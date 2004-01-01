Apache Solr'ı tek tıkla dağıtın.
Kurumsal düzeyde açık kaynaklı arama platformu, herhangi bir uygulama için tam metin arama, fasetli navigasyon ve gerçek zamanlı indeksleme özelliklerini destekler.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Solr ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Solr, Apache Lucene üzerine inşa edilmiş, dünya genelinde binlerce kuruluş tarafından kullanılan, sağlamlığı kanıtlanmış açık kaynaklı bir arama platformudur. Tam metin arama, çok yönlü gezinme, eşleşme vurgulama, konumsal arama ve zengin belge işlemeyi; herhangi bir dil veya çerçeveyle çalışan bir REST API aracılığıyla gerçekleştirir.
Solr'u kendi VPS'inizde barındırmak, sorgu başına ücret ödemeden veya tedarikçi bağımlılığı olmadan arama altyapınız, veri gizliliğiniz ve performans ayarlamanız üzerinde tam kontrol sağlar. İster site içi arama, ister e-ticaret ürün keşfi veya kurumsal belge alma ihtiyacınız olsun, Solr'un olgun ekosistemi ve genişletilebilir şeması onu kanıtlanmış bir temel haline getirir.
Apache Solr uygulamasının temel özellikleri
Tam Metin Arama
Belirteçlere ayırma, gövdeleme, eş anlamlılar ve alaka düzeyi ayarlaması ile Lucene destekli metin analizi, büyük belge koleksiyonlarında doğru sonuçlar sunar.
Fasetli Navigasyon
Yerel fasetleme, kullanıcıların kategoriye, fiyata, tarihe veya herhangi bir dizinlenmiş alana göre detaylara inmesini sağlar — e-ticaret ve içerik filtreleme arayüzlerinin arkasındaki standart motordur.
Gerçek Zamanlı İndeksleme
Dizine işlenen belgeler, saniyeler içinde aranabilir hale gelir ve yeni sonuçlar gerektiren uygulamalar için neredeyse gerçek zamanlı aramayı destekler.
Gelişmiş Belge İşleme
Yerleşik Apache Tika entegrasyonu, PDF'lerden, Word belgelerinden, HTML'den ve binden fazla diğer dosya biçiminden metni otomatik olarak çıkarır ve dizine ekler.
REST API
Dizini JSON, XML veya CSV yanıtlarıyla HTTP üzerinden sorgulayın ve güncelleyin — herhangi bir altyapıyla entegre olmak için Solr'a özel bir istemci kütüphanesine ihtiyaç duyulmaz.
Apache Solr uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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