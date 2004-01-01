CKAN, ulusal, bölgesel ve şehir yönetimleri ile araştırma kurumları tarafından kamu veri portallarını desteklemek için kullanılan önde gelen açık kaynaklı bir veri yönetim sistemidir. Yapılandırılmış bir veri kümesi kataloğunu, zengin meta veri şemalarını, tam metin arama arka ucunu ve yüklenen CSV ve Excel dosyalarını sorgulanabilir bir REST API aracılığıyla sunan tablosal bir Veri Deposu'nu bir araya getirir.

CKAN'ı kendi VPS'inizde barındırmak, her veri kümesini, organizasyon yapısını ve API belirtecini kontrolünüz altında tutar; veri kümesi başına ücret ödemezsiniz ve kayıtlarınıza üçüncü taraf erişimi olmaz. Platform, veri toplama, konumsal veri, DCAT alışverişi, tek oturum açma ve özel şemaları kapsayan yüzlerce topluluk eklentisi aracılığıyla oldukça genişletilebilir.