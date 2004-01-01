Cassandra Reaper, tek veri merkezi ve çoklu site kümelerinde Apache Cassandra onarımlarını düzenlemek için fiili açık kaynaklı bir araçtır. Başlangıçta Spotify'da oluşturulan ve The Last Pickle tarafından sürdürülen Reaper, büyük onarımları yönetilebilir birimlere ayırır, düğümler arasında fırsatçı bir şekilde çalıştırır ve arızalardan sonra güvenli bir şekilde devam eder — kırılgan cron tabanlı nodetool betiklerini durum bilgisi olan, gözlemlenebilir bir iş akışıyla değiştirir.

Reaper'ı VPS'inizde kendi kendine barındırmak, operatörlere bir web kullanıcı arayüzü, REST API ve metrik uç noktası içeren özel bir kontrol düzlemi sunar. Bu dağıtım, bir Apache Cassandra düğümünü içerir, böylece hemen bağlanabilir, onarımları planlayabilir ve uygulayabilirsiniz, ardından gerektiğinde JMX aracılığıyla ek üretim kümelerini kaydedebilirsiniz.