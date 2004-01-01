CodiMD, HackMD'nin temeli üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan gerçek zamanlı, iş birliğine dayalı bir markdown düzenleyicisidir. Birden fazla ekip üyesinin aynı belgeyi anında senkronizasyonla eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanır, bu da onu teknik dokümantasyon, sprint notları, mimari karar kayıtları ve her türlü iş birliğine dayalı yazım için ideal kılar. Bölünmüş ekran düzenleyici, markdown'ı canlı olarak işler, böylece yazarlar içeriklerinin tam olarak nasıl görüneceğini her zaman görürler.

CodiMD'yi kendi sunucunuzda barındırmak, notlarınızın ve belgelerinizin asla üçüncü taraf sunuculardan geçmediği anlamına gelir; bu da dahili stratejiler, müşteri bilgileri veya teknik özellikler gibi hassas verileri işleyen kuruluşlar için önemlidir. Tüm verileriniz VPS destekli PostgreSQL veritabanınızda kalır ve platforma kimlerin kaydolup erişebileceğini siz kontrol edersiniz. Bu dağıtım, güvenilir belge ve kullanıcı depolaması için CodiMD sunucusunu PostgreSQL ile eşleştirir.