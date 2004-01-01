2FAuth, Google Authenticator ve Authy gibi mobil kimlik doğrulayıcı uygulamalara açık kaynaklı, web tabanlı bir alternatiftir. Temiz bir tarayıcı arayüzü aracılığıyla Time-based One-Time Passwords (TOTP) ve HOTP kodları üretir, böylece kimlik doğrulama kodlarınız tek bir telefona bağlı kalmadan herhangi bir cihazdan erişilebilir olur.

Yalnızca mobil cihazlara özel kimlik doğrulayıcıların aksine, 2FAuth sırlarınızı şifreli depolama ve isteğe bağlı hesap koruması ile kontrol ettiğiniz altyapıda depolar. Bu, satıcıya bağımlılık olmaması, ticari hizmetlerle veri paylaşılmaması ve en çok giriş yapmanız gerektiğinde kaybolabilecek veya hasar görebilecek bir telefona bağımlılık olmaması anlamına gelir.