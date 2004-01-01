Authentik'i tek tıkla dağıtın.
Herhangi bir uygulama için kurumsal SSO, OAuth2, SAML ve çok faktörlü kimlik doğrulama sunan açık kaynak kimlik sağlayıcısı.
Authentik için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Authentik ile neler oluşturabilirsiniz?
Authentik, kuruluşlara genellikle kimlik altyapısıyla ilişkilendirilen karmaşıklık olmadan kurumsal düzeyde kimlik doğrulama ve kullanıcı yönetimi sağlayan esnek bir açık kaynak kimlik sağlayıcıdır. OAuth2, OpenID Connect ve SAML protokollerini destekleyerek, kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiren neredeyse her uygulama veya hizmetle uyumlu hale gelir. Çok faktörlü kimlik doğrulama, özelleştirilebilir oturum açma akışları, LDAP entegrasyonu ve bir self-servis kullanıcı portalı, özelliklerini tamamlar.
Authentik'i kendi sunucunuzda barındırmak, kullanıcı kimlik bilgileri ve oturum verileri üzerinde tam veri egemenliği sağlar, ticari kimlik sağlayıcıları tarafından alınan yinelenen kullanıcı başına ücretleri ortadan kaldırır ve kimlik doğrulama akışlarını kuruluşunuzun tam gereksinimlerine göre uyarlamanıza olanak tanır. Bu dağıtım; bir sunucu, bir arka plan çalışanı, PostgreSQL ve Redis'i çalıştırır — üretim ortamına hazır bir kimlik platformu için gereken her şey.
Authentik uygulamasının temel özellikleri
Evrensel SSO protokolleri
OAuth2, OpenID Connect ve SAML desteği, Authentik'in neredeyse tüm modern uygulama veya hizmetler için kutudan çıktığı gibi bir kimlik sağlayıcı olarak çalışmasını sağlar.
Esnek MFA
TOTP kimlik doğrulayıcı uygulamaları, WebAuthn donanım anahtarları veya SMS aracılığıyla çok faktörlü kimlik doğrulamayı zorunlu kılın — uygulama veya kullanıcı grubuna göre yapılandırılabilir.
Özelleştirilebilir giriş akışları
Kimlik doğrulama işlem hatlarını, koşullu adımlar, özel markalama ve ilke tabanlı erişim kontrolü ile kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde tasarlayın.
LDAP dizin entegrasyonu
Mevcut Active Directory veya LDAP dizinlerine bağlanarak kullanıcıları ve grupları eşitleyebilir, böylece kullanıcı veritabanınızı sıfırdan yeniden oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.
Denetim ve uyumluluk kaydı
Ayrıntılı olay günlükleri ve denetim izleri, her kimlik doğrulama olayını kaydederek güvenlik incelemeleri ve mevzuat uyumluluğu için gereken görünürlüğü size sağlar.
Authentik uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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