CodiMD'yi tek tıkla kurulumla dağıtın.
Dokümantasyon, toplantı notları ve sunumlar için ekiplerin birlikte kullanabileceği gerçek zamanlı, iş birliğine dayalı markdown düzenleyici.
CodiMD için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
CodiMD ile neler oluşturabilirsiniz?
CodiMD, HackMD'nin temeli üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan gerçek zamanlı, iş birliğine dayalı bir markdown düzenleyicisidir. Birden fazla ekip üyesinin aynı belgeyi anında senkronizasyonla eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanır, bu da onu teknik dokümantasyon, sprint notları, mimari karar kayıtları ve her türlü iş birliğine dayalı yazım için ideal kılar. Bölünmüş ekran düzenleyici, markdown'ı canlı olarak işler, böylece yazarlar içeriklerinin tam olarak nasıl görüneceğini her zaman görürler.
CodiMD'yi kendi sunucunuzda barındırmak, notlarınızın ve belgelerinizin asla üçüncü taraf sunuculardan geçmediği anlamına gelir; bu da dahili stratejiler, müşteri bilgileri veya teknik özellikler gibi hassas verileri işleyen kuruluşlar için önemlidir. Tüm verileriniz VPS destekli PostgreSQL veritabanınızda kalır ve platforma kimlerin kaydolup erişebileceğini siz kontrol edersiniz. Bu dağıtım, güvenilir belge ve kullanıcı depolaması için CodiMD sunucusunu PostgreSQL ile eşleştirir.
CodiMD uygulamasının temel özellikleri
Gerçek zamanlı işbirliği
Birden çok yazar, aynı belgeyi canlı senkronizasyon ve bireysel imleç göstergeleriyle eş zamanlı olarak düzenler.
Zengin markdown işleme
Diyagramları, UML çizelgelerini, matematiksel formülleri, sözdizimi vurgulamalı kod bloklarını ve gömülü medyayı markdown'dan işleyin.
Sunum modu
Herhangi bir markdown belgesini, düzenleyiciden ayrılmadan sunumlar için bir slayt gösterisine dönüştürün.
Sürüm geçmişi
Herhangi bir belgenin önceki revizyonlarına göz atın ve geri yükleyin, böylece hiçbir ortak düzenleme kalıcı olarak kaybolmaz.
Çoklu dışa aktarma biçimleri
Gerektiğinde, platform dışına içerik paylaşmak için belgeleri PDF, HTML veya ham markdown olarak dışa aktarın.
CodiMD uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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