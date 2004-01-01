Agenta'yı tek tıkla dağıtın.
İstem mühendisliğini, değerlendirmeyi ve gözlemlenebilirliği tek bir birleşik çalışma alanında birleştiren açık kaynaklı LLMOps platformu.
Agenta için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Agenta ile neler oluşturabilirsiniz?
Agenta, üretim LLM uygulamalarını devreye almak için iş akışlarını birleştiren uçtan uca bir LLMOps platformudur. Ekipler, yan yana bir oyun alanında istemler üzerinde yineleme yapmak, konfigürasyonları sürümlendirmek, test setlerine karşı otomatik değerlendirmeler çalıştırmak ve tam gözlemlenebilirlik ile canlı istekleri izlemek için bunu kullanır — hepsi aynı arayüzden.
Kendi VPS'inizde barındırma, istemleri, değerlendirme veri kümelerini ve izleme verilerini kontrol ettiğiniz altyapının içinde tutar. Kullanıcı başına ücret, izlemelerde token kotası yoktur ve dahil edilen SDK ve proxy hizmetleri aracılığıyla herhangi bir LLM sağlayıcısını entegre etmek için tam özgürlük sunulur.
Agenta uygulamasının temel özellikleri
İstem deneme alanı
Görsel bir oyun alanında istemleri modeller ve parametreler arasında yan yana karşılaştırın, ardından kazanan varyantları sürümlü yapılandırmalara yükseltin.
Otomatik değerlendirme
Dağıtımdan önce doğruluğu, benzerliği ve gerilemeleri puanlamak için yerleşik değerlendiriciler veya özel kod kullanarak istemleri test kümelerine karşı çalıştırın.
LLM gözlemlenebilirliği
Her isteği, herhangi bir LLM sağlayıcısı veya çerçevesi için tam giriş, çıkış, gecikme ve maliyet metrikleriyle iç içe geçmiş span'ler aracılığıyla izleyin.
İstem Versiyonlama
İstem yapılandırmalarını; ortamlar, geri alma işlemleri ve istemleri uygulama kodundan ayıran bir kayıt defteri ile sürümlü yapıtlar olarak yönetin.
Çerçeve bağımsız
SDK'ler ve OpenTelemetry uyumlu izleme, LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic ve diğer tüm LLM yığınlarıyla entegre olur.
Agenta uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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