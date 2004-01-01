Authorizer, Auth0, Firebase Auth veya Clerk gibi bulut hizmetlerinin yerini alan, kendi kendine barındırılan bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme sunucusudur. E-posta/şifre ile giriş, 10'dan fazla sağlayıcıyla sosyal OAuth, sihirli bağlantılar, çok faktörlü kimlik doğrulama ve rol tabanlı erişim kontrolü gibi özellikleri kutudan çıktığı gibi sunar — tüm bunlar kendi altyapınızda çalışır ve kullanıcı verileri kendi veritabanınızda saklanır.

Kullanıcı başına ücret ödemek veya kullanıcılarınızın kimlik bilgilerini üçüncü bir tarafa emanet etmek yerine, Authorizer'ı kendi sunucunuzda barındırmak, kimlik katmanınızın tam sahipliğini size verir. SQLite, PostgreSQL, MySQL veya desteklenen 13'ten fazla veritabanı arka ucundan biri tarafından desteklenen, uygulamalarınızın yönlendirilebileceği bir GraphQL API'si ve yerleşik bir giriş sayfası sunar.