Cassandra Reaper'ı tek tıkla dağıtın.
Apache Cassandra kümelerini sağlıklı ve tutarlı tutmak için merkezi onarım zamanlayıcısı ve web arayüzü.
Cassandra Reaper için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Cassandra Reaper ile neler oluşturabilirsiniz?
Cassandra Reaper, tek veri merkezi ve çoklu site kümelerinde Apache Cassandra onarımlarını düzenlemek için fiili açık kaynaklı bir araçtır. Başlangıçta Spotify'da oluşturulan ve The Last Pickle tarafından sürdürülen Reaper, büyük onarımları yönetilebilir birimlere ayırır, düğümler arasında fırsatçı bir şekilde çalıştırır ve arızalardan sonra güvenli bir şekilde devam eder — kırılgan cron tabanlı nodetool betiklerini durum bilgisi olan, gözlemlenebilir bir iş akışıyla değiştirir.
Reaper'ı VPS'inizde kendi kendine barındırmak, operatörlere bir web kullanıcı arayüzü, REST API ve metrik uç noktası içeren özel bir kontrol düzlemi sunar. Bu dağıtım, bir Apache Cassandra düğümünü içerir, böylece hemen bağlanabilir, onarımları planlayabilir ve uygulayabilirsiniz, ardından gerektiğinde JMX aracılığıyla ek üretim kümelerini kaydedebilirsiniz.
Cassandra Reaper uygulamasının temel özellikleri
Segmentli onarımlar
Onarımları küçük aralıklara bölün ve kümenin aşırı yüklenmesini önlemek için bunları düğümler arasında fırsatçı bir şekilde çalıştırın.
Onarım planlama
Yapılandırılabilir yoğunluk, paralellik ve segment sayıları ile anahtar alanı başına tekrarlayan onarımları planlayın.
Çoklu küme kontrolü
Tek bir web arayüzü ve REST API'den birden çok Cassandra kümesinin onarımlarını kaydedin ve yönetin.
Duraklat ve Devam Ettir
Durumlu onarım çalıştırmaları, ilerleme kaydedilmeden duraklatılabilir, devam ettirilebilir ve yeniden başlatmaların ardından kurtarılabilir.
Metrikler ve Gözlemlenebilirlik
Yerleşik Dropwizard metrikleri, onarım ilerlemesini, segment durumunu ve JMX küme sağlığını izleme için sunar.
Cassandra Reaper uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.
Dağıtabileceğiniz diğer uygulamaları keşfedin
Apache Amoro
Iceberg ve Paimon için kendi kendini optimize eden gösterge paneli ile Lakehouse yönetimi
Apache CouchDB
HTTP/JSON API'si ve çevrimdışı senkronizasyon özellikli çoklu birincil NoSQL belge veritabanı