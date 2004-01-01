Cloudflared'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Güvenlik duvarı portlarını açmadan hizmetleri internete güvenli bir şekilde açan Cloudflare Tunnel arka plan servisi.
Cloudflared için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Cloudflared ile neler oluşturabilirsiniz?
Cloudflare Tunnel için istemci arka plan servisi olan Cloudflared, VPS'inizden Cloudflare'ın edge ağına yalnızca giden şifreli bağlantılar oluşturur. Tüm trafiği origin'inize ulaşmadan önce Cloudflare üzerinden yönlendirerek, gelen güvenlik duvarı portlarını asla açmadan veya sunucunuzun IP adresini ifşa etmeden yerleşik DDoS koruması ve WAF kapsamı elde edersiniz.
Cloudflared arka plan servisini bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, ev internet bağlantılarının güvenilirlik sınırlamalarına tabi olmayan, kararlı, her zaman açık bir tünel sağlar. Cloudflare tokenlarınız ve tünel yapılandırmanız kontrol ettiğiniz altyapıda depolanır ve dahil edilen web arayüzü, komut satırını kullanmadan ilk kurulumu ve sürekli yönetimi kolaylaştırır.
Cloudflared uygulamasının temel özellikleri
Gelen portlara ihtiyaç yok
Tüm bağlantılar sunucunuzdan dışarıya doğru kaynaklanır, bu da güvenlik duvarı kurallarını açma veya NAT port yönlendirmesini yapılandırma gereksinimini ortadan kaldırır.
Orijin IP koruması
Trafik, sunucunuza yalnızca Cloudflare üzerinden ulaşır ve VPS IP adresinizi tarayıcılardan ve doğrudan saldırı girişimlerinden gizler.
Dahili DDoS koruması
Cloudflare, herhangi bir trafik kaynak sunucunuza ulaşmadan önce hacimli saldırıları uç noktada emer.
Sıfır Güven entegrasyonu
Tünelleri Cloudflare Access ile eşleştirerek, VPN olmadan herhangi bir dahili hizmette kimlik tabanlı kimlik doğrulamayı uygulayın.
Web tabanlı yapılandırma
Komut satırına inmeden, dahil edilen bir web arayüzü aracılığıyla tünel jetonlarını ve rotaları yönetin.
Cloudflared uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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