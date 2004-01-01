Black Candy'yi tek tıkla dağıtın.
Kişisel müzik koleksiyonunuz için sade bir web oynatıcı ve resmi mobil uygulamalarla birlikte gelen, kendi kendine barındırılan bir müzik yayın sunucusu.
Black Candy için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Black Candy ile neler oluşturabilirsiniz?
Black Candy, kişisel ses koleksiyonunuzu herhangi bir tarayıcıdan veya resmi mobil uygulamalarından erişebileceğiniz özel bir yayın hizmetine dönüştüren açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir müzik yayın sunucusudur. Kütüphanenizi tarar, metadata ve albüm kapaklarını okur ve her şeyi çalma listeleri, arama ve çok kullanıcılı hesaplarla temiz, duyarlı bir web oynatıcı aracılığıyla sunar.
Ticari yayın platformlarının aksine, Black Candy her parçayı, çalma listesini ve dinleme alışkanlığını size ait altyapıda tutar. Abonelik ücreti, uyarı vermeden değişen bir katalog ve yüksek kaliteli dosyalarınızın sıkıştırılması yoktur — sadece kendi müziğiniz, VPS'inizden kullandığınız her cihaza tam doğrulukla yayınlanır.
Black Candy uygulamasının temel özellikleri
Kişisel Müzik Akışı
Kendi koleksiyonunuzu herhangi bir tarayıcıdan veya resmi mobil uygulamalardan, tam albüm kapakları, meta veriler ve arama özelliğiyle yayınlayın.
Çoklu Kullanıcı Hesapları
Her dinleyiciye kendi oturum açma bilgilerini, çalma listelerini ve dinleme geçmişini sağlayın, aynı zamanda tek bir sunucuda tek bir kütüphaneyi paylaşın.
Anında Kod Dönüştürme
Sesleri otomatik olarak akışa uygun bir bit hızına dönüştürerek, orijinallerini değiştirmeden yavaş veya mobil bağlantılarda bile sorunsuz oynatma sağlar.
Çalma Listeleri ve Arama
Manuel veya akıllı çalma listeleri oluşturun ve hızlı tam metin aramasıyla herhangi bir sanatçıyı, albümü veya parçayı anında bulun.
Tam Veri Sahipliği
Müziğiniz, çalma listeleriniz ve dinleme verileriniz VPS'inizde kalır — abonelik yok, izleme yok ve kaybolan bir katalog yok.
Black Candy uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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