CKAN'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Araştırma ve hükümet veri kümelerini yayınlamak, paylaşmak ve keşfetmek için açık kaynaklı veri portalı platformu.
CKAN için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
CKAN ile neler oluşturabilirsiniz?
CKAN, ulusal, bölgesel ve şehir yönetimleri ile araştırma kurumları tarafından kamu veri portallarını desteklemek için kullanılan önde gelen açık kaynaklı bir veri yönetim sistemidir. Yapılandırılmış bir veri kümesi kataloğunu, zengin meta veri şemalarını, tam metin arama arka ucunu ve yüklenen CSV ve Excel dosyalarını sorgulanabilir bir REST API aracılığıyla sunan tablosal bir Veri Deposu'nu bir araya getirir.
CKAN'ı kendi VPS'inizde barındırmak, her veri kümesini, organizasyon yapısını ve API belirtecini kontrolünüz altında tutar; veri kümesi başına ücret ödemezsiniz ve kayıtlarınıza üçüncü taraf erişimi olmaz. Platform, veri toplama, konumsal veri, DCAT alışverişi, tek oturum açma ve özel şemaları kapsayan yüzlerce topluluk eklentisi aracılığıyla oldukça genişletilebilir.
CKAN uygulamasının temel özellikleri
Zengin veri kümesi kataloğu
Veri kümelerini, özel meta veri şemaları, etiketler, lisanslar ve kaynak başına tam revizyon geçmişi ile gruplara ve kuruluşlara düzenleyin.
Sorgulanabilir DataStore API
Yüklenen CSV ve Excel dosyaları, REST üzerinden filtreleme, sıralama ve SQL sorguları sunan PostgreSQL destekli bir DataStore'a aktarılır.
Solr destekli arama
Özel bir Solr dizini, milyonlarca kayda sahip portallarda bile başlıklar, açıklamalar, etiketler ve özel alanlar arasında hızlı çok yönlü arama sunar.
Toplayıcılar ve DCAT
Meta verileri diğer CKAN, CSW ve DCAT uç noktalarından çekerek, kurumlar arasında veri kümelerini manuel yeniden giriş yapmadan birleştirin.
Ayrıntılı yetkiler
Kuruluş tabanlı roller, veri kümelerini kimlerin oluşturabileceğini, düzenleyebileceğini ve yayınlayabileceğini, her kaynak için herkese açık, özel ve taslak görünürlük durumlarıyla kontrol etmenizi sağlar.
CKAN uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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