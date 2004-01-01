Checkcle'ı tek tıkla dağıtın.
Açık kaynaklı, genel durum sayfalarıyla birlikte çalışma süresi, altyapı ve SSL takibi sağlayan gerçek zamanlı izleme platformu.
Checkcle için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Checkcle ile neler oluşturabilirsiniz?
Checkcle, DevOps ekiplerine ve sistem yöneticilerine web siteleri, API'ler, sunucular ve SSL sertifikaları üzerinde tek bir kendi barındırılan kontrol panelinden birleşik görünürlük sağlayan tam yığınlı bir izleme platformudur. HTTP, TCP, DNS ve ping uç noktalarını Linux ve Windows sunucu metriklerinin — CPU, RAM, disk ve ağ — yanı sıra gerçek zamanlı olarak izler.
Monitör veya kullanıcı başına ücret alan SaaS izleme araçlarının aksine, Checkcle'ı kendi VPS'inizde barındırmak sınırsız monitör, tam veri sahipliği ve yinelenen ücretler olmadan anlamına gelir. Herkese açık durum sayfaları ve Telegram, Slack, Discord, E-posta ve Matrix aracılığıyla çok kanallı uyarı sistemi, olaylar meydana geldiğinde ekibinizi ve kullanıcılarınızı bilgilendirir.
Checkcle uygulamasının temel özellikleri
Çalışma Süresi İzleme
HTTP, TCP, DNS ve ping uç noktalarını yapılandırılabilir aralıklarla, yanıt süresi takibi ve anlık kesinti uyarılarıyla izleyin.
Sunucu Altyapı Metrikleri
Linux ve Windows sunucularında CPU, RAM, disk ve ağ kullanımını hafif, tek satırlık bir aracı kurulumu aracılığıyla takip edin.
SSL ve Domain İzleme
Süresi dolmuş veya yanlış yapılandırılmış sertifikalardan kaynaklanan beklenmedik kesintileri önlemek için SSL sertifikası sona erme durumunu ve alan adı durumunu izleyin.
Herkese Açık Durum Sayfaları
Özelleştirilebilir halka açık durum sayfaları aracılığıyla canlı operasyonel durumu kullanıcılar ve paydaşlarla paylaşın.
Çok Kanallı Uyarılar
Olay bildirimlerini Telegram, Slack, Discord, E-posta ve Matrix'e özelleştirilebilir uyarı şablonlarıyla gönderin.
Checkcle uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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