Cloudflare Tunnel için istemci arka plan servisi olan Cloudflared, VPS'inizden Cloudflare'ın edge ağına yalnızca giden şifreli bağlantılar oluşturur. Tüm trafiği origin'inize ulaşmadan önce Cloudflare üzerinden yönlendirerek, gelen güvenlik duvarı portlarını asla açmadan veya sunucunuzun IP adresini ifşa etmeden yerleşik DDoS koruması ve WAF kapsamı elde edersiniz.

Cloudflared arka plan servisini bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, ev internet bağlantılarının güvenilirlik sınırlamalarına tabi olmayan, kararlı, her zaman açık bir tünel sağlar. Cloudflare tokenlarınız ve tünel yapılandırmanız kontrol ettiğiniz altyapıda depolanır ve dahil edilen web arayüzü, komut satırını kullanmadan ilk kurulumu ve sürekli yönetimi kolaylaştırır.