Agenta, üretim LLM uygulamalarını devreye almak için iş akışlarını birleştiren uçtan uca bir LLMOps platformudur. Ekipler, yan yana bir oyun alanında istemler üzerinde yineleme yapmak, konfigürasyonları sürümlendirmek, test setlerine karşı otomatik değerlendirmeler çalıştırmak ve tam gözlemlenebilirlik ile canlı istekleri izlemek için bunu kullanır — hepsi aynı arayüzden.

Kendi VPS'inizde barındırma, istemleri, değerlendirme veri kümelerini ve izleme verilerini kontrol ettiğiniz altyapının içinde tutar. Kullanıcı başına ücret, izlemelerde token kotası yoktur ve dahil edilen SDK ve proxy hizmetleri aracılığıyla herhangi bir LLM sağlayıcısını entegre etmek için tam özgürlük sunulur.