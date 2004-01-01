Black Candy, kişisel ses koleksiyonunuzu herhangi bir tarayıcıdan veya resmi mobil uygulamalarından erişebileceğiniz özel bir yayın hizmetine dönüştüren açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir müzik yayın sunucusudur. Kütüphanenizi tarar, metadata ve albüm kapaklarını okur ve her şeyi çalma listeleri, arama ve çok kullanıcılı hesaplarla temiz, duyarlı bir web oynatıcı aracılığıyla sunar.

Ticari yayın platformlarının aksine, Black Candy her parçayı, çalma listesini ve dinleme alışkanlığını size ait altyapıda tutar. Abonelik ücreti, uyarı vermeden değişen bir katalog ve yüksek kaliteli dosyalarınızın sıkıştırılması yoktur — sadece kendi müziğiniz, VPS'inizden kullandığınız her cihaza tam doğrulukla yayınlanır.