Castopod, üçüncü taraf barındırma hizmetlerine güvenmeden profesyonel yayıncılık yetenekleri isteyen içerik oluşturucular için tasarlanmış kapsamlı bir açık kaynak podcast barındırma platformudur. Bölüm yönetimini, tüm büyük platformlara dağıtım için otomatik RSS akışı oluşturmayı, ayrıntılı dinleyici analizlerini ve merkeziyetsiz sosyal ağlar için ActivityPub entegrasyonunu tek bir kendi kendine barındırılan pakette sunar.

Podcast'inizi kendi VPS'inizde barındırmak, dinleyici verilerinize sahip olmanız, indirme başına bant genişliği ücretlerinden kaçınmanız ve platforma bağımlılık olmadan içerik dağıtımınız ile para kazanmanız üzerinde tam kontrol sahibi olmanız anlamına gelir.