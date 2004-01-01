Crucix, NASA FIRMS uydu görüntüleri, denizcilik AIS takibi, ACLED çatışma verileri, FRED ekonomik göstergeleri ve sosyal duygu akışları dahil olmak üzere 27 herkese açık kaynaktan gelen verileri, WebGL destekli 3 boyutlu bir küreye sahip tek bir gerçek zamanlı panoda bir araya getiren bir OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) platformudur. Veriler her 15 dakikada bir otomatik olarak yenilenir ve manuel müdahale olmaksızın sürekli durumsal farkındalık sağlar.

Platform, Telegram ve Discord aracılığıyla çok katmanlı uyarılar (FLASH, PRIORITY, ROUTINE), LLM tarafından oluşturulan işlem fikirleri ve isteğe bağlı brifingler için çift yönlü bot komutları sunar. Crucix'i kendi VPS'inizde barındırmak, tüm API anahtarlarını ve istihbarat arşivlerini kendi altyapınızda tutar, kesintisiz veri toplama sağlar ve saklama ile erişim üzerinde tam kontrol imkanı verir.