Castopod'u tek tıkla dağıtın.
Analitik, sosyal özellikler ve yerleşik para kazanma araçlarına sahip açık kaynaklı podcast barındırma platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Castopod ile neler oluşturabilirsiniz?
Castopod, üçüncü taraf barındırma hizmetlerine güvenmeden profesyonel yayıncılık yetenekleri isteyen içerik oluşturucular için tasarlanmış kapsamlı bir açık kaynak podcast barındırma platformudur. Bölüm yönetimini, tüm büyük platformlara dağıtım için otomatik RSS akışı oluşturmayı, ayrıntılı dinleyici analizlerini ve merkeziyetsiz sosyal ağlar için ActivityPub entegrasyonunu tek bir kendi kendine barındırılan pakette sunar.
Podcast'inizi kendi VPS'inizde barındırmak, dinleyici verilerinize sahip olmanız, indirme başına bant genişliği ücretlerinden kaçınmanız ve platforma bağımlılık olmadan içerik dağıtımınız ile para kazanmanız üzerinde tam kontrol sahibi olmanız anlamına gelir.
Castopod uygulamasının temel özellikleri
Otomatik RSS Dağıtımı
Podcast RSS akışınızı otomatik olarak oluşturur ve yönetir, böylece gösteriniz Spotify, Apple Podcasts ve tüm büyük dizinlerde erişilebilir olur.
Dinleyici Analizleri
Ayrıntılı indirme istatistikleri, demografik veriler ve etkileşim metrikleri, programınızı stratejik olarak büyütmek için gereken hedef kitle içgörüsünü size sunar.
Yerleşik Para Kazanma
Premium abonelikler ve dinleyici destek özellikleri, doğrudan kendi altyapınızda sürdürülebilir bir podcast işi kurmanızı sağlar.
ActivityPub Entegrasyonu
Fediverse'e bağlanın, böylece merkeziyetsiz sosyal platformlardaki dinleyiciler, tercih ettikleri uygulamadan ayrılmadan takip edebilir, yorum yapabilir ve etkileşimde bulunabilir.
Çoklu Kullanıcı İşbirliği
Rol tabanlı izinler, ekiplerin birden fazla podcast serisindeki bölümleri, analizleri ve yayınlamayı tek bir kontrol panelinden yönetmelerini sağlar.
Castopod uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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