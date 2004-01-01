Apache Solr, Apache Lucene üzerine inşa edilmiş, dünya genelinde binlerce kuruluş tarafından kullanılan, sağlamlığı kanıtlanmış açık kaynaklı bir arama platformudur. Tam metin arama, çok yönlü gezinme, eşleşme vurgulama, konumsal arama ve zengin belge işlemeyi; herhangi bir dil veya çerçeveyle çalışan bir REST API aracılığıyla gerçekleştirir.

Solr'u kendi VPS'inizde barındırmak, sorgu başına ücret ödemeden veya tedarikçi bağımlılığı olmadan arama altyapınız, veri gizliliğiniz ve performans ayarlamanız üzerinde tam kontrol sağlar. İster site içi arama, ister e-ticaret ürün keşfi veya kurumsal belge alma ihtiyacınız olsun, Solr'un olgun ekosistemi ve genişletilebilir şeması onu kanıtlanmış bir temel haline getirir.