SQL sorguları

Star-tree, ters ve aralık indekslerine sahip sütunlu depolama, milyarlarca satırda p99 sorgu gecikmesini milisaniyeler içinde sağlar.

Gerçek zamanlı ve toplu veri alımı

Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS ve JDBC için yerel bağlayıcılar, akış ve geçmiş verilerini tek bir tablo içinde karıştırmanıza olanak tanır.

Yüksek eşzamanlılık

Kullanıcıya dönük panolardan ve dahili analiz ürünlerinden, ön hesaplama yapmadan saniyede binlerce sorgu için tasarlanmıştır.

Yerleşik sorgu konsolu

Pinot Denetleyicisi, tablolara göz atmak, geçici SQL çalıştırmak ve şemaları, segmentleri ve kiracıları yönetmek için bir web kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir.

Ekleme, güncelleme ve tekilleştirme tabloları

Birincil anahtar upsert'leri ve kısmi güncellemeler, Pinot'u sadece eklemeli günlükler için değil, değişiklik veri yakalama ve değiştirilebilir olay akışları için uygun hale getirir.

Apache Pinot uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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