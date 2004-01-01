Authorizer'ı tek tıkla dağıtın.
Uygulamalarınıza üçüncü taraf SaaS olmadan eksiksiz bir kimlik katmanı sağlayan açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırılan kimlik doğrulama sunucusu.
Authorizer için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Authorizer ile neler oluşturabilirsiniz?
Authorizer, Auth0, Firebase Auth veya Clerk gibi bulut hizmetlerinin yerini alan, kendi kendine barındırılan bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme sunucusudur. E-posta/şifre ile giriş, 10'dan fazla sağlayıcıyla sosyal OAuth, sihirli bağlantılar, çok faktörlü kimlik doğrulama ve rol tabanlı erişim kontrolü gibi özellikleri kutudan çıktığı gibi sunar — tüm bunlar kendi altyapınızda çalışır ve kullanıcı verileri kendi veritabanınızda saklanır.
Kullanıcı başına ücret ödemek veya kullanıcılarınızın kimlik bilgilerini üçüncü bir tarafa emanet etmek yerine, Authorizer'ı kendi sunucunuzda barındırmak, kimlik katmanınızın tam sahipliğini size verir. SQLite, PostgreSQL, MySQL veya desteklenen 13'ten fazla veritabanı arka ucundan biri tarafından desteklenen, uygulamalarınızın yönlendirilebileceği bir GraphQL API'si ve yerleşik bir giriş sayfası sunar.
Authorizer uygulamasının temel özellikleri
Sosyal & şifresiz giriş
Google, GitHub ve 10'dan fazla OAuth sağlayıcısının yanı sıra sihirli bağlantı ve TOTP tabanlı MFA desteği sayesinde kullanıcılar diledikleri yöntemle oturum açabilirler.
Rol tabanlı erişim kontrolü
Kimliği doğrulanmış kullanıcıların uygulamanızda yapabileceklerini kısıtlamak için özel roller ve korumalı roller tanımlayın.
GraphQL API
Kullanıcı yönetimi, token verme ve yapılandırma için tam GraphQL arayüzü, entegrasyonu herhangi bir teknoloji yığınında kolaylaştırır.
Yerleşik giriş kullanıcı arayüzü
/app adresinde kullanıma hazır bir giriş sayfası ve /dashboard adresinde bir yönetici paneliyle birlikte sunulur — başlamak için özel bir auth UI'a gerek yoktur.
13+ veritabanı arka uçları
Basitlik için SQLite üzerinde çalıştırın veya ihtiyaçlarınız arttıkça PostgreSQL, MySQL, MongoDB ya da desteklenen 10'dan fazla diğer veritabanından birine bağlanın.
Authorizer uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Önerilen sunucu konumu:
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.
30 gün içinde para iade garantisi
30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.
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