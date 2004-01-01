2FAuth'ı tek tıkla kurulum ile dağıtın.
Kodlarınızı kontrolünüz altında tutan, herhangi bir cihazdan erişilebilen, kendi kendine barındırılan web tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama yöneticisi.
2FAuth için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
2FAuth ile neler oluşturabilirsiniz?
2FAuth, Google Authenticator ve Authy gibi mobil kimlik doğrulayıcı uygulamalara açık kaynaklı, web tabanlı bir alternatiftir. Temiz bir tarayıcı arayüzü aracılığıyla Time-based One-Time Passwords (TOTP) ve HOTP kodları üretir, böylece kimlik doğrulama kodlarınız tek bir telefona bağlı kalmadan herhangi bir cihazdan erişilebilir olur.
Yalnızca mobil cihazlara özel kimlik doğrulayıcıların aksine, 2FAuth sırlarınızı şifreli depolama ve isteğe bağlı hesap koruması ile kontrol ettiğiniz altyapıda depolar. Bu, satıcıya bağımlılık olmaması, ticari hizmetlerle veri paylaşılmaması ve en çok giriş yapmanız gerektiğinde kaybolabilecek veya hasar görebilecek bir telefona bağımlılık olmaması anlamına gelir.
2FAuth uygulamasının temel özellikleri
Web tabanlı erişim
Tüm 2FA kodlarınıza herhangi bir cihazdaki herhangi bir tarayıcıdan erişerek, kritik oturum açma anlarında tek bir telefona bağımlılığı ortadan kaldırın.
TOTP ve HOTP desteği
2FA sunan neredeyse her hizmetin kullandığı kimlik doğrulama standartlarını kapsayan, hem zamana dayalı hem de sayaca dayalı tek kullanımlık şifreler oluşturur.
Kolay hesap kurulumu
QR kodu tarayarak veya manuel girişle hesap ekleyin ve hızlı görsel tanımlama için simgelerle gruplara ayırın.
İçe ve dışa aktarma
Google Authenticator, Aegis ve 2FAS'tan yerleşik içe aktarma araçlarıyla geçiş yapın ve kilitlenmeyi önlemek için verilerinizi istediğiniz zaman dışa aktarın.
Şifresiz giriş
WebAuthn desteği, diğer hesaplarınızı koruyan yöneticiye modern bir güvenlik katmanı ekleyerek 2FAuth'a parola olmadan kimlik doğrulamanıza olanak tanır.
2FAuth uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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