Apache Pinot, LinkedIn'de geliştirilmiş, gerçek zamanlı, dağıtılmış bir OLAP veri deposudur. Uber, Stripe, Walmart, Target ve Slack gibi şirketler tarafından milyarlarca olay üzerinde kullanıcı odaklı analizlere güç vermek amacıyla üretimde kullanılmaktadır. Kafka ve Kinesis gibi akış kaynaklarından, S3 ve HDFS gibi toplu iş kaynaklarından veri alır ve binlerce eş zamanlı kullanıcıyla bile SQL sorgularını milisaniyeler içinde yanıtlar.

Pinot'u kendi VPS'inizde barındırmak, sorgu gecikmesini, saklama politikalarını ve kiracı yapılandırmasını doğrudan kontrol altında tutmanızı sağlar; sorgu başına faturalandırma veya satıcıya bağımlılık riski taşımazsınız. Pinot Kontrolcüsü, şema yönetimi, tablo yapılandırması ve anlık SQL keşfi için entegre bir web konsolu sunar.