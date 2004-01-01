Checkcle, DevOps ekiplerine ve sistem yöneticilerine web siteleri, API'ler, sunucular ve SSL sertifikaları üzerinde tek bir kendi barındırılan kontrol panelinden birleşik görünürlük sağlayan tam yığınlı bir izleme platformudur. HTTP, TCP, DNS ve ping uç noktalarını Linux ve Windows sunucu metriklerinin — CPU, RAM, disk ve ağ — yanı sıra gerçek zamanlı olarak izler.

Monitör veya kullanıcı başına ücret alan SaaS izleme araçlarının aksine, Checkcle'ı kendi VPS'inizde barındırmak sınırsız monitör, tam veri sahipliği ve yinelenen ücretler olmadan anlamına gelir. Herkese açık durum sayfaları ve Telegram, Slack, Discord, E-posta ve Matrix aracılığıyla çok kanallı uyarı sistemi, olaylar meydana geldiğinde ekibinizi ve kullanıcılarınızı bilgilendirir.