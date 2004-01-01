Authentik, kuruluşlara genellikle kimlik altyapısıyla ilişkilendirilen karmaşıklık olmadan kurumsal düzeyde kimlik doğrulama ve kullanıcı yönetimi sağlayan esnek bir açık kaynak kimlik sağlayıcıdır. OAuth2, OpenID Connect ve SAML protokollerini destekleyerek, kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiren neredeyse her uygulama veya hizmetle uyumlu hale gelir. Çok faktörlü kimlik doğrulama, özelleştirilebilir oturum açma akışları, LDAP entegrasyonu ve bir self-servis kullanıcı portalı, özelliklerini tamamlar.

Authentik'i kendi sunucunuzda barındırmak, kullanıcı kimlik bilgileri ve oturum verileri üzerinde tam veri egemenliği sağlar, ticari kimlik sağlayıcıları tarafından alınan yinelenen kullanıcı başına ücretleri ortadan kaldırır ve kimlik doğrulama akışlarını kuruluşunuzun tam gereksinimlerine göre uyarlamanıza olanak tanır. Bu dağıtım; bir sunucu, bir arka plan çalışanı, PostgreSQL ve Redis'i çalıştırır — üretim ortamına hazır bir kimlik platformu için gereken her şey.