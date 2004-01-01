Crucix'i tek tıkla kurun.
27 gerçek zamanlı küresel veri kaynağını tek bir 3D kontrol panelinde bir araya getiren OSINT istihbarat platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Crucix ile neler oluşturabilirsiniz?
Crucix, NASA FIRMS uydu görüntüleri, denizcilik AIS takibi, ACLED çatışma verileri, FRED ekonomik göstergeleri ve sosyal duygu akışları dahil olmak üzere 27 herkese açık kaynaktan gelen verileri, WebGL destekli 3 boyutlu bir küreye sahip tek bir gerçek zamanlı panoda bir araya getiren bir OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) platformudur. Veriler her 15 dakikada bir otomatik olarak yenilenir ve manuel müdahale olmaksızın sürekli durumsal farkındalık sağlar.
Platform, Telegram ve Discord aracılığıyla çok katmanlı uyarılar (FLASH, PRIORITY, ROUTINE), LLM tarafından oluşturulan işlem fikirleri ve isteğe bağlı brifingler için çift yönlü bot komutları sunar. Crucix'i kendi VPS'inizde barındırmak, tüm API anahtarlarını ve istihbarat arşivlerini kendi altyapınızda tutar, kesintisiz veri toplama sağlar ve saklama ile erişim üzerinde tam kontrol imkanı verir.
Crucix uygulamasının temel özellikleri
27 OSINT Kaynağı
Uydu, denizcilik, havacılık, çatışma, ekonomik ve sosyal duyarlılık verilerini paralel olarak bir araya getirir; herhangi bir kaynak kullanılamadığında ise sorunsuz bir şekilde kademeli düşüşle çalışır.
3D Küre Görselleştirme
WebGL destekli küre, olayları coğrafi olarak üst üste bindirerek, bölgeler arası olayları tek bakışta ilişkilendirmeyi kolaylaştırır.
Çok Katmanlı Uyarı Sistemi
Telegram ve Discord aracılığıyla Acil, Öncelikli ve Rutin uyarıları iletir, böylece kritik gelişmeler size anında ulaşır.
LLM Zeka Analizi
Toplanan verilerden alım satım fikirleri ve akıllı sinyal özetleri üretmek için Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini ve diğer sağlayıcılarla entegre olur.
İki Yönlü Bot Komutları
İsteğe bağlı durum kontrolleri talep edin, manuel taramaları tetikleyin ve Telegram veya Discord bot komutları aracılığıyla doğrudan bilgilendirmeler alın.
Crucix uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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